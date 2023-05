La Conselleria de Educación considera que en la actual situación económica no es momento de incrementar el precio del comedor escolar, pese al alza de costes.

Desde la Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de la Comunidad Valenciana han señalado que "llevamos 13 años sin subir el precio de 4,25 euros". "Llevamos más de 5 años pidiendo desde la patronal que se suban los precios porque intentamos dar más calidad, producto de proximidad y la nueva normativa que va a salir", ha indicado. A ello hay que añadir la inflación que en el caso de los alimentos asciende al 20% y la subida de salarios así como las pérdidas por la pandemia. "Esta situación es absolutamente insostenible", indican, recordando que la Comunitat es de las pocas donde no ha subido. "Les hemos transmitido que así no podemos seguir de cara al curso que viene", indican. Esperan que en breve la Conselleria les informe de las novedades, debido a que están esperando a presentar las ofertas. "El problema es que los colegios no tienen dinero y las empresas tienen que pagar sí o sí a los trabajadores y hay subidas de convenio", aseveró. "Estamos pagando más salario de los trabajadores, la comida está subiendo muchísimo y tenemos que presentar ya las ofertas para el año que viene con la previsión de que sigue habiendo inflación", lamentan, recordando los efectos de la sequía y la guerra de Ucrania en los precios. "En estas condiciones no se va a trabajar. Estamos hablando de comida de niños", apelan.

Más pescado azul y producto de proximidad

Al alza de costes se suma el proyecto de decreto, que está en la última fase de tramitación, en el Consell Jurídic Consultiu, que implicará incrementar la calidad de los productos, primando el producto de proximidad y ecológico, pescado azul y aceite de oliva, pasta integral y reducir la carne en los menús escolares de dos a una unidad semanales. El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, José Antonio Rodríguez, señala que este decreto que prepara la Conselleria de Sanitat modificará características sustanciales del menú escolar. "Si propongo un decreto que quiere mejorar la alimentación y características de los productos, tiene todo el sentido que sea realista en el aspecto económico. Si no, al final queda como un canto al sol", apunta, calificando de desfasado el precio del menú. "Está bien tener producto de proximidad, pescado azul y pastas de una serie de características y todo eso cuesta dinero", continúa. Por ello, defiende que el comedor es un servicio usado por miles de alumnos de la pública y la concertada y, pese a ser voluntario, es necesario para la conciliación, por complementar la alimentación o por motivos socioeconómicos de las familias. "Tienen que subir el precio de referencia, dotar las becas con mayor importe y repensar el precio de 1,5 euros por alumno y día para monitores en los centros concertados", señala. Vaticina que, si no, va a haber concursos desiertos al no haber empresas interesadas en prestar el servicio y muchos comedores que no van a funcionar.

Conselleria

Desde la Conselleria de Educación asevera que la gran mayoría de empresas están ofreciendo precios entre un euro y medio por debajo del tope máximo de 4,25 euros, con lo que se entiende que disponen de margen para actualizar sus menús a la nueva normativa de la Conselleria de Sanitat en el supuesto caso de que esto implicara un coste añadido. Asimismo, indicó que la introducción de medidas para que la oferta alimentaria de los servicios de restauración públicos sea saludable y sostenible no supone ningún encarecimiento del menú escolar, puesto que la inclusión de productos de proximidad así como de más verduras y reducción de productos cárnicos abarata los costes que puede suponer la introducción de nuevos productos en el menú. Por último, asegura que el comedor esencial es esencial para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Padres de la pública

Por su parte, Pep Albiol, presidente de la federación de asociaciones de padres de alumnos de Castelló, señala que son conscientes de que el encarecimiento de las materias primas afecta al comedor escolar. "Entendemos que las empresas contratistas de los servicios de los comedores están sufriendo y les afecta también esta situación actual de incremento de precios de las materias primas", añade. "Lo que pedimos en este sentido es que no se rebaje la calidad de la comida de los niños y que mejore con productos de proximidad y que , si se produce, el incremento del precio del comedor sea acorge al alza de gastos y de la inflación y no se aproveche para efectuar otros incrementos y se minimice el impacto a las familias, así como que la administración vele y controle tanto el aspecto económico como la calidad de los comedores.

No repercutir en las familias

Con todo, el presidente de la confederación autonómica de Ampas, Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, señala que muy pocas empresas nos han transmitido quejas relativas a la problemática de subida de precios, es evidente que están subiendo, pero es algo que deben batallar ellas con la administración. "Sea el precio que sea, no se ha de repercutir en las familias, si hay subida, que la asuma la administración pública y que la inflación no repercuta en la calidad del menú y haya control exhaustivo por la Administración para que cualquier subida de precios por inflación, cuando estos vuelvan a la normalidad, vuelvan a la situación anterior", asevera. Además, añade que el decreto de sostenibilidad no tiene por qué afectar a la calidad ni al precio, porque hay ejemplos en centros que llevan años con proyectos de comida sostenible, ecológico y de proximidad y de calidad sin subir costes.