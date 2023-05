Porcellet significa cochinillo o cerdo pequeño. Y también es la palabra que da nombre a la primera raza de cerdo made in Castellón, que ha desarrollado un ganadero de Traiguera, Juan Grañana. Al frente de una empresa con igual denominación, cuenta con una red de tiendas y distribución de productos cárnicos por la comarca, a cuya oferta ha incorporado la selecta carne de este animal autóctono. Castellón ya tiene su propio cerdo.

Desde el nacimiento de este primer porcino, único en su clase, en el 2021, dos años después, este aventurero emprendedor ha criado al aire libre --en granja y los terrenos circundantes, en semilibertad-- y con una alimentación especial, a un centenar de ejemplares.

Un modelo de granjas pequeñas

Su idea no es contar con demasiados y reconoce que este proyecto lo puede llevar a cabo precisamente por su modesto negocio, con un modelo de granjas pequeñas. No obstante, aspira a llevar al cerdo de Castellón a lo más alto y competir en calidad con los masters del universo jamonero, con el ibérico de nº1.

"Rústico, mediterráneo y criado al aire libre, es un cruce de mallorquín con duroc, algo de hampshire y large white landrace"

Una alimentación especial

¿Y cómo es su Porcellet? Su color es castaño o con ligeras manchas blancas, puede llegar a pesar entre 140 y 170 kilos, «cuenta con una capa de grasa infiltrada, lo que se denomina el marmoleo, muy valorado en el mercado». Hasta los 80 kilos de peso, ese cerdo come «lo mismo que el resto», pero cuando pasa a establecerse en libertad, «se le da un pincho de cereales más naturales, una materia prima sin subproductos». Seguidamente, «si todo va funcionando, la intención es reincorporar productos de nuestra tierra: con un menú compuesto por un poco de algarroba, almendra y algo de aceite de oliva. Pero en este caso se tiene que ir evaluando y experimentar para ver los resultados en la calidad de la carne», dijo.

La ficha de 'Porcellet' Fecha de nacimiento: 2021 Programa experimental: 100 ejemplares. Peso: entre 140 y 170 kilos Color: de capa castaña 100% o castaño con manchas blancas. Alimentación: algarroba, almendra y aceite de oliva (a partir de 80 kg.).

Comparativa: Un repaso al mapa autonómico

«En el panorama porcino --repasó el castellonense-- el rey de los cerdos es el ibérico, que se cría en Salamanca, Andalucía y Extremadura, con bellota. En Cataluña han recuperado el cerdo Ral d’Avinyó que es muy parecido al de Castellón pero no tan rústico. Los vascos tienen al de caserío o maskarada, que se ha retomado y viene a ser como un hampshire. Y luego, el que está pegando fuerte, es el cerdo celta alimentado con castañas, de la cooperativa Coren de Galicia; y luego está el negro mallorquín, de donde viene el nuestro, el de Castellón; y el chato murciano».

"El primer puerco con ‘sello’ especial nació en 2021 y, dos años después, cuenta con 100 selectos ejemplares"

Con menor porcentaje de grasa

El método de Grañana con Porcellet es dejarlo caminar en libertad, pues «caminar hace que infiltre la grasa». «La diferencia con el ibérico es que tiene menos porcentaje de grasa porque queremos hacer un cerdo adaptado a las nuevas costumbres alimentarias, que tenga grasa pero también su masa cárnica, porque el consumidor hoy en día prefiere la masa magra», reflexionó. El origen de todo lo recuerda con cariño: «En plena pandemia viajé a Mallorca y me traje cerdo de esta raza y aquí la cruzamos con otras: duroc, large white landrace y un poco de hampshire. Con esta mezcla vio la luz un cerdo mediterráneo moderno», relata. Ni ahora ni en el futuro su intención «no es entrar en el circuito de las grandes superficies. Lo comercializamos en nuestras tiendas y aunque su coste es alto no podemos reflejarlo en el precio porque la gente ahora se retrae en el gasto». Para Grañana su meta es clara: «Nuestra satisfacción es que nuestros clientes noten la diferencia de cómo el modo de criar al cerdo --y la curación del jamón en el único secadero ubicado dentro del parque natural del Penyagolosa-- tiene su reflejo en una carne de calidad. La persona que lo come también lo recibe en su cuerpo. Este proyecto, más que una vía de negocio o económica, es una vía romántica. Hacer algo que no ha hecho nadie es lo que nos mueve».