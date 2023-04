Los veterinarios reclaman tener voz a la hora de poder decidir sobre la eutanasia animal. La nueva ley de bienestar animal cierra la posibilidad de sacrificar animales bajo la sanción de hasta 45.000 euros, una medida que, como publicó Mediterráneo, salvará a 10.000 perros al año. Sin embargo, es poco clara a la hora de abordar la situación de aquellos animales que sufren un padecimiento.

Sacrificio y eutanasia

"Las leyes distinguen entre sacrificio y eutanasia. Ambas buscan el mismo objetivo, implantar el sacrificio cero de animales sanos, en lo que todos estamos de acuerdo, pero la problemática que conlleva la eutanasia", afirmó. Todos estamos de acuerdo en que el tema económico no sea fundamental o un criterio a la hora de que las entidades encargadas de la recogida de animales abandonados los sacrifiquen", explica la presidenta del colegio de veterinarios Inmaculada Ibor. Sin embargo, bajo su punto de vista, la ley no es muy acertada a la hora de decidir acerca de los animales enfermos. "Habla de que no haya cura, pero no incluye la situación familiar; debería ser un criterio más científico o técnico, porque alargar la agonía de un animal, aunque sea con un tratamiento paliativo, casi que es hacérselo pasar mal. No debería haber sido tan taxativa y dejar al criterio técnico y científico y ver las circunstancias a la hora de dar una muerte digna al animal, evitando alargar la agonía de forma innecesaria y aliviar el sufrimiento o evitar someterlo a un estrés innecesario", añade. "Al veterinario que ve el sufrimiento del animal y de sus responsables y tener que estar pensando qué sanción van a sufrir cuando de lo que se trata es de que no sufra", observa.

Cursillos

La norma también contempla cursillos que deberán pasar los dueños de animales para poder tenerlos. El colegio oficial tiene previsto presentarse como entidad que los imparta. "Las leyes nacional y autonómica deben tener un desarrollo reglamentario. Hay una serie de plazos. En principio, tal como está redactada, da a entender que quienes opten a ser titulares de perro deberán superar un curso gratuito, aunque no concreta quién lo va a impartir. Entendemos que somos los más capacitados para darlos", señaló.

Animales que se podrán tener

Otra inconcreción atañe a qué animales o no podrán tenerse como mascotas. Según explica la presidenta de la entidad colegial "han fijado unos animales prohibidos, pero se van a crear unas listas positivas que requieren un periodo de tiempo para que se desarrollen. Dentro de estos listados se ha hecho público el listado de aquellos que no se pueden tener como mascotas, pero los que ya los tienen podrán tenerlos y tendrán comunicarlo y solicitar seguir teniéndolos, pero precisa un desarrollo reglamentario".

Positiva

La presidenta del colegio de veterinarios Inmaculada Ibor señala que la finalidad de las leyes autonómica y estatal de bienestar animal son buenas, en el sentido de erradicar el maltrato y el abandono y concienciar a la sociedad; la problemática es que hay cuestiones entre ambas que son incoherentes o contradictorias. "Tendrá que haber una adaptación en la ley autonómica", señala Ibor, quien añade que en el caso de la nacional hay incoherencias o cuestiones que la organización colegial ha alegado y no se han tenido en cuenta. Un ejemplo, la figura del perito veterinario, que sería indispensable para evitar el maltrato. "Se ha dado un paso positivo hacia el bienestar animal, pues había cuestiones como colonias felinas que estaban reguladas a nivel municipal y ahora se ha dado un paso más; pero con las leyes existentes, si se hubieran realizado más controles y se hubieran aplicado, ya lo hubiéramos conseguido.

Financiación

Otro aspecto es el económico, pues el colegio de veterinarios considera que este es un aspecto necesario para la puesta en marcha. "La autonómica da pie a que haya una financiación, pero la nacional no habla de este aspecto", apuntó.

Reflexión

Otro aspecto, a su juicio, es que la ley estatal debería haber sido fruto de un proceso más meditado, algo que, a su juicio, no se ha producido, lo que da pie a que adolezca de rigor científico.

Animales

En la provincia hay 151.751 ejemplares inscritos en el registro de identificación animal, de los que 143.561 son perros --hay más canes que castellonenses menores de 20 años-- y 7.530 gatos.