La provincia todavía no ha dado carpetazo a unas elecciones municipales y autonómicas y a todas sus consecuencias --las negociaciones para conformar gobiernos no han hecho más que empezar y la constitución de los ejecutivos locales no será hasta el próximo día 17; sin embargo, el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez para los siguientes comicios --esta vez, generales-- no ha lugar al descanso y obliga a unos preparativos a contrarreloj y, además, a la cita con las urnas en pleno verano, a las puertas de agosto.

Miren sus calendarios y marquen la fecha --no de sus vacaciones, sino de las generales-- porque dentro exactamente de siete semanas, el 23J, se vota. Montar unos comicios exige movilizar a decenas de miles de trabajadores públicos y el hecho de que estos coincidan con las vacaciones de parte de los españoles exige una mayor cintura por parte de la administración. La preparación de los nuevos comicios movilizará, además de a votantes, a un amplio dispositivo de seguridad en plena campaña estival, justo cuando las plantillas policiales hacen frente a los multitudinarios festivales de música de Castellón (FIB, Arenal Sound y Rototom) y a una intensa actividad turística. Además, como ocurre en toda empresa u organismo, hay que hacer los correspondientes cuadrantes de verano por las vacaciones, hecho que en el ámbito policial siempre obliga a traer refuerzos ante una plantilla insuficiente. Más de mil guardias y policías nacionales Aunque todavía no hay datos sobre los agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que serán necesarios en la provincia para las elecciones generales del 23J, no hace falta más que echar la vista atrás para comprobar el gran dispositivo con el que se contó el 10 de diciembre del 2019 o en la cita anterior, el 20 de diciembre del 2015. En ambos casos, Castellón contó con más de mil efectivos policiales entre guardias civiles (unos 800) y policías nacionales (unos 250). A estos agentes hay que sumar los efectivos de las distintas Policías Locales y de la Unidad Adscrita a la Generalitat. 741 representantes de la administración Cada mesa electoral (741 en la provincia en estos últimos comicios) tiene asignado un representante de la administración que, una vez ha concluido el escrutinio, recibe del presidente de la mesa una copia del acta con los resultados y los transmite al centro de totalización de datos del Ministerio del Interior, a través del punto de consulta periférico. Castellón necesita 150 carteros más Como avanzara este diario días atrás, Castellón necesita 150 carteros para hacer frente al boom del voto por correo. Y es que, al aumento de la demanda, se sumarán los turnos de vacaciones de la propia plantilla. Lo cierto es que los castellonenses no han querido encantarse esta vez y muchos están ya iniciando el trámite de solicitud del voto. Es el caso, entre otros, de Fernando Martínez, vecino de Onda. «Tengo programado un viaje fuera de España desde hace meses y no quiero que me pille el toro, así que ya he pedido el voto por correo para que luego no haya sustos de última hora», explica. Bedeles para 345 colegios electorales Castellón contó en estas pasadas municipales y autonómicas con 345 colegios electorales. Los ayuntamientos acaban asumiendo gran parte de la operativa de la jornada de votaciones. Bedeles para abrir los colegios, técnicos para explicarles a presidentes y vocales de mesa su rol, informáticos por si hay problemas con el intercambio de datos y también brigadas de limpieza que quiten los carteles antes de la cita y que limpien después.