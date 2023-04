Como es habitual, buscamos y rebuscamos el calendario laboral de 2023 para conocer los días festivos. Queremos planificar y disfrutar de nuestras pequeñas vacaciones, séase por descanso o bien para descubrir nuevos territorios en los que nunca hayamos estado o, quizás sí, pero repetir experiencias no viene mal. No obstante, en el caso de la Semana Santa, los días festivos variarán en función de la comunidad autónoma en la que vivamos.

Algunas personas ya han comenzado sus días de relax, ya sea tomando el sol en la playa, paseando por las calles de pueblos como Morella o bien reservando la cena de este sábado en un buen restaurante o en el bar tradicional. Sin embargo, oficialmente la festividad comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección, por lo que técnicamente todavía no ha empezado la Semana Santa.

¿Es festivo el Jueves Santo?

En algunas comunidades como Andalucía o Madrid, sí es festivo el Jueves Santo. Los estudiantes de la Comunitat Valenciana tendrán el día libre, por lo que también contarán con esta fiesta. Empero el calendario laboral 2023 no recoge el Jueves Santo como día en el que no se trabaja por Semana Santa, en consecuencia los trabajadores no contarán con este festivo.

¿Qué días se libra en Castellón por Semana Santa?

Según el calendario laboral de 2023, el Viernes Santo (el 7 de abril) será festivo nacional, y se contempla el Lunes de Pascua (el día 10) como no laborable en varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunidat Valenciana.