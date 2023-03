El presidente de la Diputación, José Martí, ha considerado este viernes en el balance de la legislatura que está a punto de concluir que el equipo de gobierno progresista que preside formado por el Partido Socialista y Compromís ha cumplido el objetivo de «cambiar la imagen de la Diputación y su forma de funcionar, de manera que durante el actual mandato la institución ha sido «más eficaz, ha estado permanentemente al lado de los ayuntamientos y mucho más cercana a la ciudadanía».

Además, ha sido tajante al asegurar que «en mi toma de posesión el 28 de junio de 2019 dije que veníamos a cambiar las cosas, a cambiar la Diputación, y hemos cumplido». Sostiene que «es algo que se ha conseguido «con el trabajo leal de un equipo de gobierno de coalición, unido y cohesionado, que ha sido capaz de proporcionar estabilidad a la institución».

Diputación moderna y de todos

El presidente ha señalado que «cuando digo que hemos cambiado la imagen de la Diputación no me refiero únicamente a la modernidad que proyecta el nuevo logotipo, también estoy hablando de que la hemos abierto al conjunto de la sociedad, a quienes antes no tenían cabida en la casa, como las asociaciones de la memoria democrática, que han podido acceder a ayudas para financiar la recuperación de restos de represaliados por el franquismo».

Fama reputacional

Entre los logros de su equipo de gobierno Martí ha destacado que se ha puesto fin a la mala imagen que arrastraba la Diputación desde hace muchos años, señalando que «hemos pasado de la crisis reputacional a la fama reputacional». Ha sido la culminación de un proceso que «con muchas dificultades» inició su antecesor en el cargo, Javier Moliner.

Esfuerzo inversor sin precedentes

Por lo que a las cifras se refiere, el presidente ha puesto en valor que en el actual mandato «se ha hecho un esfuerzo inversor sin precedentes, incrementado por encima del 30% los presupuestos de la institución, que han escalado desde los 143 millones de euros de 2019 a los 188 millones de 2023, que con la primera incorporación de remanentes ya han superado la cifra de 200 millones de euros».

Mayoría de edad municipal

Este incremento tiene una doble razón de ser: reconocer definitivamente la mayoría de edad de los ayuntamientos de la provincia y apostar de forma decidida por la autonomía municipal.

Martí ha destacado «la importancia de que los alcaldes ya no tengan que ir a palacio para pedir al presidente de turno que apoye económicamente un proyecto municipal» porque «ahora reciben de forma equitativa los recursos que les corresponden, según la población y los criterios establecidos, y en el ejercicio de su reconocida mayoría de edad y autonomía municipal los destinan a lo que consideran conveniente, sin tutelas de ningún tipo desde la Diputación».

Más dinero que nunca

El presidente cree que las cifras oficiales de la institución provincial hablan por sí mismas, ya que se ha triplicado ampliamente lo invertido en los ayuntamientos de la provincia a través de transferencias y actuaciones diversas. Si la cifra de 2019 fue de 18 millones de euros, el pasado ejercicio de 2022 se multiplicó por 3,6 hasta situarse en 66 millones de euros.

Apuesta por el Fondo de Cooperación

Para hacer realidad este incremento de transferencias e inversiones ha sido fundamental la apuesta por el Fondo de Cooperación Municipal, al que la Diputación de Castellón aporta 48 millones de euros en el periodo 2020-2023:

→ 2020 5,6 millones de euros

→ 2021 12,4 millones de euros

→ 2022 15 millones de euros

→ 2023 15 millones de euros

Sumando a los 48 millones aportados por la Diputación a los 33 millones transferidos en idéntico periodo por la Generalitat Valenciana, la cantidad global que se reparten los 135 municipios de la provincia de Castellón entre 2022-2023 a través del Fondo de Cooperación se sitúa en 81 millones de euros.

Alerta Martí de que son cantidades muy elevadas que con gobiernos de otros signo político no percibirían los ayuntamientos de las comarcas de Castellón porque se da la circunstancia de que la Diputación de Alicante que preside el presidente regional del Partido Popular, Carlos Mazón, está en contra del Fondo y, además, «lo tiene recurrido en los tribunales».

#CastellóAvança

El presidente también ha reivindicado como logro el impulso al Plan #CastellóAvança, un programa bienal de inversiones dotado con 30 millones de euros para que los ayuntamientos puedan planificar y ejecutar las obras que decidan realizar en un periodo de dos años sin las urgencias y problemas de cumplimiento de plazos que había anteriormente con el Plan 135.

Triplicar el gasto social

El jefe del gobierno de la Diputación también ha hecho hincapié en la importante labor desarrollada en materia de Bienestar Social. Ha recordado que con la entrada en vigor de la Ley valenciana de Servicios Sociales la Diputación se ha hecho cargo del coste de los servicios sociales municipales en todos los pueblos de menos de 10.000 habitantes.

En este sentido ha ofrecido el dato de que el periodo 2019 - 2022 se ha triplicado el gasto social a través de subvenciones y convenios a ayuntamientos y entidades sociales, al pasar de los 26 millones de euros de 2019 a los 80 millones del ejercicio de 2022.

Mandato de consenso

Martí asegura que «a pesar de la tensión de algunos momentos», está próximo a finalizar un mandato en el que «ha habido mucho más consenso del que parece». En este sentido, recuerda que en 133 ocasiones todos los grupos representados en el pleno (PSPV-PSOE, PP, Compromís y Ciudadanos) han votado de forma conjunta para impulsar, secundar o reivindicar asuntos importantes para las personas que residen en la provincia de Castellón. La unidad se ha sustanciado con 84 declaraciones institucionales y la aprobación unánime de 49 mociones.

Además, hay que recordar que durante el mandato Ciudadanos ha votado dos veces a favor de los presupuestos y se ha abstenido en otras dos ocasiones. Por su parte, el Partido Popular votó en contra en dos ocasiones pero se abstuvo en otras dos.

También recuerda que los integrantes del equipo de gobierno han tenido una presencia constante en el territorio manteniendo un contacto permanente con las alcaldesas, alcaldes y el conjunto de las corporaciones locales.

"Pestes i tempestes"

Asegura Martí que la hoja de ruta de la Diputación progresista apuesta por la cercanía con los ayuntamientos, algo se ha practicado desde el primer día de mandato y de forma más intensa a partir de 2020 cuando se tomó conciencia de que habría que hacer frente a un periodo de pestes i tempestes con la pandemia y las borrascas Gloria y Filomena. Recuerda que la Diputación se encargó de gestionar la operación que permitió que los ayuntamientos de la provincia pudieran comprar y traer mascarillas desde China, cuando en España no las había.

Agua, Deporte y Cultura

El presidente reivindica además el impulso que se ha dado durante el actual mandato al Plan Director del Agua de la provincia y los 700.000 euros destinados en 2023 para potenciar el deporte base, incluidas las zonas rurales de interior. También destaca el apoyo a los grandes eventos deportivos que se organizan en esta tierra, el retorno a la provincia de La Vuelta con dos etapas, y el Circuito Provincial de Cultura dotado este año con 800.000 euros, que lleva espectáculos culturales de calidad a todos los pueblos.

Junto a todo ello, Martí refiere el arduo trabajo para conseguir el desarrollo de dos proyectos importantes a realizar con Fondos Europeos de Reconstrucción: el Proyecto Estratégico por la Recuperación y Transformación Económica (PERTE del agua) para digitalizar un servicio al que ya se han adherido 105 municipios de la provincia y el plan Necst Destination Castelló 2026 dotado con 4 millones, lo que representa una clara apuesta por la renovación y mejora de los establecimientos vinculados con la práctica del cicloturismo .

Lo que nos incumbe

Martí ha recordado que un periodo de tiempo tan complejo y convulso ha sido necesario ocuparse de materias que no son competencia de la Diputación «pero sí de su incumbencia», como la crisis del sector cerámico y la activación del movimiento reivindicativo de ‘Salvem la ceràmica’ y adjudicar un contrato para asegurar el suministro de fluido eléctrico para los pequeños pueblos de interior a un precio asumible.

Santi Pérez - PSPV-PSOE

El portavoz socialista Santi Pérez ha afirmado que «seguramente ésta ha sido la legislatura más difícil de la historia», con la irrupción de una pandemia y una crisis inflacionista. Al respecto, ha destacado que durante la emergencia sanitaria, la Diputación de Castellón destinó por primera vez en su historia ayudas a empresas por valor de 15 millones de euros. Por ello, le ha recordado al Partido Popular que «ahora pide ayudas para las empresas cuando en sus 24 años de gobierno no dedicó en ninguna de las crisis ni un solo euro a empresas y comercios».

También ha hablado del Aeropuerto de Castellón, «que ahora, con gobiernos progresistas, significa récord de vuelos y oportunidades de trabajo en el campo aeroespacial», lamentando que en el último pleno de la Diputación la presidenta provincial del Partido Popular «loara la figura de una persona tan poco edificante como Carlos Fabra». Cree que resulta «preocupante» que «el nuevo PP tenga muchas cosas del viejo PP».

El portavoz del PSPV-PSOE ha reivindicado la Diputación progresista del cambio como «más útil y eficiente» y la gestión realizada desde el área de Carreteras. Al respecto ha señalado que «las carreteras vertebran y este año hemos conseguido el presupuesto del área más elevado de la historia: 13,2 millones de euros».

Pérez también ha puesto en valor la cohesión y trabajo realizado por el equipo de gobierno y «de todos y cada uno de los asesores, que -dirigiéndose a los periodistas- al contrario de lo que sucedía antes, a todos los habéis visto trabajando y ayudando en la Diputación para conseguir una provincia mejor».

Por último, ha referido que «hemos tenido la suerte de contar con un gran presidente, que ha sabido abrir las puertas de la Diputación, prestigiándola, haciéndola más útil y equitativa, como harían los grandes maestros, los grandes filósofos».

«Gracias, presidente Martí», ha sido la frase con la que Santi Pérez ha finalizado su intervención.

Ignasi Garcia - Compromís

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que durante esta legislatura, en el equipo de gobierno de la Diputación «hemos dotado de estrategia la acción institucional, hemos trabajado para estar más junto a las personas y los ayuntamientos y para preparar nuestras comarcas y nuestros pueblos para los tiempos que estamos viviendo. Nadie, ninguna persona ni ningún pueblo, puede quedarse atrás en esta transición climática que lleva asociada una transición económica y social y que tiene que ser, a nuestro entender, justa desde el punto de vista social y demográfico».

En este sentido, Garcia ha destacado el Plan Director del Agua, «proyecto que consolida el derecho humano al acceso a agua potable, saneada y de calidad; el Plan de Transición Energética, que garantiza la energía vital mínima y favorece la custodia del territorio contra la especulación; el proyecto de Educadoras Ambientales, que dota de recursos para favorecer el consumo de proximidad, residuo cero y la economía circular; y la activación de las plantas de purines, como espacios de agrocompostaje».

En cuanto al área de Promoción Económica, encabezada por Pau Ferrando, el portavoz de Compromís ha señalado la aplicación de las políticas de ocupación de calidad, «como Talent Rural, impulsado esta legislatura y que acerca a las personas universitarias a los municipios de interior, o la activación de los centros CEDES que, en colaboración con Labora, fomentan la formación y las ofertas de ocupación para la recuperación económica de nuestras comarcas».

«También el programa Aula Mentor o los programas de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el programa de Capacidades digitales para mujeres y Oficinas Acelera Pyme rurales, o el programa de sostenibilidad empresarial, entre otras novedades», ha ejemplificado Garcia.

«En definitiva, en Compromís gobernamos conscientes del momento histórico de emergencia climática y económica que nos toca vivir, aplicando políticas de transición hacia una economía verde y circular, y lo hemos demostrado en la Diputación de Castelló, haciendo que sea modelo de políticas de sostenibilidad en País Valencià», ha concluido.