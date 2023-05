El presidente del Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I, Alejandro Sanz, exige más agilidad a la Conselleria de Universidades a la hora de gestionar las becas, pues, como ejemplo, a estas alturas de curso todavía no se ha resuelto la convocatoria de este curso. "Pedimos que se haga con tiempo, porque la gente que va más apurada no puede estar todo el año con la incertidumbre sobre si va a tener que pagar las tasas de matrícula o no", ha añadido.

