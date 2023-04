Reclaman una atención de calidad para menores de atención temprana en Castellón

Una atención temprana (AT) de calidad para los menores de cero a seis años que presentan trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos. Es lo que reivindica de la Asociación Valenciana de profesionales de Atención Temprana (AVAP-CV). A la falta de plazas, centros y profesionales, se suma ahora el malestar con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por haber publicado en marzo el nuevo decreto de tipologías de servicios sociales que regula, entre otros, los de AT sin consensuarlo.

Metodología

Desde la Asociación Valenciana de profesionales de Atención Temprana (AVAP-CV) califican de «no inclusivo» este decreto. «Solicitamos que no limite a una única metodología de intervención, sino que sea el profesional en AT el que adopte una u otra dependiendo del niño, de la familia y de su entorno», señalan. Así, apuntan que el decreto apuesta por una sola forma de intervenir, lo que causa malestar entre los profesionales, pues cada menor precisa un abordaje diferente.

Faltan plazas y centros

Además, «faltan plazas y centros con sus profesionales, se han concertado muchos nuevos, pero siguen siendo insuficientes». Para reducir la lista de espera, la Conselleria de Inclusión limita la atención a una sesión inicial --dos máximo--, a veces insuficiente, y cuando se solicita una segunda sesión semanal, a veces no se da respuesta. Esto implica que los menores no reciban toda las sesiones que precisan, en virtud de una instrucción de la Conselleria.

Atención desigual

En la provincia de Castellón hay seis centros de atención temprana y se ha autorizado uno nuevo recientemente en Burriana. Los menores acuden a estos centros y también se trabaja con las familias para que generalicen los aprendizajes, pero el decreto orienta a una metodología en el entorno, es decir, en el colegio o en el domicilio del menor. Se calcula que un diez por cien de la población infantil precisa AT, con lo que la oferta es claramente insuficiente.

Muchas incógnitas

Además, según señala la AVAP-PV, se van a poner en marcha unas unidades de valoración previa que "todavía no sabemos qué funciones van a tener ni cómo se conformarán, ni la formación de los miembros de las mismas, ni qué supondrá para los Centros de Atención Temprana".

También preocupa cómo se van a poder llevar a cabo los cambios que impone el decreto a nivel económico en los centros, los desplazamientos de profesionales, entre otros. Asimismo, en el decreto aparecen modificaciones en las figuras que pueden conformar los centros, lo que genera inseguridad entre los profesionales. Un ejemplo es la desaparición de la figura del terapeuta ocupacional y la del técnico de Atención Temprana y en la dirección se recoge la figura del psicólogo pero no la del pedagogo.

Sí ven positivo que se permitan las sesiones virtuales si es necesario y contemplar no solo las valoraciones funcionales sino también las estandarizadas.