La consellera Bravo: "Con este incendio el problema no ha sido la falta de recursos"

Territorio «vulnerable». Tras un verano traumático, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha vuelto a ver gestionando la lucha contra el fuego más pronto que nunca. Dice que el de Villanueva de Viver fue de una magnitud nunca vista en la autonomía en marzo y pide una estrategia «global» que abarque extinción, prevención y repoblación.

Háganos un balance del primer gran incendio del año ahora que ha sido estabilizado.

Ha sido un incendio de una gran complejidad porque han concurrido varios factores que se han convertido en acelerantes: una orografía muy agreste que impedía el acceso de los medios terrestres, una meteorología adversa con vientos de hasta 50 km/h y falta de precipitaciones durante el invierno y la primavera, que ha favorecido que el terreno estuviera muy seco. Todo esto ha dado lugar a un incendio de gran magnitud que ha sido muy difícil de gestionar.

¿Es normal un incendio de estas características en marzo?

No tenemos registros de un incendio de esta magnitud en la C. Valenciana en un mes de marzo, otro indicativo de los efectos negativos del cambio climático.

¿Nos hemos de preparar para otro verano crítico?

La C. Valenciana es la región europea que presenta unos índices de vulnerabilidad ante incendios más elevados. Por factores como las características del bosque, la orografía y sobre todo los factores meteorológicos. Tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad de nuestro territorio y poner todos los medios necesarios. Además hay un dato muy importante. La C. Valenciana cada año incorpora 3.300 hectáreas de suelo forestal, ya son 361.000 hectáreas, el 56% de todo el suelo. Es el porcentaje más elevado de todos los países de la UE, que están en un 46 % de media.

¿Esta coyuntura es corregible en el corto plazo?

Es necesario abordar este problema de una manera global. He oído acusaciones centradas exclusivamente en la falta de limpieza de los bosques. Para empezar, el bosque no se limpia, el bosque se regenera. No es un jardín, sino que hay que poner en marcha políticas de prevención para poder actuar sobre ese bosque. Pero además tenemos que atender a otros factores que también están contribuyendo a la situación actual, como la despoblación. El abandono masivo de las tierras de cultivo incrementa las hectáreas de suelo forestal año a año. Todo eso también repercute negativamente sobre nuestro paisaje y exige la puesta en marcha de políticas que reviertan esta situación. Los pueblos tienen que disponer de todos los servicios, tenemos que dar facilidades a la gente joven para seguir explotando las tierras y evitar el abandono, que aumenta la disponibilidad de combustible.

¿Es realista que la Generalitat gestione todo el bosque?

Tenemos que asumir ese gran reto de que nuestro paisaje no se convierta en una amenaza para la población. Acabamos de aprobar la Ley antidespoblación, absolutamente necesaria ya que incorpora muchas medidas para recuperar nuestros pueblos, activar la economía y recuperar ese espacio despoblado. Tenemos que recuperar esa España vacía para poner en marcha medidas para que los jóvenes puedan construirse un proyecto de vida allí. Y también medidas importantes para el fomento de la agricultura y la ganadería. Ha sido uno de los grandes problemas que ha dado lugar a que el bosque mediterráneo presente hoy esta imagen.

Gran parte del suelo forestal es privado. ¿La Generalitat se plantea incorporar exigencias a estos propietarios forestales?

Una parte importante, así es, es de titularidad privada. Tendremos que revisar normas y tendremos que estudiar medidas también para poder mejorar la gestión de ese suelo. Es fundamental, porque en estos momentos está siendo muy complejo, la administración no puede actuar sobre todo el territorio porque no nos pertenece. Es necesaria una amplia reflexión y abordar cambios normativos para que la estrategia afecte a todo el territorio con independencia de si es titularidad pública o privada.

¿Y a los ayuntamientos? Muchos piden tener más voz ante las denuncias por abandono de sus bosques.

Los ayuntamientos ya tienen subvenciones importantes para apoyarles en tareas de gestión forestal. Creo que la Conselleria de Agricultura ha destinado aproximadamente 40 millones.

¿Barajan ampliar los períodos de extinción?

Para este 2023 pusimos en marcha medidas de anticipación. Hemos sido la autonomía con más medios aéreos disponibles en marzo. Gracias a eso pudimos atacar enseguida el incendio. Luego llegó la ayuda de otras autonomías y del Gobierno, pero teníamos ya 11 medios aéreos dispuestos para poder hacer descargas. Desde 2015 a 2023 hemos triplicado el presupuesto en extinción, pasando de 51 a 161 millones. Por otra parte, con el personal de bomberos forestales también hemos anticipado los refuerzos para la campaña de verano. No esperamos a mayo sino que se incorporan en el mes de abril.

¿Se podía haber evitado con más recursos?

Durante los tres primeros días el fuego estaba fuera de la capacidad de extinción. Pero fíjese, pese a todo no ha habido voces denunciando falta de medios. Durante ocho días ha habido 500 medios terrestres trabajando sobre las zonas afectadas y 23 medios aéreos. A pesar de eso, hemos tenido momentos en el que el fuego estaba fuera de nuestra capacidad de extinción. Por lo tanto, en este incendio el problema no ha sido la falta de recursos. Nos ha pillado preparados y con nuestros aviones contratados y una parte activados. Además, ha mejorado muchísimo la coordinación entre las distintas agencias que intervienen. La prontitud ha sido una gran fortaleza en este incendio.

¿Se ha aprendido del verano pasado?

Cada emergencia exige después una reflexión para sacar las lecciones aprendidas, es básico en la gestión emergencias. Hemos aprendido del pasado verano. Concurrieron tres incendios en el mismo tiempo, Caudiel, Vall d’Ebo y Bejís, y nos obligó a superarnos y mejorar la gestión y la coordinación.

¿Qué aprendieron?

Sacamos lecciones e incorporamos nuevos protocolos que nos permiten mejorar la gestión de la emergencia, ser más rápidos y eficaces en la respuesta. Por eso este incendio, y no lo digo yo sino todos los profesionales del puesto de mando, ha sido un modelo de gestión coordinada y bien integrada para la puesta en marcha de los recursos.

En Bejís no se sacó pecho de la gestión como hacen ahora.

Siempre hay que mejorar, y de este sacaremos otras lecciones que nos permitirán mejorar nuestra capacidad de actuación, de respuesta y sobre todo la coordinación de las distintas agencias que intervienen. No puedo ser complaciente cuando se han quemado 4.600 hectáreas. Pero el gran éxito es que no ha habido víctimas. Por encima de todo están las vidas humanas.

¿Teme que los últimos incendios tengan coste político?

Durante estos nueve días nuestra máxima preocupación ha sido estabilizar el incendio. Nuestra máxima preocupación era que ni profesionales ni vecinos sufrieran daños y no perder ninguna vida. También que las llamas no avanzaran hacia un parque natural. Eso es lo que nos preocupa. Otra cosa es lo que hace la derecha, que para sacar rentabilidad política de emergencias o desgracias ajenas siempre aplica esa mirada corta y se dedica exclusivamente a lanzar acusaciones. Es una gran irresponsabilidad. Como ya se hizo en el incendio de Bejís, lanzando acusaciones y centrándose solo en el incidente del tren.