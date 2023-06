Testimonios de vida de refugiadas por la guerra de Ucrania es el título de la última sesión del ciclo de conferencias organizado por la Universitat Jaume I. En ella, dieron su testimonio profesoras ucranianas que se han incorporado a la UJI en tareas de investigación y estudiantes.

"Vine con mi equipaje de mano"

Natalia Lytvyn, de la Universidad Nacional de Comercio y Economía de Kiev, cuenta que acudió a realizar una estancia en València por una semana. «Vine con mi equipaje de mano y no llevaba nada más. El 24 de febrero del 2022 me quedé horrorizada por lo ocurrido. No era un sueño, sino una terrible realidad. Sin embargo, recuerdo que no me sorprendí. En diciembre tenía muchos rumores sobre la posibilidad de un ataque ruso a Ucrania, pero tenía la esperanza de que no ocurriría».

Ver esta foto es muy terrible

«Decidí reflejar en Facebook mis emociones», explica. Entre los post recoge cómo el 25 de febrero del 2022 cayó un cohete en la calle Kosciza junto al vial donde está su casa y que su madre se hallaba en los bajos. «Imagina cómo me sentí en ese momento», señala. Ha mostrado que el 10 de octubre del 2022 hubo un ataque con 8 muertos y 22 heridos en el distrito de Shevchenko. «Estudié 8 años y trabajaba un año en la universidad de Taras Shevchenko, en el centro de Kiev», explicaba, recordando que había circulado por esas calles. «Ver esta foto es muy terrible», apuntaba mostrando un post en el que se puede ver un cuerpo tendido en suelo y cubierto. Un estudiante fallecido, quizás.

También recordó que mientras los ucranianos se preparaban para celebrar el fin de año, hubo un nuevo ataque masivo con misiles a toda Ucrania.

Además, ha colaborado con Cruz Roja, ayudando a traducir al castellano a las familias ucranianas que han tenido que emigrar y a las que se les provee de medicinas, ropa o apoyo. Agregó que la Universidad le ha dado las condiciones para poder seguir trabajando, como la biblioteca, el gimnasio o el computador.

10 años para retirar las minas

Por su parte, Olesia Yatsunska, de la Odessa National Economic University, señaló que «el 20% del territorio ucraniano está minado. Se tardan diez años en limpiar un año de minas y si continúa un año más, serán 20 años».

España es como Odessa

Contó cómo cambió su vida después del 24 de febrero. Tuvieron que cambiar su undécimo piso por su parking y después decidieron dejar su país por irse a Bulgaria. «Queríamos venir a España, porque es como Odessa», explicó. Al final, ella, su marido e hijo vinieron aquí. «Mercedes y Ruben, cubanos que estudiaron con mi hermano nos ayudaron», dijo, emocionada.

Por su parte, Viktoriia Drobotum de la National University of Kyiv State, explicó que su Universidad fue fundada en 1834 y que cuenta con 8 institutos, 13 facultades y dos colleges, que hay 8,2 millones de refugiados ucranianos en una población de 42 millones.

«La situación es muy complicada. Es muy difícil cuando no tienes tiempo ni de descansar ni de dormir”, señaló. Un ejemplo. Un día de mayo tuvieron 5 sirenas en 6 horas. Además, se refirió a los ataques con drones perpetrados por los rusos: «Por desgracia el peligro de estar herido y tu casa destruida es real".

Intercambio virtual

Como contrapartida destacó su gratitud con la UJI. «En España estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de integrarme en vuestro ambiente académico», señaló, mencionando el apoyo de la profesora Inmaculada Fortanet. Además, reflejó el programa de intercambio virtual realizado entre los alumnos del doble grado de Business and Law de la UJI y de Ucrania para «establecer contacto y descubrir más sobre el país, vida y cultura. Incluso se hicieron amigos y se siguen comunicando», dijo deseando un futuro intercambio físico.

También intervinieron 2 estudiantes, que dan clases de inglés a alumnos ucranianos. Señalaron el aumento de la ansiedad y la disrupción en su proceso educativo y la reducción del alumnado debido a la emigración masiva. Con todo, los profesores intentan seguir enseñándole inglés pese a la falta de equipamiento, la baja velocidad de internet o la dureza del invierno.