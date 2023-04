Euro Pc, pioneros en aplicar las '32 horas' en Castellón: "Nuestro fin de semana parece de tres días"

Cuando nadie se planteaba en España la posibilidad de trabajar 32 horas a la semana en lugar de 40, Euro PC Ordinadors, con sede en el polígono Fadrell de Castelló, se posicionó pionera. Su experiencia arranca en noviembre del 2021 y, casi año y medio después, su experiencia es positiva. La compañía de servicios informáticos a empresas y venta de productos al público, con Juan José Máñez como gerente, es la única de la provincia de Castellón que ha conseguido la resolución favorable de las ayudas que concedió la Generalitat en 2022 y que recibirá este año, unos 5.000 euros por empleado.

«Cada año intento mejorar las condiciones de trabajo en algún sentido. En el 2020, por ejemplo, se les hizo un seguro privado a los empleados. Y la implantación de la jornada semanal de 32 horas es algo que se plantea en el 2021. Me di cuenta que había muchas horas de menor volumen de trabajo. Y les planteo hacer la prueba y ver si los clientes están contentos», relata el empresario de esta compañía fundada en febrero de 1998, que se reinventa e innova de continuo. «Hemos llegado a tener cuatro tiendas y 14 trabajadores en Castellón, antes de la llegada de las grandes superficies y el boom de internet. Actualmente contamos con un local, somos tres, y abastecemos a unos 100 clientes potenciales asiduos. Con la reducción de jornada las empresas ni se han enterado y se ha reducido el horario al público», cuenta este visionario.

Elegir entre dos opciones

Pasar de la noche a la mañana a reducir las horas de trabajo con la inquietud de si irá bien no es moco de pavo. «Primero se plantearon dos opciones: o quitamos un día y trabajamos cuatro y el quinto lo turnamos; o bien reducimos las horas de jornada y son cinco. Y optamos por esto último. Así, en lugar de cerrar a las 19.00, adelantamos a las 18.00 h.; y cerramos los viernes por la tarde», detalla.

Como aviso para navegantes que se animen a secundar el ejemplo, el caso de Euro PC es el siguiente: «Nuestro último horario de trabajo abarcaba de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 h. de lunes a viernes. Ahora, con el actual, venimos de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 h.; y los viernes, de 9.00 a 13.00 h. En verano, en agosto, cerramos 15 días; y del 15 de julio a principios de septiembre no venimos por la tarde y se da servicio de 9.00 a 14.00 h.».

"Ahora, uno de los empleados puede cuidar de su hijo por las tardes y recogerlo del colegio todos los viernes"

Uno de los efectos que notan después de meses con este proyecto que ya tiene poco de experimental es que, «el fin de semana parece que tenga tres días», señala Máñez con satisfacción. En el día a día, por ejemplo, «un compañero que tiene un hijo, por ejemplo, los viernes por la tarde puede ir a recoger al niño al colegio; y por las tardes, en lugar de depender de la familia, a las seis ya puede estar con él y cuidarlo».

Sí que es rentable

¿Y en el aspecto económico? «Pues hasta el momento la medida es rentable y se puede mantener. Hemos intentado quitar esas horas perdidas donde no hay productividad. En el aspecto de venta al particular no venía nadie a las siete. Y para urgencias o en fin de semana mi teléfono --él es el empresario-- siempre está disponible para los clientes, eso no ha variado».

Apostar por trabajar menos y ganar igual es toda una experiencia y un tema por el que se interesan amigos, familia y compañeros de profesión. «Sí, me han preguntado mucho, pero nadie lo llega a implantar. Parece que cuanto más se trabaja más se gana y no es así. Con todo, parece que la sociedad está más dispuesta en este momento», manifestó. «Si todos lo hiciésemos, sería mejor para todos. Se le daría vida a la sociedad consumista y capitalista en la que vivimos, habría más tiempo ocioso para consumir. De momento el cambio es brusco y los clientes en este año y medio están contentos y nadie se nos ha quejado. Si con el tiempo se plantea otro horario mejor, lo veremos. Empezamos sin ayudas y ahora, tal y como está el mercado, nuestra meta es resistir y seguir en la pelea, estar todos contentos y que haya una buena conciliación familiar, que por ello se hace», aseveró con fortaleza Máñez.