Las consultas de salud mental crecen un 20% respecto a la prepandemia

Según datos de la Conselleria de Sanitat en el 2022 se computaron 136.377 consultas de psiquiatría en Castellón, un +18,95% o, lo que es lo mismo, 21.731 más que en el año previo al covid. Con respecto al 2021 la situación es bastante similar en 2022 pero disminuyen levemente las consultas en adultos (-467) y aumentan en la población infantil juvenil (+113).

Desde el colegio de Psicología de la Comunitat señalan que «la sintomatología ansiosa y depresiva se ha incrementado. «No podemos asegurar que sea exclusivamente consecuencia de la pandemia, pero sí que esta, ha visibilizado las carencias en salud mental y otras especialidades», apuntan.

También insisten la necesidad de elevar la ratio de psicólogos clínicos en salud mental. En esto coincide el catedrático de la Universitat Jaume I Rafael Ballester: «Ha habido un esfuerzo y la Conselleria ha aumentado recursos en salud mental, pero es insuficiente por la cantidad de patologías y listas de espera. Y también estamos muy lejos de los estándares europeos». Un ejemplo. Ya antes de la pandemia la ratio española de psicólogos clínicos era 3 veces inferior a la de Alemania.

Ballester señaló que la pandemia ha tenido un efecto terrible sobre la salud mental, parte del cual se va reduciendo respecto al pico de los momentos más duros del covid, pero la demanda sigue siendo más alta que la que había en el 2019. A ello se une el que se está normalizando el que una persona reconozca que tiene este tipo de problemas y se anime a buscar ayuda, con lo que se va rompiendo el tabú que afectaba a este tipo de trastornos. Esto se está viendo mucho en gente joven.

También alertó que preocupa mucho las autolesiones en adolescentes, y la dificultad de los jóvenes para afrontar las situaciones y el incremento de la tasa de suicidios. Desde el colegio de psicólogo señalaron que infantes y adolescentes están manifestando desequilibrios emocionales. Algunos de ellos puede responder a situaciones y comportamientos propios de la etapa evolutiva en la que se encuentran, pero en esta etapa también pueden ser más vulnerables. Por ello piden psicólogos educativos en las aulas y que los orientadores sean profesionales de la Psicología.

«Necesitamos psicólogos especialistas en psicología clínica en la red pública», señaló Ballester, quien explicó que hay casos de jóvenes que tienen problemas y en la red pública les dicen que esperen 3 meses porque hay colapso y tampoco tienen recursos para poderse pagar un psicólogo privado. Por ejemplo, la UJI ha impulsado un programa de salud mental.

"Cuando una persona está enferma, cada día se hace larguísimo. Tres meses cuando estás mal con tu entorno, solo tienes ganas de llorar o tienes ataques de ansiedad es una eternidad. Y no solo la primera visita, sino sucesivas. Tenemos muy buenos profesionales en la red pública pero no dan a basto. Lo normal cuando tienes un problema de salud mental lo normal es que cómo mínimo te visiten una vez por semana y una hora o 50 minutos. Si tardan en llamarte y cuando lo hacen te dan cita para 3 semanas treinta minutos", añade Ballester.

Ballester señala que en los momentos más duros de la pandemia hubo problemas relacionados con el estrés: La angustia de contraer la enfermedad; obsesión por la limpieza y miedo a contaminars; efectos de una hospitalización traumática, de personas que tuvieron que estar con respiradores o separadas de la familia; secuelas del covid... También relacionado con la situación laboral, por la pérdida de empleo o dificultades para encontrarlo en el caso de los jóvenes. Afectó a las relaciones, por ejemplo de pareja. También aumentaron las adicciones a internet, móviles, cibersexo, debido al incremento del uso de pantallas». Hubo duelos complicados por pérdida inesperada a sus seres queridos sin poder despedirse.

«Hemos vivido un tiempo con este tipo de problemas, algunos están disminuyendo porque ya podemos interactuar, viajar..., pero se ha quedado en el ambiente también la sensación de inseguridad o fragilidad. La ansiedad y la depresión son los trastornos más comunes.

CARLOS HIDALGO (PSICÓLOGO CLÍNICO)

La Atención Primaria es la puerta de entrada de la gran mayoría de personas al sistema de salud, es como una primera línea de la que depende el que se puedan diagnosticar los problemas de salud mental lo antes posible. Y en estos casos, la detección temprana es fundamental pues el 80% de los pacientes psiquiátricos atendidos en salud mental proceden del ámbito de la atención primaria. Y, a pesar de que los trastornos mentales comunes constituyen un volumen sustancial de la consulta de los médicos de familia (el 25%), estos no siempre reciben la formación adecuada para diagnosticarlos, ni disponen de tiempo para ello, lo que condiciona que muchos de ellos reciban únicamente tratamiento farmacológico. Así, la solución a los problemas de salud mental se suele identificar muchas veces con la prescripción y consumo de medicamentos. Y en buena parte es así por la insuficiencia de psicólogos en la atención primaria que contribuirían a disminuir el consumo de psicofármacos, que es realmente elevado en España. Esperar una media de 9 meses para tener cita con el psicólogo es inaceptable, porque conviene no olvidar que 4.000 personas al año se suicidan en España y no se puede ni banalizar, ni desdramatizar, que una persona con un trastorno mental tiene un riesgo real de suicidio. Uno de los problemas más acuciantes es la escasez de psicólogos clínicos. Cuando en Europa la media es de 18 por cada 100.000 habitantes, en España es de 4 cada 100.000.