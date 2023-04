Comuniones por las nubes: cuánto cuestan este 2023

Llega a Castellón la temporada de las Primeras Comuniones, un día de fiesta y de importante significado religioso, pero cuyo peso como evento social continúa tan afianzado que supone un gasto extra en el día a día de las familias, y este 2023, más que nunca, con la inflación disparada.

Las asociaciones de consumidores estiman que serán un 15% más caras, unos 400 euros más. Todo varía según el alcance de la inversión en vestuario, banquete, fotógrafos, etc. pero abarca una franja de 3.600 euros de media, que puede superar los 6.000. Y hasta alcanzar los 9.000 euros, cifra global que da la Unión de Consumidores (UCCV) de la Comunitat como el desembolso habitual para Castellón, Valencia y Alicante. El secretario general de la UCCV, Vicente Inglada, señala que «las partidas que más se han incrementado por el IPC son la restauración y vestimenta».

Como las de antes al 100%

En la red de más de 200 parroquias de la diócesis de Segorbe-Castellón ya han comenzado las ceremonias de Comunión este fin de semana de abril y se prolongarán durante mayo y junio, hasta la fiesta del Corpus. En los últimos años una media de 2.000 niños y niñas han tomado cada ejercicio la Comunión, salvo en 2020, que por el covid cayó a 1.727 --sin contar los datos de la parte castellonense de la diócesis de Tortosa--.

Las comuniones del 2022 ya estuvieron marcadas por la vuelta a la normalidad, sin restricciones de aforo, pero aún se veían iglesias con menos gente de pie o invitados con mascarillas como prevención. Pero sin duda las del 2023 apuntan al 100%, como las de antes. Las hay con banquetes sencillos y otras casi «como bodas», suele haber menos invitados en las de la capital, «y más en las comidas que se organizan en pueblos», según fuentes del sector hostelero, que ha reforzado plantillas ante una agenda llena.

El encarecimiento de las materias primas ha elevado e precio de menús por adulto y niños, en algunos casos, mínimo, de tres euros, y en otros hasta 20 más. Un ejemplo es un menú de entre 70 a 80 euros por adulto; y de 35 a 45 por menor de 18 años.

La opción de compartir gastos como sea se ha impuesto más que nunca. Van aquí algunos ejemplos vistos en Castellón:

Celebrar conjuntamente la Comunión con un primo o un hermano es una opción que se da. Otra es contratar el mismo salón para varias Comuniones de la misma clase del colegio y costear conjuntamente los gastos de animación y del menú de la mesa de niños y niñas que se han invitado en común. O, aún sin conocerse, las Comuniones que coinciden ese día en el mismo restaurante pagan a medias el disc-jockey, el mago o los monitores; y también en ciertos casos los juegos van a cargo del propio salón. Aunque siempre los hay que prefieren un espacio en exclusiva para un festejo más íntimo.

Ajustes de la catequesis para que coincidan hermanos

Si este año hay más o menos comuniones depende, el dato oficial no se conocerá hasta la aportación de datos al Obispado a principios del 2024. El delegado de Medios de Comunicación de la diócesis de Segorbe-Castellón, Héctor Gozalbo, explica que «en pueblos pequeños como el Castillo no hay comuniones; en Llucena el año pasado hubo 8 ó 9 y este año solo uno; y el próximo vuelven a ser una decena. A veces ocurre porque corresponde a una generación en la que hubo más o menos nacimientos». Otra curiosidad es que «tenemos a un niño de Comunión con otra hermana y, en base a la normativa, al niño le retrasamos un año el inicio de la catequesis (son dos en total) y a su hermana se le adelantó en un año. Así pueden tomarla juntos. Una, porque es bonito; y otra, porque los padres evitan costear dos banquetes. Eso sí, hay parámetros sobre la edad: no puedes adelantar el inicio a menos de 6 ó 7 años, pues lo tienen que comprender».

La cifra: 2.000 comuniones de media al año Solo la diócesis de Segorbe-Castellón --sin contar los datos de la de Tortosa del área de la provincia--, ofició en sus parroquias 2.104 Primeras Comuniones en 2021; 1.727, en el 2020; 2.232, en el 2019, antes del covid; y 2.360 en 2018.

Restaurantes a punto

La gerente del Grupo Brisamar (con locales en Betxí y Castelló), Silvia Franch, comenta que «la demanda para Comuniones se mantiene alta, como en el 2022». Las hay desde 14 ó 30 invitados a los 30, 40, 80; o más de un centenar; en su mayoría, desde el 30 de abril hasta finales de junio; y algunas en septiembre. La comida es más cara, «aunque en nuestro caso se ha subido muy poco, pese a que hay alimentos que cuestan el doble que hace un año; luego está el mayor gasto en Seguridad Social y en luz: hornos de la cocina, la sala, música; y hasta las tartas de chuches (o las mesas, las Candy bar) cuestan más porque el proveedor incluye la subida de precio del azúcar», relata sobre este 2023.

"Esta edición de Comuniones será la segunda sin restricciones, como las de antes de la pandemia del coronavirus, con una normalidad más al 100%"

Recomendaciones de las Asociaciones de Consumidores

Aunque el número de cuenta bancaria suele ser el modo de obsequio de los invitados, los primeros comulgantes suelen tener una lista de deseos en comercios de la propia localidad, desde papelerías a tiendas de regalos o juguetes.

La delegada de la Organización Nacional de Consumidores (OCU) en la Comunitat, Silvia Huerta, ante unas Comuniones más caras, instó a «priorizar el consumo responsable y evitar gastos superfluos». «El convite y el traje se llevan gran parte del gasto; solo el banquete, el 70%. Se recomienda pedir distintos precios, menús de grupo sin indicar que es una comunión; u optar por catering», comenta la representante de la asociación de consumidores, en un mensaje hacia las familias castellonenses. «El vestuario es solo para una vez y es más barato alquilar el vestido o pedirlo prestado a amigos o familiares. En zapatos, elegir unos que se les pueda dar más uso.

En niños, el gasto promedio va de 100 a 300 euros; y en niñas, de 150 a 500 o más, si se suma peluquería y complementos (medallas , relojes, diademas, flores, adornos, etc.). En fotos (400 euros o más, si se añade banquete y vídeo) se puede ahorrar si se comparte fotógrafo en la ceremonia y si en el banquete las hace un amigo aficionado.

De cualquier pago como señal, hay que pedir copia. La financiación debe evitarse y, si se pide, mejor unificar gasto en un préstamo en lugar de varios créditos. El préstamo personal o al consumo es mejor, con interés medio del 6-7%, y opciones del 4,50% TAE para 5.000 euros a devolver a 3 años. Si se usa la tarjeta, el interés puede cuadruplicarse fácil, con un interés actual del 18-20% TAE», advierte Huerta.

El ocio, otro gasto extra: "Los hinchables son seguros"

Las atracciones hinchables en sus vertientes clásicas de castillos y toboganes, pero también en las más innovadoras, como los futbolines humanos, siguen siendo de las más demandadas. Empresas del sector de la provincia de Castellón coinciden en que se instalan mucho en época de comuniones y son seguras, pese a los accidentes registrados en otros puntos del país en los últimos meses. «La normativa no ha cambiado, se mantiene igual, y el sentido común también es importante. Depende de la situación que te encuentras cuando vayas a montar, lo primordial es que, al aire libre, si hace viento, pues no se instala. En interior es distinto», manifiesta el responsable de la empresa de animación.

Lo que más éxito tiene es, sin duda, «el palo loco o barredera, el toro mecánico, los hinchables tradicionales y otras actividades como futbolín, pistolas láser,...Hay mucha diversidad».

La animación que se contrata es a veces compartida y otras individual para los invitados de cada Comunión. El gasto varía si se piden además monitores para la hora de comer, pero la media oscila entre 3 y 5 horas de ocio.

Desde Grupo Brisamar, la gerente Silvia Franch explica: «En nuestro caso, los hinchables se montan en un local cerrado y es menos problemático. Es algo que se pide porque triunfa entre niños y niñas de diferente edad. Con todo, las empresas de ocio ofrecen muchas alternativas, como el futbolín humano o los juegos tradicionales de sacos».

Dos consejos para el ahorro

Evitar endeudarse

El abogado castellonense experto en Consumo Juan Carlos Insa coincide en que «lo más importante es evitar sobreendeudarse, elaborando un presupuesto previo que permita pagar la Comunión sin pedir un crédito al consumo». «En las circunstancias actuales --afirma--, un sobreesfuerzo puede condicionar la situación económica de la familia un periodo de tiempo muy largo. Una comunión no es una boda. Es una celebración especial pero no tiene sentido llegar a un alto nivel de gasto. Los regalos deben ser proporcionados».

Pedir presupuesto

Además, Insa aconseja pedir siempre un presupuesto de aquellos servicios que pueden contratarse con antelación: restaurante, transporte, reportaje fotográfico o de vídeo, etc; solicitando que consten los puntos importantes: tipo de menú o alternativas, hora de salida y llegada del transporte...Antes de comprar cualquier elemento (trajes, complementos…), es conveniente comparar precios entre distintos establecimientos, y diversificar la compra si así se ahorra. Pedir siempre factura o tíquet.