La industria hotelera de Castellón encara un verano que promete ser histórico. Los primeros datos que maneja la patronal Hosbec muestran que la ocupación alcanzará una media del 85% en el mes de julio y en agosto oscilará entre el 90 y el 95%. "Es lo que pensamos que puede suceder este año y, aunque septiembre depende mucho de la climatología, si se alcanza un 85% la temporada en la provincia será muy buena", ha asegurado Javier Gallego, vicepresidente por Castellón de la Asociación Empresarial Hostelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec).

Las perspectivas son más que positivas, pero entre tanto optimismo hay punto negro: la dificultad de encontrar personal. La patronal estima que solo en los establecimientos hoteleros de Castellón faltan por cubrir 2.500 puestos de trabajo y advierte que muchos locales no van a poder dar todo el servicio por falta de mano de obra. "Si en España y en el conjunto de la Comunitat el problema de la falta de capital humano es grande, en Castellón todavía lo es más", ha admitido Gallego, que este martes ha comparecido en el hotel Palasiet de Benicàssim junto a Fede Fuster, presidente de Hosbec; Nuria Montes, secretaria general, y Victoria Puche, directora, para dar a conocer las previsiones para este verano.

Aunque el problema de la falta de camareros, cocineros o personal de limpieza no es nuevo, los representantes de la patronal hotelera (Hosbec representa al 40% de la planta hotelera de la provincia) han apuntado que el problema es cada vez más grave y la solución escapa al sector. "El tema hasta ahora se ha abordado con una visión muy simple. No hay trabajadores porque no hay convenio o porque no se paga bien. Y eso son visiones muy simplonas. La realidad es mucho más compleja e influyen cambios sociológicos, conciliación familiar... Y habría que reflexionar si en la Comunitat valenciana nos hacen falta tantas universisdades formadoras de turismo o si tiene sentido que para traer trabajadores de la UE no tengamos permiso de residencia hasta prácticamente cuando se van . Todo eso requiere sentarse en una mesa abordarlo", ha defendido Gallego, que ha lanzado un mensaje al Gobierno autonómico que saldrá de las urnas el 28-M. "Emplazo a los secretarios autonómicos de Educación, Turismo, Interior y Empleo a que a principios de agosto aborden el problema de la falta de recursos humanos en la provincia".

Tasa turística y fondos europeos

La falta de trabajadores es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta la industria turística y Fede Fuster ha enumerado los otros tres puntos fundamentales en los que Hosbec basa toda su estrategia política: la tasa turística, los fondos europeos y la hotelización de las viviendas.

De la tasa turística, el presidente de Hosbec ha reclamado la inmediata derogación de un impuesto que, según ha recordado, casi ningún municipio quiera aplicar. "Los Fondos Europeos Next Generation son un fracaso absoluto, al menos para el sector turístico. No nos está llegando nada a las empresas porque las condiciones de esos fondos hacen que prácticamente ningana empresa pueda acceder a ello", ha dicho, De la hotelización de las vivienda, Fuster ha insistido en que un gran reto a nivel sociedad, "que está generando una gran problemática. No pensamos que este tipo de producto vaya a elevar la calidad del producto turístico valenciano, y alguien se tiene que tomar esto en serio".