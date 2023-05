Iván Álvarez Bardón (43) y Víctor Blasco Ibáñez (143) son los alumnos de la Universitat Jaume I mejor posicionados en las pruebas de Médico Interno Residente (MIR) al que optaban más de 12.000 aspirantes. Este mes de mayo comenzarán una nueva etapa de su vida, dentro del dilatado proceso de formación de estos profesionales.

«Pude elegir lo que quería y estoy muy contento», manifestaba Iván, que se ha decantado por la especialidad de Neurología en el Hospital 12 de octubre de Madrid. Por su parte, Víctor ha optado por Hematología en el General de Castelló, donde permanecerán formándose 4 años.

Iván, que es de Ponferrada, señala que ha obtenido el puesto 43 de toda España. «Creo que no hay ningún secreto. Al final es echarle horas, aunque supongo que cuenta bastante tener una buena base de la carrera, pero la tenemos muchos», señala. También considera importante encontrar la metodología que a uno le venga bien. «El MIR es un único día, te lo juegas todo a un examen e intervienen muchos factores, como la suerte, que no te pongas nervioso y tener un poco el día... Al final hay gente que lo ha preparado tanto o más que otras personas y le sale mal por los nervios o cosas así. Influyen muchos factores», afirma Iván.

Por su parte, Víctor, que es de Castellón, señala que «es cierto que como es un examen único y te lo juegas todo sí puede parecer que si tienes un mal día determina mucho, pero tienen que hacerlo de alguna manera y al final es el mismo examen para todos y todos estamos bajo las mismas condiciones con lo que es bastante justo porque se está evaluando a todos de lo mismo. No sé cómo podrían hacerlo mejor», indica.

Ambos se prepararon en una academia. «La mayor parte de la gente lo hace. Tuve la suerte que en la UJI en sexto no tenemos asignaturas como tal, sino prácticas y el trabajo de final de grado. Esto te permite compaginar la universidad con ir estudiando el MIR. Al principio, dos horas al día o lo que puedas, pero luego el intensivo, siete u ocho meses, depende. Al principio, en verano, eran menos horas y a medida que se fue aproximando la fecha se fue incrementando», señala Iván. Por su parte, Víctor apunta que tras acabar sexto en junio del 2022 es cuando empezó ya con la dedicación intensiva al estudio hasta el MIR, del que se examinaron el 21 de enero del 2023. Ambos realizaron el examen en València.

«Nunca había pensado en Castellón como una opción, quería quedarme más cerca de casa pero por cuestiones de la vida acabé allí pero muy contento, no lo cambiaría por nada, con todas las amistades que hice. Creo que la UJI en Medicina tiene poco que envidiar a otras universidades con más renombre o que lleven más tiempo con la carrera», concluye este ponferradino.

«Durante la carrera Neurología y el sistema nervioso es lo que más me llamó la atención. Una vez hice el MIR me empecé a plantear otras especialidades, como cardio e incluso quirúrgicas, dudé pero al final he vuelto a lo que pensaba el principio», apunta. «Mi especialidad son 4 años y después ya se verá si puedo quedarme allí o me voy fuera. No lo pienso mucho», señala Iván.

Por su parte, Víctor ha podido escoger la especialidad que quería. «Era mi primera opción. «Al ser un campo tan amplio no sé en qué me gustaría profundizar, supongo que a medida que vaya rotando por secciones de la especialidad iré viendo lo que más me gusta y ya me decidiré», apunta. Sobre qué hará dentro de 4 años, señala: «El extranjero no me llama demasiado, a lo mejor a otra región o a otra ciudad de la misma comunidad sí estaría dispuesto a irme, pero como he estudiado aquí toda la carrera quizás sí me gustaría moverme un poquito cuando acabe la residencia». Sobre su experiencia en la UJI, señala que «al ser una universidad que no es muy grande, había bastante familiaridad entre profesores y alumnos y uno me vi bastante preparado cuando encaré el MIR», añade Víctor.