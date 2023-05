Un total de 9.828 aspirantes de toda la Comunitat Valenciana se han presentado esta mañana a las pruebas de ingreso en Correos para cubrir uno de los 809 puestos de trabajo fijos. Concretamente, los trabajos ofertados de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente se dividen en 282 puestos para la provincia de Alicante, 103 para la de Castellón y 424 para la de València, según ha informado la entidad en un comunicado.

Los más madrugadores han empezado a aparecer en el Aulario Sud del Campus de Tarongers de la Universitat de València sobre las 8 de la mañana, ya que, para los puestos de reparto y agente/clasificación, el llamamiento de la prueba se realizaba a las 8:45 h y, 45 minutos después, se cerraban los accesos a las facultades y recintos.

En el campus de València se han examinado un total de 6.200 aspirantes. Muchos de ellos repasaban sus apuntes minutos antes del inicio de la prueba, que se iniciaba a las 10 h. Los nervios y la tensión eran más que evidentes.

La duración de las pruebas ha sido de 110 minutos, es decir, minuto por pregunta. Con carácter eliminatorio, han versado sobre materias relacionadas con los productos, servicios y procesos de trabajo de Correos. El proceso de selección se completa con una fase de méritos posterior en la que se valora la experiencia, los permisos de conducción, los idiomas y la formación necesaria para el adecuado desempeño del puesto de trabajo.

Tras terminar el examen, los rostros de los participantes eran muy variados. La mayoría de ellos salían contentos, aunque para otros la prueba no había resultado nada sencilla. Es el caso de Salva Rabasa, vecino de Jarafuel, quien ya se ha presentado a las pruebas en diversas ocasiones. "Ha sido un despropósito porque trabajo y estudio lo que puedo", señala. Tamara Porcar también reconocía que se había presentado por "probar", por lo que, en sus palabras, "algunas cosas le sonaban a chino". Especifica que ella ya ha trabajado en Correos y, por lo tanto, "algunas cosas me sonaban".

Sin embargo, el vecino de València, Emilio Medina, salía bastante contento de la prueba. "Soy periodista, pero la situación está bastante mal. Llevo 4 meses estudiando y me ha salido mejor de lo que me esperaba", reivindica. Por su parte, Lidia Costa, de Albalat de la Ribera, lleva once años trabajando en Correos. "Llevo estudiando desde hace unos siete meses. Es la tercera vez que me presento, pero me ha resultado fácil", recalca.

Las pruebas para los puestos de Atención al cliente en oficinas se han iniciado a las 14:30 h.

Incorporación a final de año

El Aulario II del Campus de Sant Vicent, en Alicante, ha acogido durante la mañana de hoy a otros 3.628 aspirantes. En toda España, se pretenden cubrir 7.757 puestos de trabajos fijos en categorías operativas.

Las correcciones de las pruebas saldrán en dos o tres días. La previsión, según Correos, es que los aspirantes seleccionados se incorporen a final de año.

La macro-convocatoria, que ha admitido a más de 84.000 personas en 44 sedes ubicadas a lo largo del territorio español, representa, según fuentes de Correos, "un hito para cumplir con la estabilización del empleo y la reducción de la temporalidad".

Durante la jornada, cerca de 3.000 empleados y empleadas de Correos han trabajado para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo que supone, por su envergadura en cuanto a número de participantes y de ubicaciones, un notable esfuerzo logístico y de organización.