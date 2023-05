El pluriempleo va al alza en Castellón: casi 6.000 profesionales tienen dos o más trabajos para sobrevivir

El mercado de trabajo en Castellón sigue dando muestras de resistencia pese a las dudas que continúan amenazando a la economía. A falta de conocer los datos de afiliación del mes de mayo que publicará hoy el Ministerio de la Seguridad Social, la estadística oficial muestra como la cifra de trabajadores roza ya los 249.000, un nuevo máximo histórico. Pero una cosa es el número de puestos de trabajo que se crean y otra, muy distinta, las condiciones laborales. Y eso, junto al encarecimiento de los alimentos, las hipotecas o la energía explica porqué casi 6.000 profesionales de la provincia tengan que recurrir a más de un empleo para sobrevivir.

Los últimos datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) son contundentes. En Castellón ya son 5.900 los trabajadores con pluriempleo, un 51% más que hace diez años, cuando eran 3.900. En la Comunitat la cifra de profesionales por cuenta ajena que prestan sus servicios en dos o más empresas asciende a 67.500, mientras que en el conjunto nacional son más de 520.000.

Los trabajadores que tienen más de un empleo no dejan de crecer pero en la estadística del INE no están todos los que son. Y es que hay muchos profesionales, sobre todo en sectores como la limpieza doméstica, la estética o la construcción, que desempeñan una segunda o incluso una tercera actividad laboral en b, con lo que obtienen unos ingresos que no quedan registrados.

La clave, la precariedad

Aunque las causas que hay detrás del aumento de pluriempleo son múltiples, para los sindicatos una de las claves está en la precariedad. «La gran mayoría del pluriempleo es forzado. Hay muchas personas que tienen un empleo más o menos fijo pero mal pagado y a jornada parcial y, por tanto, tienen que buscarse otro que les permita hacer frente al pago de las facturas», dicen.

Los contratos por horas están detrás de este fenómeno y en la provincia más de 30.400 asalariados trabajan a tiempo parcial. «Muchos cobran sueldos que no llegan a los 800 euros», añaden.

Y ¿cuál es el perfil del pluriempleado en Castellón? La estadística revela que suele ser mayoritariamente mujer y con una edad comprendida entre los 30 y 40 años. Además, uno de cada cinco profesionales con al menos dos empleos es extranjero.