La ley de bienestar animal evitará el sacrificio de 10.000 perros al año

Sacrificio cero. Dos palabras y un compromiso político y administrativo que cambiarán el destino de muchos animales. La nueva ley valenciana de Bienestar Animal cierra la posibilidad de sacrificar animales sanos que hayan sido abandonados bajo sanciones de hasta 45.000 €. La aplicación de la nueva normativa, donde se regula el sacrificio cero, salvará la vida de más de 10.000 perros y gatos cada año.

Así lo han asegurado fuentes del sector animalista consultadas por Levante-EMV tras recopilar los informes de 2020 de distintos municipios de la Comunitat, aunque se sospecha que la cifra pueda ser muchísimo más alta debido a la falta de inspecciones que permitían tener un control real sobre los datos de sacrificios.

La presidenta de la Coodinadora Animalista de la Comunitat Valenciana (CACV), Ángela Molina, no ha querido hablar de cifras. Según explica, «es dificilísimo poder hacer un cálculo real del alcance de este tema». Aun así, denuncia la falta de transparencia de muchas administraciones ante la negativa de aportar datos para el informe que publicaron en 2021. «La mayoría de ayuntamientos no facilitan las cifras de animales sacrificados alegando que no los tienen», ha lamentado.

Amparados por la antigua ley

A pesar de que el sacrificio cero es una iniciativa que se lleva aplicando desde hace muchos años en la ciudad de València, muchos municipios de la provincia no lo cumplían respaldados por el artículo 20 de la antigua ley 4/1994. Así, el punto 1b de la antigua normativa permitía «al margen de razones sanitarias, el sacrificio de los animales se realizará cuando se hubiera intentado sin éxito su adopción por nuevo poseedor». Es decir, pasados los 20 días desde que el animal abandonado fuera recogido por los servicios municipales la perrera podía justificar su sacrificio, aunque estuviera sano, alegando cuestiones de espacio.

Según explica Molina, este tipo de prácticas eran muy habituales en muchas perreras ya que, a diferencia de las protectoras, estas son empresas mercantiles que atienden a intereses económicos. El coste asociado a los tratamientos veterinarios o la saturación en algunos centros gestionados por este tipo de empresas eran motivo justificado para algunas perreras para sacrificar a los animales. Con la nueva normativa en vigor estas organizaciones «tendrán que revertir su modelo de producción» pudiéndose enfrentar a sanciones de hasta 45.000 € en caso de detectar el incumplimiento del sacrificio cero, explica la voluntaria animalista valenciana.

Alegría contenida

Esterilización

La aprobación de la nueva legislación era algo que desde el sector animalista llevaban años reclamando. Amparo Requena, jurista experta en legislación animal, considera que la nueva normativa «es bastante buena». La abogada celebra que la ley exija el cumplimiento del sacrificio cero, el reconocimiento a las casas de acogida o el control de las colonias felinas siguiendo el método CER (Captura-Esterilización- Retorno).

Maltrato animal

Sin embargo, Requena lamenta la definición de maltrato animal recogida en el texto, algo que, en su opinión, ha desvirtuado la ley. Así, critica que la nueva normativa solo contemple sanciones administrativas y descarte las consecuencias penales en caso de maltrato, «algo que los juristas ya advertimos que bajo ningún concepto se podía dejar así».

Vigilancia

Además, espera que tanto los ayuntamientos como las administraciones regionales garanticen el cumplimiento de las normas ya que «de nada sirve hacer leyes si luego no se vigila que se cumplan». Se refiere así al hecho de que «a día de hoy un 80% de los animales recogidos por las protectoras vienen sin chip», algo que según explica lleva «muchísimos años penado por la ley».

Por su parte, la presidenta de la CACV, que ha participado en la redacción del texto, considera que la nueva Ley de Bienestar Animal es «de muy alto nivel» y una de las más adelantadas que existe actualmente. Aun así, lamenta la redacción de algunos puntos ya que, a su juicio, «desvirtúan la totalidad y la intencionalidad con la que se ha desarrollado el texto».

Ángela Molina cree que algunas sanciones no están tipificadas de manera correcta, como el hecho de considerar una falta leve el hecho de dejar animales sin alimentación, algo que debería ser considerado como una falta grave. Asimismo, Molina considera que la nueva normativa «hubiera sido mucho mejor si no se hubiera desarrollado en su fase final paralelamente a la ley nacional» pues, en su opinión, la ha perjudicado.