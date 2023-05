La disolución de empresas se acelera en Castellón con un aumento del 68%

El panorama empresarial de Castellón se encuentra en un momento de dudas. Los últimos datos de constituciones y disoluciones de compañías indican que, como es habitual, son más las firmas que se crean que las que se destruyen en la provincia, aunque con los datos sugieren algunos interrogantes. Los informes de demografía empresarial que elabora la compañía Informa-Cesce muestran que en los primeros cuatro meses de ese año se han dado un total de 395 disoluciones, lo que supone un incremento del 68% respecto a las 235 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Tendencia nacional

La cifra contrasta con la tendencia nacional, en la que se dio un ligero descenso del 0,7%. De hecho, fue abril el peor mes para Castellón, ya que más de la mitad de compañías que desaparecen en el primer cuatrimestre (209) lo hicieron en ese momento. En cambio, de enero a marzo el panorama era muy similar al del 2022.

Pese a todo, el economista Enrique Domínguez señala que los datos de movimientos empresariales «son un indicador más, pero no son especialmente representativos de la salud de la economía, y de hecho en la provincia los números del paro y de exportaciones han sido mejores».

Sectores

Son dos los sectores que dominan las disoluciones en Castellón. Solo a lo largo del mes de abril, el comercio sufrió la destrucción de 65 firmas, mientras que la construcción tuvo 49 liquidaciones. «Esto puede ser debido a que el comercio en la provincia se encuentra en un momento complicado, mientras que en la construcción el número de viviendas visadas ha ido a la baja». Además, introduce otro factor, como es la digestión de aquellas empresas que ya tenían problemas antes de la crisis del coronavirus, «que funcionaron como empresas zombis cuando se aplicó la prórroga concursal». Hasta el 30 de junio del pasado año, las firmas que no podían hacer frente a sus pagos no estaban obligadas a declarar esta situación. Desde hace menos de un año ya no es así, por lo que es previsible que aún se produzca un efecto arrastre.

Diversidad

Además, Dominguez apunta que hay «mucha diversidad, con empresas y microempresas que se constituyen con un escaso capital social», y que más que el número de compañías que nacen y mueren, «hay que conocer su tamaño, y poner el foco en aquellas firmas que son viables y tienen futuro».

En lo que respecta a las constituciones, los números son positivos en la provincia, al haberse creado 452 compañías entre enero y abril, por las 383 del mismo periodo del 2022. Esto supone un incremento del 18%. Son precisamente el comercio y la construcción los sectores que más incorporaciones registran en abril.