Más de 31.500 personas solicitan en Castellón el cheque ‘comida’ de 200 euros

La Agencia Tributaria cerró el pasado viernes el plazo para solicitar la ayuda directa de 200 euros que aprobó el Gobierno para ayudar a los hogares más vulnerables a amortiguar el golpe que supone la inflación, especialmente el precio que los alimentos, que en Castellón han aumentado más de un 17% en el último año. En la provincia, desde que se abrió el plazo el pasado 15 de febrero y hasta el 31 de marzo, han sido 31.571 las personas que han pedido el cheque, es decir, el 5,4% de los algo más de 582.000 habitantes.

Los datos que maneja la Delegación del Gobierno de la Comunitat revelan, además, que en el conjunto del territorio valenciano las solicitudes han ascendido a 319.156, de las que 157.262 corresponde a la provincia de Valencia y 130.323 a la de Alicante, mientras que en el total nacional la cifra supera los 2,7 millones.

La ayuda consta de un pago único de 200 euros destinada a trabajadores por cuenta ajena, autónomos y desempleados con rentas inferiores a 27.000 euros en 2022 y que tengan un patrimonio inferior a 75.000 euros anuales a 31 de diciembre de ese mismo año. No han podido acogerse a esta medida los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aquellos que reciben una pensión.

¿Cómo se si soy beneficiario?

Que más de 31.000 personas hayan solicitado el cheque en Castellón no significa que todas van a cobrar la ayuda. Para comprobarlo hay que acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y seleccionar la opción Consulta de solicitudes presentadas o hacer clic en el enlace, que llevará al usuario a la sección correspondiente. El acceso a la consulta de las solicitudes presentadas requiere identificación mediante certificado electrónico, DNI e o Cl@ve PIN. Si Hacienda deniega la solicitud, cursará una resolución con la negativa junto a los datos necesarios para consultar en la sede electrónica las razones por las que no se concede la prestación. Los afectados dispondrán de diez días para recurrir la decisión y, si no presentan alegaciones en el plazo de un mes, se dará por cerrado el expediente.

Desde el 31 de marzo, fecha en la que acabó el plazo para presentar las solicitudes, la Agencia Tributaria dispone de tres meses como máximo para ingresar la ayuda. O dicho de otra manera: la fecha máxima en la que tendría que proceder al pago mediante transferencia bancaria será el próximo 30 de junio.