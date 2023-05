Calor extremo y sequía refuerzan el control de plagas en Castellón

Los expertos apuntan que las altas temperaturas de este reciente abril que aún persisten este mayo son un caldo de cultivo «inevitable» para que este año se esté produciendo ya un adelanto de las plagas propias del verano, y Castellón no se escapa a este efecto. El director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), Jorge Galván, ha advertido que mosquitos, cucarachas, garrapatas o ratas son algunas de las especies «con mayor protagonismo y riesgo» y su ciclo reproductivo se ha activado con la subida temprana de los termómetros, por lo que urge «una actitud proactiva desde ya en la prevención».

El área de Salud Pública de Castellón, dependiente de la Conselleria de Sanitat, tiene bajo la lupa a los mosquitos tigre y garrapatas, portadoras de enfermedades. En el mapa de vigilancia autonómica ---recién actualizado a 30 de abril según confirmó el investigador de la Universitat de València (UV) Ricardo Jiménez-- se constatan ya en Castellón focos de mosquitos tigre en 87 municipios, en el 64%, y prácticamente en todo el litoral.

«No hay que bajar la guardia»

Como ya publicó Mediterráneo, la falta de lluvias esta primavera ha dificultado la eclosión de los mosquitos de marjal. Aspecto que corroboró el entomólogo y director técnico de la empresa de sanidad ambiental Lokímica, Rubén Bueno, quien recordó que el de humedales, el común, sí depende de que se acumulen grandes cantidades para su reproducción y una lluvia torrencial, «que puede ocurrir, de más de 80 litros en 48 horas, puede hacer que se eclosionen en cuatro días» y cambiarlo todo en un segundo. «No hay que bajar la guardia», incide Bueno.

"El verano va a depender de las precipitaciones"

Pero además, el díptero tigre, el urbano, «no depende de la lluvia y por ello se han detectado ya larvas en Castellón; les basta agua encharcada en un cubo o maceta». «Esta temporada de mosquitos va a ir muy ligada a la climatología. La temperatura actual les es favorable pero no solo ahora sino todo el año. En Castellón son muy pocas las semanas que bajamos por debajo de 14 ó 15 grados, que es cuando sí se paraliza el ciclo biológico del mosquito», dijo. Para Bueno, «el verano dependerá de las precipitaciones, si no llueve, será tranquilo. En València ya se está probando un tratamiento biológico innovador que persigue esterilizar los tigre (se liberan machos que no pican con una bacteria natural y al aparearse con la hembra, que sí pica, el huevo no eclosiona y se genera infertilidad».

Además, añadió que «hay otras plagas que solo dependen del calor y la que más problemas crea es la cucaracha roja (americana y voladora), que aquí se ha adaptado a las condiciones del alcantarillado porque hay mucha carga orgánica, humedad y temperatura adecuada. Hay que reforzar ya los tratamientos porque empiezan a estar muy activas para que este verano sean las mínimas y evitar que se convierta en plaga».

Informe de Salud Pública

Desde Salud Pública indicaron que «por un lado, la sequía en Castellón ha propiciado una disminución en poblaciones de mosquito con respecto a años anteriores en el medio natural (los de marjal); pero en el urbano la acción humana, como con el baldeo de calles, el riego o las fugas pueden conducir a acumular el agua necesaria para el desarrollo de mosquitos». Sanitat añadió que «no se ha se ha detectado una abundancia importante de mosquitos tigre, pero sí de manera puntual focos importantes, donde ya se ha reforzado el control». Además, en cuanto a garrapatas, «alta humedad y temperatura favorecen el desarrollo de algunas especies que resisten la desecación. No hay que olvidar que algunas de las garrapatas presentes en la provincia de Castellón pueden transmitir enfermedades como la fiebre exantémica mediterránea o la de Crimea-Congo». Respecto a abejas y avispas, «ambas pueden padecer la falta de agua, pero no se tiene constancia de un alza o baja significativa de su cifra».

Superpoblación de conejos en 18 municipios de Castellón

Los municipios afectados por sobrepoblación de conejo de monte en Castellón son 18 (uno más que en el anterior balance, al incorporarse les Coves). En el resto de provincias el alcance es mayor: en Valencia, en 95 localidades; y en Alicante, 78.

Comarca del Baix Maestrat (4): Alcalà de Xivert, Benicarló, San Rafael del Río y Vinaròs.

Comarca de la Plana Alta (9) : Benlloc, Cabanes, les Coves de Vinromà, la Pobla Tornesa, la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea.

: Benlloc, Cabanes, les Coves de Vinromà, la Pobla Tornesa, la Torre d’en Doménec, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea. Comarca de la Plana Baixa (5): Almenara, Xilxes, la Llosa, Moncofa y la Vall d’Uixó.

Esta radiografía da cuenta de la situación a finales del 2022, con 191 términos afectados en la Comunitat y una superficie de 947.557 hectáreas. Desde la Unió Llauradora, Carles Peris señaló que por ahora no se han detectado avisos de daños agrícolas provocados por conejos.

Y por parte de la Federación Provincial de Caza de Castellón, explicaron que, frente a la superpoblación de conejos, «no constan más daños de lo habitual en estas fechas. No se hacen batidas, solamente caza a la espera con escopeta y hurón de red en el ámbito de las localidades que se reflejan en la última orden publicada por la Conselleria».