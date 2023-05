El negocio de las ‘bike’ en Castellón: por qué el pedal cautiva a la automoción

Grandes grupos de automoción han entrado hace apenas un mes en el negocio de las bicicletas en Castellón, adquiriendo puntos de venta referentes entre los aficionados. Aunque es una tendencia que se viene dando en grandes capitales en los últimos años, es la primera vez que emerge en la provincia, donde además competirán directamente por el pastel dos gigantes del motor: Quadis (con el concesionario de coches Marzá en su red oficial) ha comprado las dos tiendas de Monpedal de Castelló y Benicàssim, a través de la marca de distribución ciclo Escapa; y M-Automoción ha pasado a tener en propiedad Ciclos Domingo y Cyclestore, ambas en Castelló, bajo el sello Emebikes.

Un pastel goloso

Sobre estas inversiones opina Faustino Muñoz, gerente de Ciclos Faustin, comercio tradicional y veterano con taller propio en Vila-real. «A nosotros no nos han hecho ninguna oferta. No sabemos qué va a pasar. El interés por las bicis se arrastra desde hace un par de años, también de fondos de inversión. Es ley de vida, donde ven negocio, van. Dentro de poco cualquier súper venderá bicicletas y en el hipermercado veremos material específico», dijo. En su caso, «lo primero es ver qué estrategia trazan estos grupos y luego, pues veremos si tomamos una decisión: a la derecha, la izquierda o el centro».

De momento --explica Faustino-- la compra de bicicletas normales ha bajado por una saturación impresionante y los próximos meses se avecinan duros. «Parece ser que las propias marcas crearán webs y venderán directamente. Pero el sol sale para todo el mundo. Hay demanda para todos. Cada vez crece más la oferta de bicicleta eléctrica y de carretera. Llevo en este negocio 40 años y siempre ha estado igual, salvo en los años de pandemia, cuando la demanda se disparó, fue una cosa de locos», reflexiona Faustino.

¿Un estoc desorbitado?

El momento actual, en este 2023, es en su opinión, de estoc desatado. «Las grandes marcas han hecho previsiones desorbitadas. No son reales y tendrán que dar salida a todo ese material. Quienes pueden ganar son los clientes --si se abaratan--», añade.

Y es que el precio, se mira, y más con la inflación imparable. Cada vez más llegan a su tienda taller más bicicletas de hace 20 años: «Las reacondicionamos, pero para ir a trabajar. Igual nos entran cuatro a la semana, porque el coche lo tienen que tener parado o venderlo. No se pueden permitir el lujo de gastarse un extra en gasolina, seguro,...Un vehículo a motor les cuesta a fin de año 1.000 euros que es con lo que pueden subsistir ahora mismo. Viene gente joven con sueldos bajos, de 900 y 1.000 euros. Si trabajan en Almassora, antes iban en coche y ahora van en bici». «Los jóvenes, tal y como está la economía, tendrán que ir a trabajar pero no en bici eléctrica sino normal, de su abuelo, porque no tendrán dinero para comprar la e-bike», cuenta.

Precio y tecnología

Un coche es más caro que una bici, pese a que los nuevos modelos eléctricos y ultraligeros tienen precios bastante estratosféricos. El margen de beneficio en la venta de un turismo es inferior al de la bici; pero su gasto en mantenimiento es superior y continuo. «Reparar un elemento de una bici es más económico. Un cable de esta puede costar tan solo cinco euros mientras que cambiar el de un embrague, solo por desmontar medio motor, son 200 euros», indican profesionales.

El consultor y experto en bicis, Miguel Silvestre, analiza lo ocurrido en Castellón y lo resume en el interés creciente por la «movilidad, una palabra referente para el transporte. Por eso, fuertes grupos del motor --con grandes patrimonios o inversores detrás-- están intentando aglutinar todo lo relativo a movlidad y apuestan por la bici, donde suele haber una persona que ha trabajado toda su vida de sol a sol y ha invertido energía y ahorros en hacer crecer su negocio». «Sobre todo, la bici eléctrica se acerca más a la automoción y grandes marcas de coches y motos han puesto su vista en la e bike por el motor», manifestó.

El futuro de la automoción está cambiando

Para él, «el futuro de la automoción está cambiando. Pocos quieren ser propietarios de un coche: la gente lo alquila, hace un leasing, sharing, renting, y los jóvenes incluso no quieren conducir ni sacarse el carné. En poco tiempo, las grandes marcas de coches si solo hacen renting lo harán directamente al particular, sin intermediarios».

Constata que el ciclo vivió un boom en la pandemia, en 2020, «pero fue un espejismo, porque las ventas han caído en picado y 2023 será duro. Por eso ha sido buen momento para comprar barato diferentes tiendas de bicis en un momento delicado. Hay mucha bici y poca gente dispuesta a comprar». Ahora, el cliente puede ver bicis «con descuentos del 20 al 40%; y si está en estoc, la tiene en un día. Nada que ver con 2020 y 2021. La inteligencia artificial te permite gestionar precios en tiempo real, como los hoteles, según el estoc y demanda»

Silvestre explica cómo, en épocas buenas, «el margen de beneficio de una bici ronda el 30%, pero esta se deprecia mucho: la compras hoy y en un año vale un 30% menos. Una moto puede bajar un 20% de precio en dos años». Y añade: «Un coche dura en catálogo 7 años y una bici cambia cada año modelo y color, es un sector con cierta complejidad». Y luego, las reparaciones: «La revisión del coche da cierta rentabilidad al concesionario pero la reparación de bicis no lo es para tiendas grandes. No puedes cobrar 300 euros por mano de obra, no lo van a valorar. Al comercio de barrio, sin nóminas ni alquiler alto ni alto estoc, sí le va bien».

Compartir sala de exposición

Silvestre avanza que «la automoción ve opciones de aunar el concepto movilidad, con coches y bicis en un único espacio, y quizás compartir la sala de exposición en un futuro». «Lo que sucede en Castellón pasa en todas las autonomías. Los grandes grupos buscan tiendas referentes. Son inversores, tienen un almacén con miles de bicicletas inmovilizadas. La tienda es solo el contacto con el cliente para venta, entrega, reparación,...Pasó con Quadis en Cataluña; con Escapa en Madrid; con el Grupo Barrabés con Mamut...», repasa.

¿Y los precios? Las bicicletas de gama baja o de inicio empiezan en 250 euros y la alta cuesta de 17.000 a 19.000 euros (que es o una de carretera que llevan los ganadores del Tour de Francia o los ciclistas de mountain bike que corren los Juegos Olímpicos; pues son muy ligeras y pesan 6,5 kilos).

Y luego la eléctrica, que se empieza a democratizar, sube la facturación media: una e bike, con batería y motor integrados, va de 1.000 a 19.000 euros. «Su evolución en seis años en tecnología es lo que el coche en 20», resume.

Nuevos rótulos y continuidad de los talleres

Las dos grandes operaciones del circuito comercial de la bici han traído por ahora cambios de imagen y rotulación, así como de refuerzo de la distribución on line. A la espera de si la guerra por el mercado incluye disputa de precios entre Quadis y M-Automoción; otras tiendas del sector de toda la vida van moviendo ficha, como es el caso de Cicles AB, que a finales de abril anunció en sus redes sociales la apertura de su tercera tienda con el modelo Trek Store en la capital de la Plana antes de finalizar el año --ahora vende desde Conde Pestagua y Estatuto--.

M-Automoción, gran cadena catalana del motor, que ha comprado Ciclos Domingo y Cyclestore a través de la marca Emebikes, ya ha anunciado su cambio de imagen, que venía acondicionando con nueva rotulación esta semana, tras cerrar un par de días para su puesta a punto. Ciclos Domingo tiene una trayectoria de más de 30 años, mientras que la otra tienda ofrece las novedades de la firma Specialized, una de las más importantes del mundo en ciclismo.

El otro elemento de la ecuación de poder por las bicicletas es Quadis, que ha adquirido Monpedal, referente del ciclismo provincial con puntos de venta en el paseo Morella de Castelló y calle Albéniz de Benicàssim; además de un club, equipo de BTT y embajadores de marca. Su sello ahora es Escapa, marca de la firma de distribución de bicicletas de Quadis.

Desde el grupo Quadis valoran: «Con la compra de Escapa en 2021 ha incrementado nuestra oferta de movilidad a través de un mercado con mucho potencial de crecimiento. La adquisición de Monpedal y la entrada en la Comunitat Valenciana encajan en nuestros planes de crecimiento, geográfica y estratégicamente. Castellón es un territorio con mucha actividad y pasión ciclista por lo que para Escapa tiene todo el sentido desembarcar aquí. La imagen y rotulación se actualizará y habrá cambios en el diseño interior y exterior. Ambas tiendas incorporarán su inventario a la tienda on line de Escapa (biciescapa.com), que cuenta con establecimientos en Barcelona, Madrid, Girona, Sabadell y Tarragona. La imagen y rotulación se actualizará y habrá cambios de diseño en el interior y exterior de las tiendas, que seguirán ofreciendo servicio de taller, bike fitting, especiales para empresas y envíos a domicilio en la ciudad de Castelló.