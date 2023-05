Esta es una historia de solidaridad. De vidas entrelazadas. Las de Cristina y su hija Marta. Y las de aquellas mamás que, de forma anónima y altruista, donaron el fruto de sus pechos para que la pequeña, que nació hace dos años, pudiera salir adelante. "Mi hija es prematura extrema. De 26 semanas más tres días", explica Cristina Sebastián, de Castelló.

Prematura

Marta vino al mundo antes de tiempo por una enfermedad del embarazo. "Tuve una preeclampsia muy grave", señala Cristina. "Me metieron al quirófano porque empezaba a tener fallo neurológico", añade. "Nos consiguieron salvar y por eso nació antes, porque era cuestión de vida o muerte", afirma Cristina.

En el hospital

"Me pidieron si aceptaba la donación del Banco de Leche y así lo hice. Así, le daban del Banco hasta que yo tuve la subida", explica Cristina Sebastián. La bebé estuvo cuatro meses y medio ingresada en el hospital. Tres de ellos, en la UCI. Y el mes y medio restante en neonatos. "Casi un mes estuvo entubada", relata. Durante un mes recibió el fluido donado de forma altruista.

Tanto la niña como su madre se encuentran bien en estos momentos, pero Cristina no olvida lo que pasó, por lo que quiere dar las gracias al Hospital General. La pequeña continúa sometida a seguimiento por su prematuridad.

Gracias

Con la voz quebrada por la emoción, Cristina quiere "dar las gracias a aquellas madres por alimentar a mi hija durante el tiempo que lo necesitó. Y animar a otras que tienen excedentes, porque para estos nenes, sobre todo, prematuros, la leche materna es muy necesaria", refiere.

Quizás a los más jóvenes les suene extraño, pero tiempo atrás no eran infrecuentes los niños amamantados por otras mujeres, porque sus mamás no tenían suficiente leche o por otros motivos. Podría pensarse que la costumbre está en desuso, pero no. Ser madre de leche es ahora una labor filantrópica, que permite salir adelante a muchos bebés.

Solo en la provincia de Castellón el año pasado se donaron 252 litros de este líquido vital. Y en lo que va de año suman 72. Y 52 mujeres el año pasado y 26 este han hecho este gesto solidario en Castellón para proveer al Banco de Leche, que en la Comunitat Valenciana ha permitido alimentar a 438 recién nacidos prematuros.

En total, en 2022 se distribuyeron 882,4 litros de leche pasteurizada a las UCI neonatales de los hospitales La Fe y Clínico de València, General de Castellón, Doctor Balmis y San Juan de Alicante y General de Elche. Y hasta abril de este año se han distribuido otros 243 litros.

Para reconocer el altruismo de estas donantes, se celebra este 19 de mayo el Día Mundial de la Donación de Leche Materna.