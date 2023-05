Valientes de Castellón que resisten tras heredar un negocio

Miguel Pastor, a sus 32 años, regenta en Fanzara una carnicería, un negocio familiar que ya funcionaba a principios del siglo XIX, sobre 1890. «Los abuelos de mi abuela ya lo llevaban. Hubo un parón en la generación de mis padres y yo lo he vuelto a retomar», cuenta. «A mi padre lo animaron a estudiar y se sacó Enfermería; y yo, cursé Publicidad y un master. Probé el sector pero tenía que irme fuera, a Barcelona o Madrid. Así que pensé que, para irme a la obra a la fábrica, siempre estaba a tiempo, y con 25 años elegí ser carnicero. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño», explica.

En su memoria conserva cómo reaccionó hace unos poquitos años su abuela Teresa Pallarés --ahora ya fallecida y la verdadera heredera de la saga de carniceros-- cuando se lo dijo: «Estás loco, eso es mucho trabajo». Pero sin dudar, ella y el abuelo, Miguel Pastor, «como yo», pasaron con él semanas para transmitirles recetas centenarias del embutido tradicional, cómo cortar las piezas, etc. «Ellos eran de Alcudia de Veo, se bajaron a Onda y montaron una carnicería, que dio servicio 30 años. Yo me casé en Fanzara y la he abierto aquí nueva», dijo.

En el día a día, admite que trabaja mucho, hasta algún domingo, «pero tengo flexibilidad si un lunes necesito hacer algún trámite, al tener una dependienta a media jornada. Y no es lo mismo madrugar para tu negocio que para ir a la fábrica». Reflexiona que «si te mueves, hay futuro. Si te quedas a ver quien entra por la puerta, ya puedes cerrar. No pasas la semana». En su caso, prepara longanizas, morcillas, chorizos,...tradicionales de la Sierra Espadán. No son industriales, y de ahí la alta demanda. Y no vendo solo a las 150 personas del pueblo, sino que proveo a bares de Onda, de la comarca, de Castelló...». Sus hijos, de 3 meses y 4 años, son pequeños: «Ojalá estudien y tengan un futuro mejor pero, si no hallan otra cosa, tienen la opción».

Marta y Julián (droguería): «Gestionamos tres tiendas físicas y una on line»

Las droguerías tradicionales que quedan abiertas se pueden contar con los dedos de la mano, y la de Regina es una honrosa excepción. «Mi abuela, que se llamaba, Regina la abrió el 1 de octubre de 1960 con mi padre Joaquín y mi tío Fernando, en Onda. Empezaron ofreciendo todo a granel, su primera venta fue una escoba, y luego decidieron ampliar la droguería a perfumería y pinturas». Así lo cuenta Marta Piquer, tercera generación, que hoy en día lleva este próspero negocio en Onda, al 50% con su marido, Julián. «Hemos aumentado a tres puntos de venta físicos --el último, hace año y medio, con un puesto en el Mercado Municipal, que se suma a los establecimientos de 350 y 90 m2 de la plaza del Pla y avenida País Valencià--; y hemos creado tienda on line (www.drogueriaregina.com)», narra. ¿Cómo toma la decisión?

«Soy aparejadora y me he dedicado a hacer obras durante 22 años. En 2019 se traspasaba la tienda al jubilarse mi tía. Y dee segunda a tercera generación, mis primos no la quisieron», explica. «He nacido en esta tienda y me moriré aquí pero no sabía nada. Nos pusimos las pilas, pero al poco nos cerraron por la pandemia. Y como ya teníamos el dominio comprado pudimos empezar a vender on line», dice.

Para Marta y Julián, el arranque no ha sido fácil: «Vino luego la inflación y la guerra de Ucrania pero aquí seguimos». Es clave contar con productos de toda la vida, con valor diferencial, «como puede ser la lejía en cuanto a pureza, a diferencia de la que hay en grandes superficies». «En perfumería tenemos diversidad de marcas; y en pintura a Lepanto, de primera calidad, en exclusiva en la Comunitat. O el suministro industrial de droguería y productos de limpieza a comercios, fábricas,...Damos servicio a pueblos de la comarca como Sueras, Tales, Espadilla,...», cita.

A punto de cumplir los 50 años, y «tras un cambio de vida total en 2019», analiza que «el problema del pequeño comercio son las grandes superficies y las tiendas on line, si bien en internet nos vamos acoplando. Como comercio próximo no puedes competir en precios pero sí en producto y asesoramiento. Ayudamos mucho a la gente a solucionar sus problemas sobre pintura, droguería,...Tenemos un conocimiento de generación en generación».

Joaquín Piquer (pastelería artesanal): «Es sacrificado pero tenemos venta»

Los dulces artesanales que se sirven en la pastelería del Pla, 24, de Onda llevan siendo el medio de vida de la saga familiar de los Piquer desde 1878. En este 2023 está al frente Joaquín Piquer Piñón, la quinta generación. «Tengo 47 años y tomé las riendas de la pastelería a los 24 años. Mi tatarabuelo se llamaba Joaquín Piquer Emo, ya se encargaba; luego lo cogió Joaquín Piquer; mi abuelo, Juan Piquer Osuna; Joaquín Piquer, mi padre, y yo», asevera Joaquín.

Entre las recetas compartidas más exitosas figuran los merengues: «Antes no había ni refrigeración ni nevera; y aún hoy se hacen merengues y mostachones del mismo modo».

¿Por qué elige seguir esta vida laboral? «Este negocio es difícil y sacrificado. Pero al ver que mi padre se jubilaba, mi mujer, María José, y yo nos decidimos a intentar llevar la pastelería», recuerda.

En su caso, completó los estudios de Administrativo y licenciado en la carrera de Música de Flauta. «Pero el empleo de administrativo no me gustaba, no me entretenía. Cuando yo estudiaba ya estaba ayudando a mi padre en la pastelería. Ahora, yo estoy en el obrador. Mis hijos todavía son pequeños pero cuando salen del colegio les gusta venir aquí y les gusta ensuciarse. Ya harán en su día lo que quieran. Lo que decidan estaremos para ayudarles. La pastelería es una opción que podrán tener», piensa.

Para él, ser pastelero «es más que un trabajo, es una historia familiar, una herencia». «Lo pasamos muy mal los años de pandemia pero una vez pasado el covid la gente ha vuelto a celebrar las cosas, las fiestas. Y eso ha hecho que se compren más pasteles. Es rentable. Los viernes es típica la venta de pastissos (de tomate); y los domingos, una bandeja de dulces para acompañar la paella del domingo. No son congelados. Nuestro producto es muy conocido y valorado. Sobrevivimos con los pasteles que vendemos cada día, no tenemos cafetería ni pan. La clientela es bastante fiel y vuelve».