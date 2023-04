Mantener la hoja de ruta trazada por sus antecesores, Francisco Toledo y Rafa Simó, y acelerar los proyectos en marcha para anticiparse a lo que demande la logística en el futuro. Estos son los principales retos de Enrique Vidal, que ya ha tomado la posesión de su cargo de presidente de PortCastelló. En su intervención afirmó que este es "el puerto de todos", que se encuentra en el noveno puesto de la red portuaria española "gracias a la implicación de la comunidad portuaria, de los que ya conozco su compromiso".

Vidal, que se considera "un grauero más", con vínculos familiares y sentimentales con un puerto "en el que aprendí a nadar y navegar", centró como los pilares de su gestión el desarrollo económico, la vertiente medioambiental y la vinculación con la sociedad. Hizo referencia a los 147 millones de euros del plan de inversiones productivas que PortCastelló tiene trazadas para los próximos años, con especial atención a la conectividad: "Un puerto más competitivo y mejor conectado gracias al nuevo acceso ferroviario y a la conexión entre dársenas". También aludió al proyecto Octopus, para "captar nuevos clientes e inversiones" en la dársena sur, en una superficie de 400.000 metros cuadrados.

Relación con las empresas

El nuevo presidente indicó que a lo largo de su trayectoria profesional "he trabajado con empresas y me siendo cómodo para afrontar este reto". Comentó que las compañías que ya operan en PortCastelló "saben de sus ventajas", y explicó que se seguirán "aprobando medidas económicas" para beneficiar a las compañías.

Respecto a las medidas de sostenibilidad, habló de actuaciones recientes, como el convenio con la Generalitat para analizar la calidad del aire, así como a la intención de "crecer de manera eficiente, como única forma de hacer las cosas". Sobre la vertiente social, PortCastelló "está abierto a la ciudadanía", y recordó actuaciones como la cesión del edificio de la antigua Comandancia de Marina, que acogerá dependencias del puerto y cederá parte de su superficie al Ayuntamiento de Castelló para el nuevo Museu de la Mar.

Puig: "No hay que perder ni un minuto"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que en esta nueva etapa "no hay que perder ni un minuto de esta década de las grandes oportunidades", y añadir que gracias a los fondos europeos "habrá un antes y un después en el puerto". Una infraestructura sin la que Castellón "no tendría refinería ni el azulejo tendría su competitividad". Por eso, indicó que con la conectividad ferroviaria "bp no habría hecho su inversión histórica en hidrógeno verde".

El jefe del Consell también aludió a otros planes de futuro, como la zona industrial alrededor de la estación intermodal, "con un desarrollo de un millón de metros cuadrados para implantar nuevas industrias de transición digital y energética", y la posibilidad de una segunda fase con 500.000 metros cuadrados adicionales. Y comentó el proyecto de crear un centro de formación profesional dedicado a actividades marítimas y pesqueras.

Marco: "Tendrá un aliado en el ayuntamiento y la ciudad"

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, deseó a Enrique Vidal "los mayores aciertos y éxitos" al frente de PortCastelló, "porque serán los de Castelló". Y mencionó que tendrá "un aliado en el ayuntamiento y la ciudad, que es una ciudad de mar y portuaria". Además, incidió en el peso que esta infraestructura logística tiene "en la economía local y provincial, con su importancia en el azulejo y también en la agricultura".

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, dio la bienvenida a Vidal, "que hereda un equipo técnico fabuloso y ha visto crecer las instalaciones. "Quiero que te sientas apoyado en estos objetivos tan apasionantes", expuso.