Se acerca el Día de la madre, fecha señalada en el calendario y la oportunidad perfecta para agradecerles a las mamás todo lo que hacen por nosotros. Ellas, por lo general, no quieren ni esperan nada. Se conforman con reunirnos y recibir alguna muestra de cariño, pero se merecen mucho más. Así que, si estás decidido a hacerle un regalo a tu madre, hay que abordar el segundo escollo, la pregunta del millón: ¿Qué le compro? Lo mejor es darle ese capricho que ella se niega constantemente, pero no siempre es posible o no siempre sabemos cuál es. No pasa nada. Lo importante es el detalle y la intención, y los comercios de la provincia ponen a nuestra disposición un sinfín de opciones para triunfar, que abarcan desde productos gastronómicos gurmet y accesorios con estilo, hasta joyas que se convertirán en todo un símbolo de cariño.

Marta Arnau Sabates Este comercio nulense cuenta con una amplia variedad de calzado tanto para ocasiones especiales como de estilo casual. Ahora que las temperaturas comienzan a subir, quizá unas bonitas sandalias sean una gran opción y la tienda cuenta con modelos de primeras marcas como Gioseppo, Oh!!! My Sandals, Lois, Refresh y Myshoft, entre otras. El personal de Marta Arnau Sabates ofrece un trato cercano y asesoramiento personalizado. Descubre el calzado ideal en la calle Cervantes, 13, de Nules. Teléfono: 649 28 46 47

Rabitas Gastronomia Quizá un capricho gastronómico sea más de su agrado. En ese caso, Rabitas Gastronomia es un gran aliado. Esta tienda de Nules, regentada por Raquel, está especializada en el mundo del vino, cavas, licores, destilados y productos de alimentación originales y divertidos. En ella es posible encontrar el regalo ideal para cumpleaños, aniversarios, agradecimientos... Sus productos abarcan un amplio abanico de precios, sin renunciar en ningún caso a la calidad. Visita su local en la calle Santa Ana, 28, de Nules. Teléfono: 601 64 30 55

Web: www.rabitasgastronomia.com

Joyería Enrique Beltrán Si piensas en algo más perdurable, incluso simbólico, una joya es una opción nada descartable. Profesionalidad, variedad y originalidad se conjugan en Joyería Enrique Beltrán, que cuenta con taller de joyería y orfebrería para hacer realidad los diseños más personales. Además, este establecimiento dispone también de un amplio catálogo de joyas de conocidas marcas. La joyería abre sus puertas en la calle Santiago Obón, 5, local 1, de Castellón. Teléfono: 964 67 03 33

Carmen Monlleó La moda no suele fallar, pero quizá las prendas de ropa resulten un poco complicadas de acertar por las tallas, gustos, etc. No obstante, los complementos, como bolsos y monederos, ofrecen un gran espectro de opciones que conjugan utilidad y estética. Para encontrar aquello que buscas, el establecimiento de Carmen Monlleó es una opción muy recomendable. Con más de 20 años de experiencia en el sector de la marroquinería y accesorios para mujer, dispone de una amplia gama en sus bolsos y carteras artesanos, fabricados en España, con la mejor calidad en peletería. Además, la firma ofrece la posibilidad de realizar diseños al gusto. La tienda abre sus puertas de lunes a sábado, en horario de mañanas, de 10.00 a 13.30 horas. La tienda de Carmen Monlleó está en la calle Matías Torrejón, 2, de Nules. Teléfono: 964 67 01 71

