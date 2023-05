"Las grandes plantas solares son necesarias y sin ellas no se llega al objetivo en renovables"

Rebeca Torró (Ontinyent, 1981) cumple este mes un año como responsable de una conselleria que abarca la Política Territorial, las Obras Públicas y la Movilidad. Antes de llegar a este departamento, uno de los tres de la Generalitat con competencias en energías renovables, fue secretaria autonómica de Economía Sostenible y su labor fue clave para lograr que Volkswagen escogiese Sagunt para construir su gigafactoría de baterías. En esta entrevista se muestra convencida del impulso que la gigafactoría dará a los municipios más al sur de la provincia, defiende las macroplantas solares y anuncia que habrá más vuelos en el aeropuerto de Castellón.

Uno de los grandes hitos de la legislatura es la gigafactoría de Sagunt. ¿Qué impacto tendrá esa megaindustria en Castellón?

La provincia y, sobre todo los municipios más próximos a Sagunt, se van a beneficiar sí o sí. En primer lugar por la proximidad y no solo porque habrá mucha gente que va a poder ocupar algunos de los 3.000 empleos directos y 33.000 inducidos que se van a generar, sino por el ecosistema que se está generando. Al final este tipo de gigafactorías lo que hace es situarte en el mapa de las nuevas inversiones. Y eso va a provocar una diversificación de la industria, ya que van a llegar empresas aparejadas a la propia gigafactoría. Ya estamos viendo, por ejemplo, como Stadler ha apostado por la Vall d’Uixó y hay más inversiones encima de la mesa.

Las energías renovables se les han atragantado. Y aunque es verdad que s e han desbloqueado proyectos en la provincia, queda todavía mucho camino por recorrer. Y encima hay algunas iniciativas que están provocando rechazo.

Cuando se levantó el impuesto al sol, la Comunitat fue una de las que más avalancha de expedientes de parques solares y eólicos tuvo, lo que creó alarma social. Pero desde el Gobierno valenciano siempre hemos dicho que una cosa son las solicitudes y otra las autorizaciones. Cuando se obtiene una declaración de impacto ambiental (DIA) es porque el proyecto ha salvado los problemas medioambientales. Si hay alguna línea roja que no se puede cruzar es el medioambiente. Pido confianza a la ciudadanía, que tenga claro que la administración no va a autorizar nada que medioambientalmente tenga un impacto no deseado. El futuro es renovable y no solo porque no tenemos planeta b, sino porque la industria no va a implantarse si no hay proyectos de esta índole. Eso es así.

¿Entiende la oposición de los vecinos y de todos los partidos a la macroplanta Magda?

Entiendo la contestación social. La Magda es un proyecto que podemos pulir mejor. Tiene una DIA y eso significa que ha superado las trabas medioambientales, pero estoy convencida de que puede encajar más en el territorio. Y ahí es donde, junto al Gobierno de España, tenemos que ver las diferentes soluciones, aunque tengo claro que no hay ni habrá proyectos óptimos, que contenten a todos. Los parques tienen que conectarse a puntos de evacuación y esos puntos están donde están.

¿Y no sería posible apostar solo por proyectos más pequeños?

La Comunitat tiene un objetivo que cumplir que son 10.000 megavatios procedentes de energías renovables. Estamos aún bastante lejos de esos objetivos y hay que cumplirlos en 2030, de ahí que la próxima legislatura será primordial para el desarrollo de las plantas solares. Y para cumplir esa meta no nos vale con los tejados, ya que con todos no llegaríamos ni siquiera a los 1.064 megavatios. Y solo con plantas pequeñas tampoco llegaríamos. Por tanto, tiene que haber sí o sí despliegue de plantas más grandes. Nuestro esfuerzo como administración no debe ir a parar estas plantas, sino a modelarlas para que encajen bien en el territorio.

En Castellón tenemos la sensación de que, en materia de infraestructuras, somos la periferia de la periferia. Y le pongo los ejemplos de la ronda de la capital o el Bulevar de la Plana.

En el caso de la ronde Oeste se ha avanzado y se va a hacer través de la colaboración entre el ayuntamiento y la propia Conselleria. Y digo hemos avanzado porque la parte que le corresponde al Ayuntamiento es la del estudio informativo, el proyecto básico y el proyecto constructivo. Y la redacción ya está adjudicada La previsión es que el próximo año esté la redacción y la Conselleria introducirá en su presupuesto el importe para poder transferir al ayuntamiento el dinero. Respecto al Bulevar nos gustaría ir más rápido, pero nos hemos topado con el problema de la transferencia de titularidad de dos tramos de la carretera. El primero ya está transferido, pero falta el segundo en el que ya estamos trabajando. Para este Gobierno Castellón es vital y vamos a continuar con estos proyectos y otros que afectan a otros municipios. Cuando llegamos en 2015 nos encontramos cajones vacíos de proyectos y claro, aunque dos legislaturas parecen un mundo, en materia de infraestructuras no es nada. Y lo he dicho muchas veces: esta legislatura ha sido la de los proyectos y resolver problemas y en la próxima se van a materializar muchas más cosas gracias a que en los últimos años hemos avanzado mucho en iniciativas.

La ampliación de la CV-10 entre Vilanova y Tarragona es vital para Castellón aunque el Gobierno no piensa lo mismo. ¿Puede el Consell hacerle cambiar de opinión?

No renunciamos al proyecto y le vamos a hacer ver al ministerio que esa autovía es imprescindible para vertebrar la provincia y mejorar la conexión del norte.

El aeropuerto es una infraestructura clave para Castellón y todos los meses bate récords de pasajeros. ¿Habrá más líneas a corto y medio plazo?

Al aeropuerto lo podemos poner como ejemplo de cambio de paradigma, de lo que pasaba en esta Comunitat hace apenas ocho años y lo que hemos transformado. Cuando llegó el president Puig tuvo claro que había que darle la vuelta a una infraestructura que estaba parada. Y no solo desde el ámbito comercial, sino también industrial. Y es lo que hemos hecho. Tenemos 11 rutas y nuestra vocación es seguir creciendo. Al ser un aeropuerto de la Generalitat no da más facilidad para tener nuevas rutas. Pero, además, estamos haciendo una apuesta por la zona industrial, para que sea un nodo aeroespacial y aeronáutico.

Uno de los grandes problemas que arrastra la Comunitat es la infrafinanciación, un tema que sigue sin estar resuelto. ¿Está decepcionada por el Gobierno central? ¿Considera que se podría haber hecho más?

Hay que centrar primero donde está el problema. Y el problema no está en los colores, sino en los territorios. Y hay que ser consecuentes con esto porque al final hay territorios que, con el sistema de financiación actual, se están siendo beneficiados. Me refiero, por ejemplo, a Madrid, Andalucía, el País Vasco, Cataluña... y eso en contra de otros territorios como la Comunitat Valenciana. Todos tenemos que ser solidarios con eso y trabajar para que ese sistema de financiación sea razonable para todo el mundo. Siempre pienso en todo lo que hemos sido capaces de hacer en la Comunitat estando infrafinanciados, así que el día que estemos bien financiados igual nos salimos del mapa. Pero hay que decir también que en la época del PP se endeudada a las comunidades autónomas, mientras que ahora se les da oxígeno para que puedan respirar.

En apenas unas semanas hay elecciones autonómicas y municipales. ¿Se sentiría cómoda en un tercer Botànic?

No tengo ninguna duda de que Ximo Puig volverá a ser el president de todos los valencianos . Y la clave está en que ahora se vive mucho mejor que hace 8 años. Hemos puesto a la Comunitat en el mapa de las cosas buenas y eso los ciudadanos lo van a valorar. Y aunque en un gobierno de coalición siempre hay discrepancias, me sentiría cómoda con un tercer Botànic. La otra opción sería volver al lado oscuro, a la época en la que nos daba vergüenza decir que éramos valencianos. Ahora vamos con la cabeza alta y eso no tiene precio.