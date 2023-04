La Generalitat Valenciana abre el 20 de abril el plazo para solicitar el Bono Cesta de la Compra, un cheque de 90 euros, en formato tarjeta prepago y activada durante 4 meses desde su emisión, dirigido a las familias residentes en la Comunitat con bajo nivel de ingresos. Con el bono se podrán pagar alimentos en todos los establecimientos del sector del territorio valenciano, lo que incluye tanto las cadenas de supermercados e hipermercados como el pequeño comercio. La finalidad de la medida es mitigar el impacto de la inflación, sobre todo los precios de los alimentos, que en el último año han aumentado en Castellón por encima del 17%.

¿Quién puede solicitarlo?

Para pedir el cheque de 90 euros hay que cumplir dos requisitos: ser residente en la Comunitat Valenciana y tener una renta por unidad de convivencia que no supere los 21.000 euros anuales (renta 2021). El bono es compatible con la ayuda del Gobierno de 200 euros y también con el ingreso mínimo vital (IMV) y la renta valenciana de inclusión. No obstante, los pensionistas no podrán beneficiarse de esta ayuda.

¿Cómo se puede pedir?

El 20 de abril se abre el plazo para solicitar el bono y habrá tiempo hasta el 14 de julio. La Generalitat ha habilitado una página web ( https://bonocesta.gva.es) para poder realizar el trámite. Para hacerlo, habrá que solicitar una cita previa a través de dicho portal. El día expedido los solicitantes deberán entregar la solicitud y la documentación pertinente, y una vez se haya realizado la resolución administrativa, recibirán un SMS o un correo electrónico en el que se explicitará si su solicitud ha sido aprobada o denegada. En el caso de que haya sido aceptada, el Gobierno valenciano entregará el bono a través de una red de distribución que permitirá acercar la tarjeta a los ciudadanos de todo el territorio. El plazo para gastar el importe total de la ayuda será de 4 meses (desde la emisión de la tarjeta).

El coste de la medida

La Generalitat valenciana aportará 48 millones de euros a esta iniciativa. De forma complementaria, y en colaboración con el programa Bono Cesta Compra de la Generalita, las grandes distribuidoras de alimentación de la Comunitat y un sector del pequeño comercio donarán hasta 1 millón de euros con destino a ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro para la adquisición de alimentos. La empresas participantes en esta iniciativa son Alcampo, Carrefour, Consum, Dia, Dialprix, El Corte Inglés, Hiperber, Lidl, Más y Más, Mercadona, Spar y el pequeño comercio representado por Confecomerç y Unió Gremial.