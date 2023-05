Las matronas del General de Castelló urgen personal y la reforma del paritorio

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Matrona, este colectivo sanitario del Hospital General de Castelló ha reclamado un aumento de la plantilla, así como mejoras en la zona de paritorios que se encuentra «totalmente obsoleta», a pesar de que cada año se producen en el hospital de referencia de la provincia cerca de 1.300 nacimientos. Una petición de reforma, que lleva seis años sobre la mesa y que cuenta con el total respaldo del sindicato de enfermería Satse.

Actualmente, la plantilla de este personal de enfermería está compuesta por 18 profesionales. En este sentido, la supervisora del servicio, Carolina Gimeno, consideró que necesitarían incorporar entre una y dos matronas para mejorar el servicio, especialmente, la atención que se presta en la planta de maternidad del centro hospitalario. «No se nos cubren las bajas y tampoco hay suficientes contratos durante las vacaciones», lamentó la supervisora.

Falta de recursos

En cuanto al tema de las instalaciones, Gimeno detalló que la reforma integral prevista en este área del General se ha visto paralizada por completo, después del anuncio de la construcción del nuevo megahospital prometido por el actual Consell. «Las obras estaban ya a punto de empezar y ahora ya no se van a hacer porque dicen que esta unidad estará en el nuevo edificio, pero no hay fecha ni para empezarlo», indicó esta matrona.

Así, consideró que no resulta de recibo que las camas en las que las mujeres dan a luz tengan más de 15 años o que en el hospital de referencia de la provincia no haya bañera para partos o duchas con agua caliente para poder mitigar los dolores de parto de las pacientes. «Si no quieren hacer la reforma prevista, por lo menos que hagan una habilitación de las instalaciones actuales, incorporando estos recursos asistenciales que tienen en la mayoría de los hospitales públicos, especialmente, para las mujeres que quieren parir sin epidural», apuntó.

«En el Hospital de la Plana hicieron una reforma del paritorio en el 2011, otra en el 2019 y este año van a hacer la Casa de Partos, mientras que aquí en el Hospital General no hemos tenido nada», remarcó Gimeno.