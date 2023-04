Solo uno de los grandes municipios de Castellón tiene plan antisequía obligatorio

Hay un dicho popular que dice que en abril aguas mil. Pero después de veinte días en los que en la inmensa mayoría de los municipios de Castellón no ha caído ni una sola gota de agua, el refrán va camino de convertirse en una broma. La provincia encara el abril más seco de la historia y lo hace tras un marzo en el que las lluvias también fueron prácticamente cero. La lluvia no llega y las alarmas empiezan a encenderse, sobre todo en la agricultura y en las comarcas del interior. Y aunque en Castellón la situación es mucho menos grave que en Cataluña o Andalucía gracias a las abundantes precipitaciones de hace un año, la realidad es que los expertos avisan que, de no llover en abundancia en lo que queda de primavera, el verano será duro.

Para hacer frente al estrés hídrico hay una herramienta que resulta fundamental. Se trata de los planes de emergencia (PEM) contra la sequía, un documento obligatorio para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y en el que se definen, entre otras cuestiones, qué medidas se aplicarán en función del escenario de sequía del momento (normalidad, prealerta, alerta o emergencia). El problema es que en la provincia solo una de las ocho localidades grandes tiene ese plan y, además, el nivel de cumplimiento es mucho más bajo que en el conjunto de la Comunitat o del país. Si en la Comunitat las ciudades de más de 20.000 habitantes que carecen de plan antisequía suponen el 55%, en el caso de Castellón el porcentaje es del 87,5%, según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) correspondientes al pasado mes de marzo. La única que cumple es Castelló, que a mediados del año pasado dio luz verde a un documento que refleja todas las estrategias que seguirá el Ayuntamiento en el caso de déficit de agua. Por ejemplo, en el caso de que la situación en la ciudad fuera de alerta por sequía, el consistorio pondría en marcha medidas como la reducción de la presión en la red, la penalización de los consumos excesivos o camiones cisterna. Almassora, antes del verano La capital de la Plana ha cumplido y quienes no lo han hecho son Vinaròs, Benicarló, Almassora, Burriana, Onda, la Vall d’Uixó y Vila-real. En todos estos municipios viven más de 238.000 personas y, sin embargo, sus ayuntamientos siguen sin presentar un plan al que están obligados desde hace 22 años y que, además, debe revisarse cada seis años. No obstante y pese al incumplimiento casi generalizado, Almassora abandonará la lista negra en apenas unos meses. El Ayuntamiento, de hecho, ya tiene listo un documento de 64 páginas que recogen, entre otros aspectos, las infraestructuras, recursos hídricos disponibles, caracterización de la demanda, zonas y circunstancias de mayor riesgo, reglas de operación, escenarios de escasez coyuntural, medidas o aspectos relacionados con la calidad del agua. El plan, elaborado por Facsa, se encuentra en estos momentos en exposición pública y se aprobará antes del verano. Ante la falta de cumplimiento, la CHJ ha llegado a organizar jornadas para informar a los ayuntamientos con más habitantes de la importancia de contar con planes antisequía e incluso les ha trasladado que cuenta con varias guías en las que pueden apoyarse a la hora de confeccionar el documento. Una masa cálida dejará hasta 27 grados en la provincia El mes de abril podría pasar a la historia como uno de los más secos y también va camino de ser uno de los más cálidos. Y en los próximos días las temperaturas todavía subirán más. La entrada de una nueva masa de aire cálido prevista para principios de la próxima semana dejará temperaturas propias de finales de junio o principios de julio en muchos puntos de la Comunitat. Las altas temperaturas llegarán tras un fin de semana de tregua. De hecho, el sábado podría llover ligeramente en muchos puntos de la provincia y las previsiones apuntan a que las precipitaciones serán más probables cuando más al norte. Durante esa jornada y la del domingo, las temperaturas en la capital alcanzarán los 22 grados de máxima (la mínima será de 12 grados) y será a partir del lunes cuando los termómetros vuelvan a escalar. Así, el día más caluroso en Castelló será el martes, cuando los termómetros superarán los 25 grados. En Onda, en cambio, la jornada más cálida será la del martes, cuando se esperan temperaturas de hasta 27°. En cualquier caso, se trata de valores muy anormales para esta época del año y que bajarán de cara a final de semana.