Las denuncias de circulación tocaron techo en Castellón el año pasado, con 121.833, la cifra más elevada de los últimos siete años. Esto supone que, de media, cada día 333 conductores que circularon por la provincia de Castellón fueron multados. Así lo avala el anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico hecho público durante este mes de mayo.

Aumento superior al estatal

La cifra representa en Castellón un incremento superior al 35% respecto al 2021 y, si se compara con la prepandemia, es decir, con el 2019, el alza se aproxima al 40%.

A nivel estatal, las infracciones también se han incrementado, pero no lo han hecho --ni de lejos-- en la misma medida. En concreto, en todo el Estado se impusieron 5,542 millones lo que implica un 15% más respecto al año anterior. Y, en comparación al precovid, del 18%.

Velocidad, en el 'top'

El principal motivo de infracción --y también la razón que explica el incremento de las denuncias-- son las sanciones por circular a velocidad excesiva, que han pasado de 60.155 a 92.208, es decir, más de un 50% más en un año.

Seguros, ITV, carnet

Otros incumplimientos que han ido a más son los relacionados con no pasar la inspección técnica de vehículos (ITV), circular sin seguro o carecer de él y no tener permiso de conducir, pero el aumento no es comparable. Por ejemplo, el año pasado se pusieron 11.373 boletines por ITV (+7,6%); las pólizas derivaron en 2.528 cartas (+14,4%), mientras que la falta de licencia motivó 1.910 (+0,57%). También las denuncias por no llevar abrochado el cinturón 1.584 (13 más).

Alcoholemia

Asimismo, en 2022 las denuncias por infracción administrativa de tasa positiva en alcohol (714) suben en 200 respecto de 2021 (alrededor de 500) pero son inferiores a las registradas en 2019 y 2018, donde eran alrededor de 900 cada uno de esos años 2019 y 2018.

Las que bajan

Otros preceptos disminuyeron. Por ejemplo, la presencia de droga en el organismo supuso 388 multas (-16%). A su vez, Se detecta un menor número de denuncias en 2022 por utilización de teléfono móvil durante la conducción (861) frente a las 1.215 denuncias de 2021 y 954 denuncias de 2019.

Cambios legislativos

La pandemia podría estar detrás de las variaciones en las denuncias por exceso de velocidad, ya que en el 2021 todavía hubo vigentes restricciones de movilidad por covid-19 que, con carácter general, impedían desplazamientos fuera de la comunidad, lo cual repercutió en menos movimientos. Mientras, en 2022 ya sin esta restricción, se incrementa el tráfico y con ello los vehículos en las vías. De hecho, señalan que en el primer trimestre del 2023, con una movilidad similar a la del año pasado, las cifras se asemejan bastante con las del mismo periodo del 2022.

Además, el 21 de marzo de 2022 entró en vigor la reforma de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, la cual supuso en materia de velocidad suprimir la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

Esta normativa también incrementó la detracción de puntos de 3 a 6 puntos sin subir la cuantía económica de la sanción para la infracción de utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce.

También hubo cambios respecto al precepto de no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios que ahora detrae 4 puntos y no 3.

Cinturón, casco y sistemas de retención

En 2022 por esta última infracción de cinturón, casco y sistema de retención infantil se registraron 1.916 denuncias; en 2021 fueron 1.897, muy similar a 2022 y en 2019 fueron 2.126 denuncias.

Alumbrado

También se registraron 552 denuncias por infracción relativa al alumbrado del vehículo en 2022, frente a las 411 de 2021 y 417 de 2019. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico, resaltaron la importancia del uso del alumbrado para ver y ser vistos en la vía . Además, recordaron que las estimaciones de distancia de seguridad, detección y velocidad son también más seguras, con lo que las maniobras de adelantamiento y demás propias de la circulación se pueden efectuar en mejores condiciones de seguridad.

Seguridad

Desde la Jefatura Provincial recuerdan que la velocidad inadecuada o excesiva, la conducción bajo efectos de alcohol/drogas y la distracción son algunos de los diversos factores concurrentes en siniestros viales más habituales y, en caso de siniestro, no hacer uso de los sistemas de protección incrementa la gravedad de las lesiones derivadas. Por ello, recuerdan que respetar las normas de circulación redunda en beneficio de todos y cada uno los usuarios de la vía, además de ser obligatorio su cumplimiento para la protección de la seguridad vial.