La Universitat Jaume I formará a 'personas de confianza' para detectar posibles incidencias o casos de violencia y acoso.

Procedimiento interno

Así, como explica Fernando Vicente Pachés, director de la Unitat d’Igualtat, la UJI persigue establecer un procedimiento interno de actuación de naturaleza preventiva. Y es que las personas afectadas o víctimas que sufren casos de este tipo --de mayor o menor gravedad-- no siempre llegan a dar el paso de denunciar. Puede que por falta de información y confianza, miedo, vergüenza, temor a represalias, relaciones de poder...

Protocolo

La denuncia es requisito para poder activar el protocolo de violencia, acoso y discriminación en la Universitat Jaume I,. Por esto ahora se busca cubrir ese vacío en el que se conoce el problema pero no se puede actuar porque la víctima no ha denunciado los hechos constitutivos de una falta de respeto, conducta inapropiada o incluso constitutiva de un acto ilícito. Según fuentes de la UJI, "por el hecho de que no exista dicha denuncia, no se puede dejar de actuar para dar una respuesta idónea y eficaz ante este tipo de conductas y frente a quienes se perpetran".

Quiénes son

Las personas de confianza serán miembros de la comunidad universitaria de la UJI nombradas en los centros, en la escuela de doctorado, Consell de l'Estudiantat y en servicios concretos, como recursos humanos, Servei d'Esport, Biblioteca, Residencia de Estudiantes, entre otros.

Cómo se eligen

Son elegidos por las propias facultades (Económicas y Jurídicas, Humanas y Sociales, Ciencias de la Salud y Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals). Se determinó que la mejor opción serían los coordinadores académicos de cada grado y el profesorado que tutoriza en el plan de acción tutorial, por su cercanía al estudiantado. También se prevé que, una vez se elijan al comienzo de curso, sean personas de confianza las delegadas y delegados de curso.

También serán elegidas en las conserjerías de los centros y en la Escuela de Doctorado entre las secciones sindicales y la representación del Consell de l'Estudiantat.

Además, en algunos centros se podrán elegir otras personas distintas de los coordinadores de grado. Será la comisión de titulación la que valore designar otros cargos académicos, adicionarlos o complementarlos, siempre que formen parte de la comisión del grado.

Formación

A las personas de confianza se les proporcionará una formación inicial, consistente en la realización de un curso sobre el protocolo, sobre cómo actuar ante una incidencia. Además recibirán una formación anual, recordatorio del curso inicial al que se le suma este de perfeccionamiento sobre acompañamiento a la víctima y cultura de tolerancia cero frente a conductas de violencia o acoso en la Universidad.

Funciones

Sus funciones serán escuchar, informar, orientar, dar a conocer el procedimiento, acompañar y trasladar la información a la Unidad Igualdad UJI. También contribuirán a generar un clima de confianza que permita la visibilización y transmisión de quejas o incidencias sobre violencias, acoso o discriminación en la Universidad. A su vez, tienen atribuidas competencias para interponer una queja/reclamación o incluso, ayudar a redactar e interponer una denuncia (en el caso de denuncia, se debe contar con el consentimiento ineludible de la víctima/s).

Cómo se identificarán

A través de información precisa en la web, por cartelería en conserjerías (tablón de anuncios) concretando sus datos personales, sobre todo, correo electrónico y ubicación de sus despachos u otros espacios, al objeto de estar debidamente localizables. También está previsto que en los despachos se instalará algún tipo de distintivo que los identifique como personas de confianza.

Quién podrá contactar

Podrán contactar con las 'personas de confianza' todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantado, PDI, PI, PAS. Por lo que respecta al estudiantado, no es necesario que estos colectivos tengan que acudir necesariamente a su coordinador/a académico de grado en el que están matriculados/as, pudiendo acudir ante una incidencia a otra persona de confianza de otro Grado porque esta otra persona les pudiera ofrecer más empatía o confianza.