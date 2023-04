La décima edición del Concurso Literario del Ministerio de Defensa Carta a un Militar Español ya tiene ganador en la provincia. El alumno que ha conseguido la primera posición ha sido Ismael El Moussaoui Satour del IES La Plana de Castelló, que será el encargado de representar a la provincia de Castellón en la fase nacional de dicho certamen.

Debido al elevado número de centros educativos inscritos, de nuevo, se confirma la gran acogida que tiene este concurso literario que organiza la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Reclutamiento y las Subdelegaciones de Defensa. Castellón es una de las provincias de España que porcentualmente más cartas presenta a este concurso.

En una primera fase los centros docentes han competido internamente seleccionando una carta que los represente en esta fase provincial. A la vista del número de participantes, 164 estudiantes en toda la provincia, y de la calidad de los nueve trabajos presentados por los centros, se evidencia que los alumnos han tenido una dura competencia.

Carta a un Militar Español está dirigido a los alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional de grado medio de los centros docentes del territorio nacional y centros españoles en el extranjero, y en esta edición el lema ha sido Las Fuerzas Armadas construyendo paz y seguridad.

Jurado

El jurado de la fase provincial ha estado compuesto por el director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat, por los directores o delegados de los principales medios de comunicación social de la provincia y, por parte, de la Subdelegación el jefe del Órgano de Apoyo y, como presidente, el subdelegado de Defensa.

En la valoración de los trabajos se ha tenido en cuenta la visión particular del estudiante acerca de las misiones de paz y seguridad que realizan las Fuerzas Armadas alrededor del mundo, tal como se describe en las bases del concurso.

Participantes y finalistas

Los alumnos y centros participantes han sido los siguientes:

-Adriana Soria de CEISAL de Castelló.

-Alejandra Silvestre Moles de la CONSOLACIÓN de Nules.

-Fátima Marouan del COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN de Vila-real.

-Gabriel Requeni Ballestar del COLEGIO LA MILAGROSA de Segorbe.

-Ismael El Moussaoui Satour del IES La Plana de Castelló.

-José Balaguer Centelles de FOMENTO MIRALVENT de Betxí.

-Mara Vivas Martí de LA SALLE de l'Alcora.

-Pau Fenollosa Oliver del IES GILABERT DE CENTELLES de Nules.

-Raquel Guillén Marco del COLEGIO PENYETA ROJA de Castelló.

Los alumnos finalistas han sido Adriana Soria, Gabriel Requeni y Raquel Guillén.

En la Subdelegación de Defensa en Castellón de la Plana, en fechas próximas, se realizará el acto de entrega de premios a la carta ganadora y a los finalistas, así como la entrega de un diploma acreditativo a todos los alumnos y alumnas participantes en la fase provincial.

Esta es la carta ganadora

A continuación, se reproduce la carta ganadora de Ismael El Moussaoui:

MUCHAS GRACIAS

Estimado/a militar,

Antes que nada, quisiera agradecerle el servicio que presta a nuestro país y el compromiso que ha asumido para proteger a nuestra sociedad. Su dedicación y valor son fundamentales para mantener la paz y la seguridad que disfrutamos los ciudadanos.

Como civil, es difícil comprender el nivel de sacrificio y riesgo que asume al servir en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, siempre he sentido un gran respeto y admiración por las personas que se dedican a este bendito oficio, como usted. Su disciplina y coraje son un ejemplo a seguir para todos nosotros.

Aunque pueda haber desacuerdos en torno a la política y a las decisiones que se toman a nivel gubernamental, me gustaría dejar claro que mi apoyo hacia los militares como individuos no disminuye en lo más mínimo. En muchos casos, ustedes son enviados a situaciones de alta tensión y conflictos que no son de su elección, y aun así cumplen con su deber de manera valiente y profesional.

Además, quisiera agradecerle el papel que lleva a cabo en la ayuda humanitaria y en la protección de las personas vulnerables. Sé que, en muchas ocasiones, los militares son llamados a intervenir en situaciones de emergencia, brindando asistencia en zonas afectadas por desastres naturales, conflictos armados u otras circunstancias adversas como por ejemplo el apoyo a Turquía frente a la amenaza de misiles balísticos desde Siria o el apoyo a Irak adiestrando su ejército para derrotar al grupo terrorista Daesh. Este primero, me toca la fibra personal ya que tengo un amigo venido de Turquía al cual ustedes le salvaron la vida.

Yusuf vivía en Akcakale, una pequeña ciudad muy próxima a la frontera siria. Hacía ya bastante tiempo que no sonaba nada similar a la sirena antiaérea que avisaba a la población de la inminencia de bombardeos provenientes del país vecino. Justo ese día, la madre de Yusuf le encargó un recado urgente para preparar la cena y, cuando estaba a punto de llegar al supermercado, la temible sirena comenzó a sonar. Yusuf, aterrado, corrió hacia la zona cubierta más próxima y, por suerte para él, nada le cayó cerca. No obstante, después de que la sirena y los bombardeos cesaran, volvió a casa corriendo y se encontró con la peor imagen posible, su casa destrozada y una ambulancia que se llevaba a su madre y hermanas para siempre. Yusuf no se lo podía creer, empezó a llorar sin poder parar, tanto que se acabó desmayando. Al despertarse, se dio cuenta de que se encontraba en el hospital junto a dos hombres vestidos con ropa de camuflaje con una bandera en la manga izquierda que enseguida reconoció, la española.

Al ver que ahora era niño huérfano (su padre murió hace años) y estaba solo en la vida, empezó a llorar de nuevo abrazando a los militares. Fue cuestión de dos semanas que encontraran una familia de acogida española dispuesta a cuidar de Yusuf lo que hiciera falta, y tras cinco meses lograron encontrarle una familia adoptiva. Actualmente, Yusuf reside en España junto a sus nuevos padres y es muy feliz. Gracias a ustedes.

En resumen, quiero expresar mi gratitud por todo lo que hacen dentro y fuera de la nación y por las personas que viven en estas zonas. Su dedicación y sacrificio no pasan desapercibidos y son verdaderamente apreciados. Le deseo lo mejor en lo militar y en lo personal y espero que siga siendo un ejemplo de integridad y valentía para todos nosotros.

Atentamente,

Ismael