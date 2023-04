La psicóloga Suni Marmaneu imparte charlas en centros educativos. Coincidiendo con el día mundial de lucha contra el bullying, que se celebra este martes 2 de mayo, aborda las claves para ayudar a detectar y prevenir el acoso escolar, un fenómeno que, dice, cada vez se denuncia más.

¿Cuál es la incidencia del acoso escolar en la provincia de Castellón? ¿Ha aumentado?

Exactamente no sé cuál es la cifra actual de casos de acoso escolar. Sabemos que es una cifra que va al alza, ya que se conocen cada día nuevos casos; por una parte porque se va rompiendo el silencio y son más los espectadores (personas, niños y adultos) que denuncian lo que está pasando y por otra parte; porque son las víctimas las que solicitan ayuda a los adultos. El acoso escolar, además de aumentar también se ha expandido, ahora no termina en las aulas, sino que continúa en casa a través de las redes sociales, dando lugar a lo que han denominado como ciberbullying.

¿Qué signos de alarma pueden ayudar a los padres a detectarlo?

En el caso de las víctimas las familias deben prestar atención a su hijo/a si durante varias semanas manifiesta tristeza o humor inestable, tiene comportamientos agresivos con sus hermanos o primos. En ocasiones se muestra ausente y tiende a distanciarse de su familia, les huye. Las familias tenemos que estar atentos por si se dan en nuestros hijos conductas de ansiedad como: pesadillas, tics nerviosos. Otro indicio sería la culpa, la mayoría de víctimas de acoso tienden a culparse, creen que por su culpa son causantes de dicho acoso. Es muy importante que las familias prestemos atención al comportamiento de nuestros hijos, seguramente tratan de decirnos algo y lo disfrazan de enfado, indiferencia, etc. También existen signos de alarma que pueden ayudarnos a detectar que tu hijo o tu alumno es un acosador, él o ella también están pidiendo a gritos ayuda, pero la mayoría de veces no oímos esos gritos.

¿Hay algún perfil de menores más susceptibles a sufrir bullying? ¿Y perfil de acosadores?

En general, no me gustan las etiquetas, pues creo que todos podemos ser víctimas y acosadores en diferentes periodos de nuestra vida dependiendo del entorno y de nuestras circunstancias personales que se den en ese momento.

¿Cómo se puede prevenir el bullying?

Se necesita mucha pedagogía, tanto en las aulas como fuera. No debemos mirar hacia otro lado, pues toda la sociedad somos cómplices cuando observamos, nos cuentan situaciones y no hacemos nada para impedirlo. Desde casa tenemos que evitar los gritos, los castigos, las burlas, insultos, amenazas, ya que dañan a quién lo reciben y merman su autoestima, si nuestros hijos crecen en un hogar donde no se tolera la violencia aprenderán que eso no es lo justo o lo normal, sin embargo si les amenazamos con "si no recoges tus juguetes no iremos al parque / no te compraré más/ los tiraré" ellos crean que sus relaciones personales se basan en condiciones, si no haces esto no obtendrás esto otro. Otra forma de prevenir el bullying desde casa es ofreciendo herramientas para fortalecer su autoestima y trabajar las emociones desde pequeños, mediante la comunicación como herramienta básica.Debemos escuchar siempre a nuestros hijos y hacerlo de forma activa, escuchando lo que sea que nos quieran contar, sin móviles ni distracciones, asintiendo, sin juzgarles ni terminar sus frases o corrigiéndoles. Pensando en como nos gusta que nos escuchen a nosotros. Y otra clave para prevenir el acoso escolar, es mantener comunicación con el centro escolar, acudiendo a las audiciones, festivales, charlas, reuniones y haciendo tutorías con sus tutores "aunque académicamente vayan bien".

¿Ser víctima de bullying puede tener efectos a largo plazo?

Por supuesto. Cuando una persona es acosada se genera en ella un sentimiento muy grande de culpa, esa persona piensa que ella es merecedora de lo que le están haciendo. Su autoestima baja y su desconfianza hacia las personas aumenta. Por eso hay que ayudar a las víctimas a eliminar ese sentimiento de culpa y trabajar con especialistas su autoestima, sus emociones y habilidades sociales.

¿El bullying online es más dañino o menos que el físico?

Todos los tipos de bullying, físico, verbal, mental, social, directo o indirecto son dañinos, pues el acoso busca hacer daño de forma intencionada y durante un largo período de tiempo. El ciberacoso puede ser más silencioso porque, en ocasiones no tiene observadores, pero afecta por igual. También existe el aislamiento social "tu no juegas con nosotros, nadie va a jugar contigo" que empieza a edades muy tempranas.

Estás dando charlas a padres sobre el bullying a padres ¿qué les transmites y qué te transmiten?

Me transmiten muchos miedos, la mayoría han vivido una situación de bullying, siendo sus hijos las víctimas, solo un par de ocasiones unas familias me han contado que sus hijos fueron acosadores. Los acosadores también necesitan ayuda, una ayuda que muchas veces desde casa no se puede o no se sabe ofrecer (bien porque no se "observa" o porque en su casa se tolera la violencia). Los acosadores necesitan saber que ese daño que están haciendo se puede reparar, que son capaces de hacerlo y de deshacerse de esa etiqueta de "agresivos". Que esta situación puede ser pasajera, que si quieren pueden cambiar.

A las familias les intento trasmitir la importancia de educar con respeto y de fomentar la comunicación desde la infancia. Es muy importante que pidan ayuda cuando vean que ellas solas no pueden y que fomenten la comunicación con el colegio, pues eso ayuda a que sus hijos se sientan queridos y tenidos en cuenta, y, ¿hay algo más especial que quién más quieres en el mucho te demuestre que te quiere y le importes de forma respetuosa?