Síndrome de Down pide paso: "Quiero encontrar un trabajo para ganar mi dinero"

El mundo laboral no es para todos igual y para algunos se convierte en una carrera de obstáculos. Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebró el pasado lunes, la Fundación Síndrome de Down de Castellón celebró la séptima edición de Plaza Santa Clara por la Inclusión Laboral, una jornada que reivindica el derecho de las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual a poder acceder libremente al mercado laboral.

Un total de 25 personas que se están formando en los cursos que se llevan a cabo en el departamento de Formación y Empleo de la entidad participaron en esta actividad que ha llenado de establecimientos inclusivos el centro de Castelló. En total, 15 establecimientos de esta zona de la ciudad participaron acogiendo durante dos horas a estas personas que han estado realizando las tareas propias que cualquier trabajador realiza en su día a día: servir un café, atender a la clientela, informar sobre algún producto etc. Alejandro Garbí de Castelló: «Quiero encontrar un empleo para poder ganar mi dinero» Alejandro estuco ayer trabajando en una tienda del centro de Castelló para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso sobre transición a la vida autónoma que realiza, donde le enseñan a desempeñar diferentes perfiles profesionales. «Quiero encontrar un empleo para poder ganar mi propio dinero», señaló este joven de 29 años. Beatriz Cepriá de Sant Joan de Moró: «Me he formado como auxiliar administrativo con prácticas» Beatriz tiene 45 años y confía en poder encontrar pronto un trabajo. «Me he formado como auxiliar administrativo, me gusta el ordenador y he hecho prácticas, por ejemplo, en la universidad CEU», explicó, mientras reconoce que le gustaría ganar su propio dinero con el objetivo de «independizarse». También estudia un curso de auxiliar de conserje. Álex Zafra de Castelló; «Llevo un mes en Primark y me gusta mucho, me va bien» Álex de 21 años participó en la jornada, pero es uno de los alumnos de estos cursos formativos que ha encontrado trabajo este año. «Llevo un mes trabajando en Primark y me gusta mucho, me llevo muy bien con los compañeros, hay un buen ambiente», explicó. «Doblo ropa y atiendo a los clientes», afirmó. Clara Garcés de Benicàssim: «Estoy muy ilusionada porque voy a trabajar en Consum» Clara está muy ilusionada porque, finalmente, va a tener una oportunidad laboral. «En unos días voy a empezar a trabajar en el supermercado Consum de Benicàssim», apuntó. «Después de mucho esfuerzo y gracias al apoyo del personal técnico de la fundación, lo he conseguido», afirmó muy agradecida. "Romper estereotipos y perjuicios" El objetivo de esta séptima edición, como explicó la coordinadora del área de Formación y Empleo, Verónica Sánchez, fue «romper muchos de los estereotipos y prejuicios que todavía hoy en día existen entorno al trabajo de las personas con discapacidad intelectual». «Gracias a este tipo de acciones conseguimos ir cambiando y mejorando las opciones para acceder a un puesto de trabajo en empresas de la provincia», apuntó Sánchez. Lucía, Clara, Bea, Carlos, son algunas de las personas que participaron en el jornada. Ellos se están formando en los cursos que se realizan en la fundación y tienen claro cuál es su objetivo: conseguir un empleo para mejorar su calidad de vida. «Nos esforzamos cada día por demostrar que, a pesar de tener una discapacidad, con los apoyos necesarios, podemos hacer muchas tareas» explica Carlos. Las empresas apuestan cada vez más, pero queda camino por recorrer Cada vez son más las empresas de la provincia que ofrecen oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual. Tal y como comentó Sánchez, «en lo que llevamos del año 2023, ya han sido 10 personas las que han firmado un contrato de trabajo, son bastantes, pero queremos seguir aumentando el número de contrataciones». El año pasado, 25 personas encontraron empleo. Los datos que maneja la Fundación Síndrome de Down Castellón son positivos, pero no lo son tanto a nivel nacional, donde tan solo el 21% de las 190.000 personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un empleo, mientras que poco más del 1% están ocupadas en empresas ordinarias.