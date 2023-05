El Consell de l'Estudiantat ha denunciado este jueves que la Universitat Jaume no le autoriza a adquirir dos microondas. Los alumnos pretendían ubicarlos en la Casa del Estudiantado para que no se produzcan colas para calentar la comida cuando traen túpers y han apelado a la autonomía de este órgano.

"Nos han prohibido ejecutar de nuestro presupuesto la compra de dos microondas", han señalado. Según señalan los alumnos, el motivo de la UJI es que "dentro de su criterio subjetivo, no quieren que se convierta en una zona de túpers, pues su plan de gobierno es que la Casa del Estudiantado sea para realizar actividades y que se quiere recortar su uso para comer", han agregado. "Nuestra postura es que los estudiantes utilicen este espacio para lo que quieran", han defendido.

Presupuesto anual

El órgano tiene un presupuesto anual de 40.000 euros y el Vicerrectorado de Estudiantado y Vida Saludable debe dar su visto bueno. Sin embargo, los alumnos argumentan que este vicerrectorado "han de comprobar que la comanda sea justa, esté bien introducida, no haya un problema con la empresa, pero es un control legal, no de oportunidad. En otras palabras, no pueden decirnos en qué gastar el presupuesto, siempre que esté dentro de nuestras competencias y sean cosas para la Universidad", han añadido. "No estamos hablando de gastos ilegales o que no se deban hacer en el entorno de una administración pública, sino que lo hacen porque creen que no es una forma correcta de gastar el dinero", han añadido.

Base legal

Según han denunciado, "no se respetan los artículos de los reglamentos concernientes a nosotros". En concreto, apelan al artículo 55.D de los estatutos de la UJI y el reglamento del Consejo del Estudiantado artículo 17G. "Es un presupuesto que como órgano autónomo tenemos y gestionamos, tras quedar primeros en unas elecciones y tenemos legitimidad para hacerlo", han señalado, criticando que "no se nos permite trabajar eficientemente". Y es que, señalan, "el horario especial 24 horas ya ha comenzado en la biblioteca y querían tener el lunes, cuando empiezan los exámenes, instalados los microondas y no va a poder ser".

Éxito de la Casa del Estudiante

Los alumnos han instalado unos carteles en la Casa del Estudiantado denunciando la situación. "Hemos detectado un problema, que se forman colas bastante largas, que llegan casi al parking más ahora que nos acercamos a exámenes y queremos ponerle solución", apuntan. Además, señalan que aunque hay cantinas y microondas en otras facultades, la proximidad de la Casa del Estudiante a la biblioteca hace que los alumnos prefieran este espacio que cuenta con terraza y es un espacio entre facultades. "Hace una labor de cohesión", señalan. Además, muchas cantinas cierran el fin de semana.

Banderas del Mundial

Sin embargo, han señalado que esto es la punta del iceberg, porque el control se viene ejerciendo desde el principio. "Por ejemplo, cuando montamos la pantalla gigante para ver el mundial quisimos comprar banderas para apoyar a la selección y se nos dijo que no", han señalado.

Carta

Los estudiantes señalan que remitieron un escrito a la rectora, Eva Alcón, avalado por la junta permanente del Consell de L'Estudiantat y por el pleno, pero que delegó en el vicerrectorado.