Antonio Lorenzo, exsubdelegado del Gobierno en Castellón y exconcejal en el Ayuntamiento de la capital de Plana, ha anunciado a través de las redes sociales que el juez que investiga el caso de facturas falsas en la Subdelegación le ha comunicado que la causa contra él ha quedado sobreseída.

Un archivo del caso que coincide en el tiempo también con el del también exdelegado del Gobierno David Barelles, quien también utilizó las redes sociales para hacer el anuncio.

Este es el comunicado completo de Antonio Lorenzo:

Hace cuatro años y dos meses entré en un laberinto personal y profesional en el que jamás podía haber imaginado entrar. Una instrucción judicial en curso sobre presunta corrupción funcionarial en la Subdelegación del Gobierno en Castelló me convirtió en persona investigada por la Justicia. Dimití de mis responsabilidades públicas, entonces en el ayuntamiento de mi ciudad y en la Diputación.

Volví a mi trabajo profesional en la Generalitat Valenciana y me dediqué a defender mi causa donde debía hacerlo, en el juzgado. Nunca he escrito aquí de ello; no era el lugar. Ayer el juez me comunicó el sobreseimiento del caso, el archivo de las actuaciones que en relación con mi presunta participación había impulsado en la investigación. Han sido más de 1.500 días, con sus noches (especialmente con sus noches), de dolor, sobre todo para mi familia y tantas amigas y amigos que han sufrido mi abatimiento.

Muchas magulladuras emocionales y profesionales, muchas. La pérdida de reputación. La convicción de la honestidad pero también la certeza de no haber sabido o podido interpretar las señales que indicaban malas prácticas o presuntos delitos. Ahora, al salir del laberinto siento satisfacción por ver la luz de forma distinta pero no felicidad. Ha de pasar todavía el tiempo para reencontrarla en plenitud. Estos años han sido de felicidades pequeñas, íntimas, vitales para transitar con una mochila que nunca imaginé iba a cargar. Pero ya está.

La investigación por corrupción funcionarial sigue. Yo he sido apeado. En este tiempo la amistad y el amor han sido alimentos. Ni he estado solo ni me han dejado solo. Siempre habéis estado dando consejo y calor, tejiendo cariños, enlazando emociones. Muchísimas gracias a quienes lo habéis hecho de tantas formas. Muchas gracias y buen día.