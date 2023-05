La mitad de parados con ‘paga’ en Castellón vive en precario con menos de 500 euros

La cobertura de las ayudas económicas destinadas a aquellas personas que han perdido su empleo llega en Castellón a un gran número de parados, el 66%, lo que supone unos 23.936 beneficiarios según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes a abril. Las cifras publicadas esta semana por Mediterráneo dan cuenta que, del total de 35.993 desempleados, quedan casi 12.000 que no cobran ya ningún tipo de ingreso, pues se les ha agotado la prestación y el posterior subsidio o ya, en última instancia, cuando ya no se tiene derecho al anterior, la Renta Activa de Inserción (RAI) --que se concede hasta 11 meses--.

Gastos disparados

La situación económica actual, con los gastos del hogar en constante escalada por la inflación y los costes de la energía, no ayudan. Y es que, aunque los castellonenses parados con cargas familiares tienen apoyo extra --a la hora de calcular las cuantías máximas de la prestación--, es difícil tanto para aquellos que no perciben ningún tipo de ingreso, que son unos 12.000; más aquellos que cobran lo mínimo, que es el subsidio o la RAI --que ronda los 480 euros--, y que serían 12.589 ciudadanos más cobrando ayudas de baja cuantía. Lo que supone un total de 24.586 castellonenses en paro que, o bien no cobran nada o muy poco, que padecen de precariedad y que en muchos casos se ven abocados al empleo sumergido en B o a tirar de la ayuda de familia o amigos.

La cifra: 86 millones de euros Es el gasto en prestaciones en este 2023 en la provincia de Castellón, de enero a abril, lo que supone un aumento del 33% respecto a los 64,6 millones del mismo periodo del 2022.

Los sindicatos subrayan que más de la mitad de los parados en la provincia cobra el subsidio (11.378) o la renta activa de inserción (1.211 personas); y el resto, 11.347 (un tercio de los parados), sí cobran la prestación contributiva, de unos mil euros de media, tomando como base la antigua nómina (el 70%) y si tiene hijos. Para la prestación, la paga mínima es de 560 euros sin hijos y de 749 para personas con hijos a su cargo, y la máxima de 1.225 euros para personas sin hijos, de 1.400 euros para personas con uno y de 1.575 si tienen más de uno.

El delegado del sindicato CCOO en Castellón, Albert Fernández, valoró que «una cosa es cobrar la prestación, que aunque no es el sueldo que cobrabas, es un 70%; y otra son las ayudas asistenciales, superbajas. Una familia de tres miembros no puede vivir con 400 y pico euros al mes, y más si tiene que pagar alquiler, calefacción,...». Además, agregó que «el 63% de beneficiarios de prestaciones tienen más de 45 años y de ellos el 58% son asistenciales, eso es mucha precariedad, es inasumible». Por su parte, el representante de UGT, Francisco Sacacia, incidió en que «la cobertura en Castellón abarca al 60% de parados, pero una cosa es la prestación, que es la más elevada y también va en función de los hijos los máximos; y luego está la asistencial, de 400 y pico, similar al ingreso mínimo vital».

Paro y bajos ingresos, caldo de cultivo para el trabajo en B

«Si la cobertura de las prestaciones por desempleo en Castellón es de más del 60%, el otro 40% de personas en paro sin ayudas, es posible que tengan algún ingreso en B, en la economía sumergida, pues de no ser así habría más delincuencia y sería más complicada de lo que ya está la situación». Así reflexiona el portavoz sindical de UGT en Castellón, Francisco Sacacia, ante la ausencia de datos oficiales, dado que los últimos informes del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) llevan años sin actualizarse por provincias. «Los trabajos on line, limpieza y cuidados, agricultura y hostelería son posibles focos. En el empleo del hogar han disminuido las altas al subir el gasto en seguridad social; no obstante, en los últimos años se ha regularizado más el personal por parte de comunidades de propietarios», analizó Sacacia, quien añadió que «el sector estrella en Castellón siempre ha sido la hostelería y también la campaña citrícola, donde más se detecta».

En el campo, según la EPA, hay 647 ocupados que no tienen alta, por lo que trabajarían en ‘B’

Justo el delegado de CCOO, Albert Fernández, indicó que «en este primer trimestre del 2023 según la EPA el sector agrario tiene 7.800 ocupados, pero cotizan solo 7.153: hay 647 sin alta. En marzo del 2022, había 8.800 ocupados y 7.763, una diferencia mayor, de 1.037». Con todo, agregó que «la población activa ha bajado mucho y puede influir en que haya menos ocupados que afiliados».