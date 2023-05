Vicent Martí Domingo ha fallecido este lunes, víctima de un cáncer, y lo ha hecho discretamente, en silencio, como toda su vida, sin alharacas mas con un incuestionable éxito en la creación de una admirable familia y el desarrollo de una labor profesional prolija y brillante.

Pocos sabrán que fue un notable deportista en su juventud, un jugador de balonmano y también atleta que tras su retirada prolongó su actividad como árbitro de atletismo. También era un pescador empedernido, repartiendo sus capturas entre los que apreciaba, y regentó, junto a su mujer, una floristería en Borriol, lo que demuestra su carácter emprendedor e incansable, pero sin duda donde se granjeó mayores reconocimientos fue como fotógrafo. Se incorporó a la redacción del periódico Levante de Castelló, donde era casi como un padre para todos, lo que nunca fue obstáculo para que acudiera y hasta organizara no pocos almuerzos y cenas de los componentes de la redacción. Muchos aprendieron a revelar carretes con él, pero sus mayores enseñanzas nos las regalaba en la calle, en todos los pueblos de la provincia y, sobre todo durante sus fiestas, porque Martí era un redactor gráfico más que un fotógrafo, las imágenes que captaba tenían mensaje, editoriales enteros incluso. Y, sobre todo, era la humanidad y el entrañable carácter afable y campechano que derrochaba allá por donde fuere enviado por el periódico. No puede ser casualidad que falleciera el día de Santa Quitèria, la patrona de Almassora, que tantas veces retrató, y en el pueblo cuyas peñas le esperaban cada año, le invitaban y le pedían esas fotos que él repartía sin nada a cambio, ora de un rodaor ajustando un recorte frente al toro, ora de un casal durante una bulliciosa comida, ora del detalle emocionado y devoto de un portador de la peaña, pues su objetivo captaba lo que pocos, era inabarcable y no pocas veces disparaba mientras en su labio aguantaba una colilla humeante, maldito tabaco.

Retirado por completo del periodismo al que tanto contribuyó desde Levante de Castelló, los últimos años se dedicó a cuidar de su mujer, Lola, todavía enferma, y de su madre, a la que enterró hace un par de meses con 101 años. Se ha marchado Vicent con la satisfacción de haber dejado los deberes hechos, marcando el sendero a sus hijos Vicent, Javier, Loles y César, a quienes el desconsuelo no debe ensombrecer el legado del cariño y el reconocimiento que supo granjearse entre quienes tuvimos el placer de compartir tantas horas y tantas ilusiones.

Este martes podemos despedir al padre, al compañero, al maestro, en el tanatorio Conejero de Burriana, desde las 10.00 horas; y en el sepelio de la Iglesia el Salvador a las 16.00 horas.

Descansa en paz, amigo.

*Exdelegado de Levante de Castelló