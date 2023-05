La primera emisora en aparecer en la provincia fue en 1933 Radio Castellón, “que fue además una de las primeras de la Ser en España. Allí al margen de Chencho destacaron también Lorenzo Gómez Requena ‘Loren’ o Pepe Catalá, que tenía una gran voz y acabó en Barcelona y Madrid”. El primer director fue Emilio Pérez, que estuvo incluso en la cárcel cuando acabó la Guerra Civil, aunque le liberarían pronto al ver que no tuvo nada que ver con el bando republicano, y después su hijo, también Emilio Pérez. Otros directores importantes fueron Juan Soler, que fundaría la Radio Popular de Vila-real, hoy Cope; Álex Querol, que dirigió Antena 3 Radio en sus estudios de la Calle Trinidad de Castelló y, cómo no, José María Arquimbau, quien al margen de nutrir de información y conocimiento este artículo recibió prestigiosos premios a su no menos prestigiosa carrera como la Antena de oro que compartió en 1994 con profesionales como Matías Prats, Isabel Gemio, María Teresa Campos o José Ramón de la Morena. “Esta distinción no era habitual para un muchacho de provincias”, admite.