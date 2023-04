La admisión es un trámite muy importante para las familias que matriculen a sus hijos e hijas en Infantil de 3 años. Semanas de visitas a colegios públicos y concertados para elegir el lugar donde pasará su etapa educativa. El plazo está tocando a su fin ya que el próximo 20 de abril se inicia la ventana para presentar solicitudes que se cierra el día 28.

Con toda la información que puedan recopilar las familias deben tomar la decisión sobre en qué colegio matricular a su hijo o hija, pero los expertos avisan de una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de elegir el centro que más se adecúe a cada familia.

Rubén Pacheco, presidente de la confederación de ampas Gonzalo Anaya, explica que hay varios aspectos vitales a la hora de elegir colegio. Primero, la participación de las familias en las actividades de los centros, el papel activo de las madres y padres. Segundo, los servicios para conciliar, como extraescolares, aula matinal, comedor... Y tercero que el colegio cuente con un proyecto educativo innovador.

Lo más importante, aunque suene obvio es la proximidad. "Primero por llegar pronto al colegio, pero sobre todo porque los niños puedan hacer vida de barrio. Es importante que sus amigos sean sus vecinos para que puedan jugar en la calle", cuenta Pacheco. "Si cometemos el error de matricularlo en la otra punta de la ciudad cuando acabe el colegio no tendrá a sus amigos a mano, y es importante que pueda salir al parque a jugar a sus compañeros. La vida de barrio, jugar en la calle, debería ser lo primero a tener en cuenta", explica.

Educación utiliza un baremo de puntos para determinar qué colegio tiene prioridad para cada niño. Normalmente es el centro del barrio, el más cercano a casa el que toca a las familias, pero hay más aspectos a tener en cuenta como tener un hermano o hermana mayor en el centro.

Las fechas

El primer paso es la solicitud, que se presenta entre el 20 y 28 de abril. Tras esto hay que esperar a la publicación de las listas a principios de junio. El 14 de junio se inicia ya el proceso de matrícula que dura hasta el día 30 para los que lo hagan de forma online. Si se quiere hacer presencial el plazo es desde el 22 de junio al 5 de julio. Todo el proceso se puede realizar en la web de telematricula.es, pero si se tiene problemas los centros pueden ayudar a gestionarlo si se va presencialmente a ellos.

Pacheco asegura que es de vital importancia rellenar la segunda, tercera y cuarta opción de centro. "Hay familias que solo ponen la primera porque no les interesa otra, y si no hay vacante lo que hace Conselleria de Educación es elegir por ti un centro de manera aleatoria que puede quedar realmente lejos. Es fundamental poner alternativas", cuenta Pacheco.

¿Cómo consulto el proyecto educativo?

Es un documento público que se puede descargar desde la web de Conselleria de Educación o pidiéndolo al centro, y Pacheco asegura que es recomendable leerlo. En cualquier caso, para el representante de las ampas lo más efectivo es conocer el centro de primera mano y cerciorarse de que tienen un proyecto "innovador, inclusivo y diverso". "También recomendaría hablar con el ampa, los padres y madres del centro que puedan contar cómo se estudia allí. Hoy en día todos tienen páginas de Facebook y un teléfono de contacto", añade Pacheco.

Para Pacheco, que el colegio sea público tiene ventajas como fomentar la participación de las familias, algo que no suele hacer la enseñanza concertada y que, en su opinión, es importante. "Eso debería ser uno de los ejes que muevan el proyecto educativo del colegio porque enriquece mucho la educación del niño", añade.

Por otro lado, la diversidad es buena. "Lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es que convivan desde bien pequeños con otras realidades para que las normalicen lo antes posible. La diversidad en el aula no es un escollo, todo lo contrario, es un plus muy grande a la educación de nuestros hijos", cuenta Pacheco.

Pese a todo, la realidad es que muchos colegios ya tienen esas características. "Ahora prácticamente cualquier colegio tiene 20 nacionalidades y otros más de 40. Es importante que un proyecto educativo tenga esto y refleje buenos valores", remarca el presidente de las ampas.

¿Cómo sé que el colegio es el bueno?

Hay una acción muy sencilla para acotar y descartas centros escolares en caso de duda: "Darse un paseo por el barrio", dice Pacheco. Insiste en que el centro escolar no se puede separar de su entorno, y es muy importante que este también sea sano. "Es el espacio en el que va a hacer vida nuestro hijo, un paseo para verlo es bastante importante. Puedes encontrar información sobre el centro por internet, pero siempre es mejor ver el entorno tú mismo", recuerda.

Las notas medias de la selectividad y de otras pruebas como el examen PISA se cuelgan en páginas oficiales y se pueden consultar. Pero las ampas no recomiendan en absoluto que este ránking influya en la decisión de una familia. "Ese es probablemente el peor indicador", apunta Pacheco.

Matiza que "es algo que se puede tener en cuenta, pero para mí no es nada importante". En su opinión estas pruebas dependen mucho del azar; "por ejemplo, la PISA se celebra en un día normal sin previo aviso. A cualquier persona le puede pasar que se encuentre mal, haya dormido poco, o simplemente ese día no le salga nada y el examen acabe resultando fatal, aunque lleve semanas estudiando al día y manteniendo muy buenos hábitos. Estos exámenes son engañosos si los miramos en un solo centro. Yo no me fijaría demasiado en eso sino en si el proyecto educativo es bueno y nuestro hijo se podrá desarrollar plenamente", explica Pacheco. En conclusión "primero haría una visita al centro y hablaría con las familias, eso tiene muchísimo más peso que la nota de un solo examen", remarca.

Pasos para matricular a mi hijo en un centro escolar

En el caso de tener que matricular por primera vez a un menor de tres años el proceso es muy sencillo. Primero, localizar la escuela más próxima, que probablemente sea la que toque (a no ser que la familia viva en una calle limítrofe). Después realizar las visitas y acudir a los centros a preguntar para rellenar los formularios de admisión para presentar la solicitud. Este es el proceso que acaba el próximo día 28.

Pacheco recomienda que, si van a pedir ayudas sociales "pregunten toda la información necesaria en el centro sobre documentación necesaria y cómo pedirlas para informarse bien. Hay familias que no hacen esto y la fecha se les pasa la fecha", explica.

Tras esto se publica el listado provisional (al que se puede alegar y hay un plazo para ello) y después el definitivo, para el que solo queda formalizar la matrícula para que el niño comience a estudiar en su nuevo colegio. Por último, Pacheco recuerda que la educación pública debe ser completamente gratuita, es decir, "no pueden cobrar a los padres. Esto fue una práctica habitual por la escasez que trajeron los recortes del Partido Popular, pero ahora está prohibido y no se puede hacer (más allá del 1,20 euros del seguro escolar de un niño al llegar al instituto). La educación pública es gratuita", reivindica.