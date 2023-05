Unas 700 personas, la mayoría con camisetas y gorras de color verde, así como 52 tractores, han recorrido este sábado el centro de Castelló para mostrar su rechazo a las macroplantas solares. La manifestación, convocada por la Unió Llauradora i Ramadera; las asociaciones Junts per la Terra de la Vall d’Alba; Associació Nostra Terra de les Coves de Vinromà; Defensem els nostres arrels i la Terra Casa Nostra de Vilafamés; No a la Mat comarques de Castelló; Per una ubicació racional de les renovables o El futur és avui, ha empezado a las 11 horas desde la plaza de la Independencia de Castellón y ha transcurrido por las calles Zaragoza, avenida Rey Don Jaime, plaza Clavé, calle San Luis, hasta llegar a la plaza María Agustina.