«Movilizar viviendas de la Sareb es una buena noticia, pero llega tarde»

La medida que aprobará este martes el Consejo de Ministros y que permitirá movilizar 50.000 viviendas del llamado banco malo para facilitar el alquiler barato no supone una novedad en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Vivienda y Aquitectura Bioclimática que dirige Héctor Illueca (València, 1975) alcanzó hace un mes un acuerdo con la Sareb para la transmisión de 583 viviendas que se incorporarán al parque público. El también vicepresidente segundo del Consell y candidato de Unides Podem-Esquerra Unidad a la Generalitat reivindica en esta entrevista el papel de la formación morada en el rescate de pisos del banco malo y además insiste en que la ley de Vivienda se aplicará en la Comunitat «al día siguiente» de que entre en vigor.

-¿Qué opinión le merece el anuncio de Pedro Sánchez de destinar viviendas del banco malo para alquiler asequible?

-Es una buena noticia, pero me hubiera gustado que se produjera antes. Creo que si hubiera habido una correlación de fuerzas distinta en el seno del Gobierno de España, más favorable a Unidas Podemos, esta noticia se hubiera producido hace tres años y habríamos evitado mucho sufrimiento a muchas familias. Quiero recordar la carta que le envié a la vicepresidenta Nadia Calviño hace año y medio de la que nunca hubo respuesta, así como las sucesivas peticiones que formulé reivindicando la transferencia a la Generalitat de las viviendas de la Sareb o el peregrinaje que realicé por diferentes comunidades autónomas. Al final se ha impuesto la sensatez y es que unas viviendas que forman parte de una entidad que ha sido nacionalizada y cuya deuda es pública se destinen a una finalidad social. Y es importante que el Gobierno de España trasmita la idea de que se revierte una gestión neoliberal de la crisis cuyo máximo símbolo fue el rescate bancario.

--Para la Comunitat la medida, sin embargo, no es ninguna sorpresa, ya que la Generalitat cerró hace muy pocas semanas un acuerdo con el banco malo.

Nosotros, como se dice en el argot ciclista, llevamos ventaja en la escapada en el sentido de que tenemos una parte importante del trabajo hecho. La Sareb puso a nuestra disposición casi 2.000 viviendas y, tras un proceso de análisis e inspección, hemos alcanzado un principio de acuerdo para la transferencia de 583 que están en un estado óptimo. De esas, 335 están acabando de ser inspeccionadas con vistas a un primer paquete que esperamos cerrar en breve para incorporarlas a nuestro parque público. Y tengo que decirle que 52 están en Castellón.

--En la provincia el banco malo dispone de 3.000 viviendas. ¿Eso significa que todas van a pasar a engrosar el parque público?

--Evidentemente que no. De todas las viviendas de la Sareb hay una parte, cerca un tercio, que están en condiciones óptimas y hay que analizar cuáles nos interesan y cuáles no por la zona en la que están, por criterios técnicos... Luego hay otra parte que necesitan una rehabilitación a fondo y que quedaría para sucesivas fases de negociación. Por último, hay otra tercera parte que está perdida porque ha pasado demasiado tiempo y no tienen un valor de uso. Y todo eso es lo que ahora hay que ver, aunque le insisto en que nosotros en la Comunitat llevamos ventaja porque hemos sido pioneros.

-- En cualquier caso, ¿qué impacto podría tener esta iniciativa?

En esta legislatura, y después de décadas sin adquirir una sola vivienda pública, en la Comunitat hemos comprado más de 1.300 y ahora de golpe metemos casi 600. Estamos hablando de una ampliación del parque público del 4% y eso es todo un hito. Y luego hay que ver que hay más iniciativas. De lo que se trata es de llorar lo mínimo y aprovechar lo máximo porque en la Comunitat hemos iniciado la construcción de un sistema público de vivienda.

Lo que también se ha desbloqueado es la ley de Vivienda.

Bienvenida sea la primera ley de Vivienda en la historia de la democracia. La clave es entender que han tenido que pasar más de 40 años para que en España haya una ley que, por primera vez, trata la vivienda como un derecho en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué ha pasado eso ahora? Pues tiene mucho que ver con la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno. Esta ley ha estado paralizada mucho tiempo y las presiones han sido enormes. La ley es el resultado de una lucha social. Ahora bien, la clave está en que una vez se apruebe, las comunidades tienen que aplicarlas. Y le quiero anunciar que hay dos puntos en los que la Generalitat va a actuar. El primero es en una nueva definición del concepto de gran propietario, que ahora se acota a cinco viviendas. Nosotros, al día siguiente de entrada en vigor de la norma, vamos a poner en marcha el procedimiento para adaptar nuestra normativa a este nuevo marco estatal. El segundo punto tiene que ver con la regulación de los alquileres. En la Comunitat tenemos un diagnóstico de la situación y, también al día siguiente, vamos a iniciar los procedimientos para la declaración de zonas tensionadas que permitan limitar el precio de los arrendamientos.