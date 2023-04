Pasarela al éxito: un 'coach' de Castellón triunfa con su serie en Youtube

Se autodefine como «mediocre» pero es la viva imagen del éxito. La máxima del 'torbellino' Sergio Ayala Climent en sus conferencias motivadoras, canallas y divertidas, que imparte por toda España, parte de un consejo que dice mucho de su humor: «Las mejores decisiones de la vida van precedidas de un ‘A tomar por culo’».

De Castelló, se planteó un buen día dar un vuelco en su vida y crear una marca personal para ser reconocido a escala estatal. Y lo ha logrado: a sus 50 años ha estrenado una miniserie en Youtube con 1,5 millones de impacto en redes sociales, que ahora se disputan varias plataformas nacionales de televisión con el fin de incorporarla a su catálogo de contenidos digitales en streaming.

¿Pero quién es él? Estudió Derecho en la UJI y Magisterio en la Rioja --esta última hace solo tres años--, aunque su carrera laboral se inició en las ventas. Un día probó como speaker en una charla motivacional del CEEI de Castellón y, de ahí, la cosa fue a más..., llevando sus consejos, desde Alicante hasta Madrid, igual en un ayuntamiento que en una cooperativa agraria, una azulejera o un congreso de médicos o de veterinarios.

Una conferencia diferente

El primer antes y después lo marca el año 2019. Le invitan a dar una conferencia en Barcelona, «en la Eurovisión del sector» --las TED (organización americana que promociona ideas dignas de difundir)--. La titula La hora de los hombres medios --como luego su webserie--, le sale bien y gana prestigio. Tras esta vivencia intenta escribir un libro para difundir su marca personal. Y ahora sí habla Sergio: «No me salía. Y pensé, igual soy bueno con algo más audiovisual. Me lancé a escribir un guion de televisión pero con un tutorial de Youtube. Se lo mandé a un amigo mío, Arturo Valls, y le pregunté: ¿Te mola? y me dijo: 'El guion es súperchulo. Otra cosa es encontrar los medios'. Así que decido buscar una productora de Castellón (Cocowork) y la autoproduzco. Se filma entre Castelló y Barcelona. Solo sale mi familia, mis amigos y trabajadores, y yo mismo, todos de Castellón, nos metemos en este tinglado. El único actor profesional es Noureddine El Attabe --afincado en Castellón y amigo (falleció en enero), e intérprete en las series La que se avecina y El Príncipe--».

Este auténtico huracán emprendedor --creador digital, empresario, conferenciante y campeón del mundo de ajoaceite a mano-- vive en un sueño. «Ojalá salga bien lo de la serie. Son cinco capítulos de una comedia fresca y autobiográfica: trata sobre cómo a un tonto de Castellón, en 2019, le llaman para ir a las TED. Mi familia me dice que no estoy capacitado; mis amigos, que voy a hacer el ridículo; y yo pienso que lo puedo hacer bien pero solo si hago algo muy distinto, porque la gente que va allí es muy cañera», expresa.

15 minutos que cambian la vida

La hora de los hombres medios --título de la conferencia que da nombre a su formato audiovisual-- «es un manifiesto de 15 minutos en favor de las personas medias que acumula más de 15.000 visualizaciones». «No hace falta ser un crack o un gurú ni ser el mejor para lograr el éxito. Cualquier persona normal puede alcanzarlo con tres pilares: diferenciación ("con coherencia, pues otra cosa es la tontería o hacer el imbécil, y yo estoy siempre al límite"), valentía ("pues no es solo tener la idea, sino llevarla a cabo, y yo me atrevo a salir como speaker con ropa interior femenina y tacones, o con una cabeza de caballo") y resiliencia ("lo normal es que a un tipo medio como yo las cosas le salgan mal, pero no hay que rendirse, sino intentarlo una y otra vez")», opina.

En marcha ya la segunda temporada

¿Sus proyectos? Dar más charlas; continuar su faceta de guionista (ya escribe una segunda temporada de la comedia); si se tercia, hacer humor o monólogos --le ha llamado una productora--; y seguir como gerente de su empresa de 60 trabajadores, SAC Servicios, de Castelló, dedicada al montaje industrial de maquinaria cerámica. «Mi especialidad es impulsar el buen rollismo en los centros de trabajo. Hay dos pilares básicos en toda empresa de los que nunca se habla: el buen humor y el amor. Yo lo aplico en la mía y lo intento inculcar a nivel nacional», propone.