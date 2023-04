Más orientadores, un observatorio, acompañamiento al profesorado, formación en competencia emocional... son algunas de las medidas que la Conselleria de Educación ha implementado para combatir el acoso escolar. Al mismo tiempo, asegura que está estudiando y analizando las recomendaciones que hizo la comisión de les Corts sobre el acoso escolar, muchas de las cuales, aseguran, ya se aplican.

OBSERVATORIO. Dentro del plan previ, la Conselleria ha creado el Observatorio de la Igualdad y la Convivencia. El observatorio está integrado por representantes y agentes vinculados a las áreas de las Consellerias de Educación, Igualdad y Políticas Inclusivas, Justicia y Sanidad; así como de las administraciones locales, personalidades de prestigio y representantes de colectivos sociales y se reunirá, como mínimo, dos veces en el año con carácter ordinario. Su misión será favorecer la igualdad y la convivencia escolar, orientar la comunidad educativa y planificar y coordinar las intervenciones necesarias para fomentar la igualdad, promover la prevención de la violencia e intensificar la resolución pacífica de conflictos en el entorno escolar. Además, elaborará informes sobre la evolución del acoso escolar, aún no disponible. ORIENTADORES. Según Conselleria de Educación, la nueva orden de plantillas de Secundaria rebajará de la actual ratio de 700 alumnos por orientador a 500. Actualmente, todos los centros cuentan con un profesional de este tipo, pero por ejemplo, en un futuro un centro con más de mil alumnos pasará a tener 3. En la actualidad, según Conselleria hay más de 1.700 (+61%), además de seis unidades especializadas en orientación. NUEVO DECRETO DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. Ha entrado en vigor recientemente. ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. A los cursos que ya se realizan desde el Cefire, se sumará el diseño conjunto con el Comisionado de Salud Mental de la Generalitat de itinerarios formativos dentro del aula. NUEVOS PROTOCOLOS. Para la prevención y actuación ante el acoso escolar en general, pero también específicos contra el acoso por motivos de LGTBIfobia o por diversidad funcional, y contra el ciberacoso. Se pueden consultar aquí: https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/protocols OPTATIVA DE CULTURA DIGITAL. En 1º de ESO se imparte Cultura digital y relaciones digitales saludables donde se aborda la prevención del ciberacoso. PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS. Es un nuevo módulo introducido en Primaria y en ESO con la aplicación de la Lomloe permite impulsar proyectos relacionados con la prevención del acoso y ciberacoso. GUÍA MÓN CÍBER. Persigue facilitar, mediante consejos y materiales adicionales enlazados, que la inmersión en los mundos virtuales sea más segura y provechosa. Consultar la guía. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL. A través de la campaña 'Som imprescindibles’ se persigue proporcionar un acompañamiento socioemocional del alumnado de ESO para prevenir conductas suicidas y autolesivas. Los talleres se dirigen al alumnado de 2º y 4º de ESO (unos 110.000 adolescentes, cerca de 13.000 de ellos de Castellón) así como cursos específicos para el profesorado.

PREVI. El Plan de Prevención de la Violencia y de promoción de la convivencia lleva 8 años funcionando. Facilita la notificación de situaciones graves y posibilita la actuación inmediata de las unidades especializadas de orientación. A través del Previ se han desarrollado: herramientas para la detección (Sociescola, Registro PREVI, talleres de sensibilización de la homofobia y la transfobia, el Plan director de mejora de la seguridad de los centros y de su entorno, etc.) y programas de prevención de situaciones de acoso (equipos de alumnado ayudante, mediación escolar, tutorías entre iguales, cibertutorías, observadores de la convivencia, etc.) y programas de intervención en los centros educativos (Método de la no-inculpación, responsabilidad compartida, círculos de apoyo, prácticas restaurativas, etc.), programas basados en el trabajo en red y colaboración con los agentes del entorno escolar (trabajo en red y comunitario con entidades locales en el absentismo escolar, plan director de seguridad, acuerdo de colaboración con el colectivo Lambda, trabajo conjunto con el CERMI, etc…).