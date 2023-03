Las trabajadoras del hogar de Castellón piden acabar con los abusos que sufren las internas

Si hay un día que las algo más de 3.500 empleadas de hogar de Castellón tienen marcado en rojo en el calendario es el 6 de septiembre del 202. Ese día, y después de años de reivindicaciones, el Consejo de Ministros aprobó la ley que garantizaba el derecho al paro de un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas extranjeras. Sin embargo, y pese a este histórico avance, la lucha continúa: reclaman poner fin al régimen de trabajo doméstico interno y regularizar a las cerca de 2.000 profesionales que en la provincia trabajan en negro.

Azucena Alonso, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Castellón, considera que aunque este 30 de marzo (Día Internacional del colectivo) hay mucho que celebrar, también es un día para reivindicar. «Hemos peleado mucho y hemos conseguido mucho, entre otras cosas, tener derecho a la prestación por desempleo. Pero también hemos logrado que se elimine la figura del desistimiento, que se nos garantice el salario mínimo interprofesional o el acceso al Fogasa», enumera la responsable de un colectivo que busca dar visibilidad a las profesionales que se dedican a tareas de limpieza, pero también al cuidado de ancianos y niños.

Uno de los grandes retos pendientes es mejorar la situación por la que atraviesan las mujeres que trabajan como internas. «No tienen descanso, trabajan 24 horas al día los siete días de la semana, sus sueldos son muy bajos y, encima, se las obliga a ir a trabajar al hospital cuando la persona mayor a la que cuidan cae enferma», resume Alonso.

Abusos laborales

Aunque la modalidad de interna está recogida en la legislación y se regulan descansos, retribuciones o el pago en especie, la falta de mecanismos de control provocan que los abusos laborales sean especialmente comunes. «Estamos hablado de compañeras que, en un alto porcentaje, no tienen papeles. Y no tienen más remedio que aceptar lo que les ofrecen. Muchas trabajan por 600 euros al mes», asegura la presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Castellón. De hecho, Alonso denuncia que hay mujeres que cobran 5 euros por una noche cuidando a un enfermo en el hospital, mientras que las profesionales que sí están dadas de altas perciben entre 60 y 70 euros. «Lo que pedimos a la Administración es que las ayude», añade. Una fórmula sería la regularización automática, ya que ahora la ley impide hacerlo si el inmigrante no lleva al menos tres años en España y cuenta con un contrato laboral.

Las mujeres que trabajan en b no existen a efectos legales y, encima, el colectivo no ha hecho más que crecer en los últimos meses. «El empleador asume parte del aumento de las cotizaciones y, aunque la Administración bonifica una parte importante del dinero a pagar, muchos han optado por recurrir a la economía sumergida», sentencia Alonso .