La vida de Carmen Miguel Rubert, una vecina de Vila-real de 37 años, dio un vuelco a finales del año 2020. Fue entonces cuando se le diagnosticó un leiomiosarcoma –tumor maligno canceroso- que provocó que se le extirpara el útero. En principio el resultado de la intervención fue positivo, pero un año después, al sentir fatiga acudió a una revisión y se le detectó un tumor metastásico en el pulmón. “Cuando me lo quitaron ya medía 20 centímetros y hubo que retirar también una parte del bazo”, recuerda. En la actualidad lucha contra la enfermedad ayudada por la quimioterapia y por una afición a la fotografía que le ha empujado a emprender un ilusionante proyecto al que se ha entregado con pasión.

El cáncer ha obligado a que Carmen aparque su faceta profesional como profesora de inglés y apueste por la vertiente artística que corre indiscutiblemente por sus venas, pues su tío abuelo era Vicente Llorens Poy, uno de los escultores y pintores más conocidos del siglo XX en Castellón, fallecido en el 2014 y creador entre otras muchas obras de «la piedra de la historia» de Santa Clara de Castelló, o de la Real Capilla de la basílica de Sant Pasqual de su ciudad natal, Vila-real, donde también erigió el monumento al Llaurador y al rey fundador Jaume I. “La fotografía es una afición que tenía latente desde adolescente, pero con la enfermedad se ha acentuado más. Empecé a hacer autorretratos para documentar cómo vivía la situación y ahora me gustaría poder fotografiar a otros pacientes como yo”, admite.

Una lección de vida

La vila-realense no oculta que el cáncer le ha cambiado su forma de vivir, y no necesariamente a peor. O al menos, no siempre a peor: “Tengo el apoyo de mis seres queridos y a pesar de todo soy más feliz ahora que hace cuatro años cuando lo tenía todo. Soy más consciente de la realidad y lo valoro todo más. Mi familia ha sido y es humilde, pero nunca me ha faltado de nada”.

El secreto de su fotografía

Es indiscutible el talento que Carmen atesora con una cámara en sus manos, pero más allá de su calidad artística, en sus fotografías destacan las emociones que tanto ella como sus modelos dejan traslucir. “Hace poco empecé un taller para fotógrafos que imparte José Bravo y me vino la inspiración gracias a él. Me puse a buscar personas que pasaban por un proceso similar al mío y en eso estoy”, asume.

La vila-realense añade que cuenta con “la energía necesaria” para emprender un proyecto como ‘Cáncer, alma y piel’, que así se llama. “Mi intención es la de hacer una exposición y un libro. Es un proyecto sin ánimo de lucro y me desplazaré donde haga falta en España para hacer fotos sin coste alguno. Ya tengo planeados por ejemplo viajes a Madrid o a Donosti. Todo sale de mi bolsillo porque si ya le cuesta a la gente desnudarse en cuerpo y alma, como para encima poner pegas”, asegura.

Lo que le diferencia de otros fotógrafos es lo siguiente: “Mi secreto es que soy una más que está como ellos, por lo que se puede crear un vínculo más fuerte y una complicidad entre personas que estamos pasando o hemos pasado por lo mismo”.

Si estás interesado en ponerte delante de la cámara de esta artista, puedes escribir al correo electrónico cmigurupics@gmail.com y las condiciones son las siguientes: “Deben ser mayores de edad, que estén pasado o hayan pasado por un proceso de cualquier cáncer, y posarán desnudos. La intención lógicamente no es sexual, sino que se trata de mostrar las emociones a través de la enfermedad, que se hacen patentes en nuestro cuerpo. Es una forma de acercarnos a lo natural”. Mucha suerte en todo de corazón luchadora y artista.