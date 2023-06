‘ERE’ de altos cargos de Castellón tras el 28M

El nuevo ciclo político que empieza en la Comunitat como resultado de las elecciones del 28 de mayo, y que tras ocho años de gobierno de la izquierda da paso a un nuevo mandato capitaneado por el PP, además de suponer un cambio de inquilino en el Palau de la Generalitat, implicará también un tsunami que arrastrará a secretarios autonómicos, directores generales y territoriales, gerentes de departamentos de salud o asesores. Un movimiento en la estructura de la administración valenciana que se produce cada vez que hay relevo político y que en las próximas semanas se traducirá en un ERE en toda regla que en Castellón afectará a una treintena de altos cargos de áreas tan dispares como la sanidad, la educación, el turismo o la cultura.

Entre los que van a dejar el puesto más pronto que tarde está Francesc Colomer, secretario autonómico de Turisme desde mediados del 2015, cuando se constituyó el primer gobierno del Botànic. Y eso que el nuevo president de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo en campaña que al único que «salvaría» del Gobierno de coalición PSPV, Compromís y Unides Podem sería al político de Benicàssim. El líder del PPCV incluso fue más allá al asegurar que, en caso de ganar las elecciones autonómicas, le propondría continuar en el Consell. Una opción que Colomer descarta de lleno. «Eso no puede ser», dice cuando se le pregunta por las declaraciones del futuro inquilino del Palau.

Quien ha llevado las riendas de la política turística de la Comunitat en las últimas dos legislaturas, y que no se ha mordido la lengua a la hora de criticar la controvertida tasa que aprobó el Botànic hace un año (incluso deslizó la posibilidad de dimitir), explica que todavía no tiene claro cuál será su futuro a corto y medio plazo. «Es un tema personal que tengo que resolver. Han sido años muy intensos y necesito un tiempo para desconectar y repensar», reconoce este doctor en Filosofía, exalcalde socialista de Benicàssim y que antes de entrar en política fue profesor de Secundaria en el colegio Liceo del mismo municipio.

Al paro o cabeza de lista el 23J

Otro de los veteranos, esta vez de Compromís, que abandonará el despacho es Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora desde 2016. «No hay problema. Esto es la democracia. Me voy porque hemos perdido las elecciones, no porque hayamos hecho una mala gestión», comenta el también exvicealcalde de Castelló, que no oculta su orgullo por lo conseguido en materia laboral y formativa.

¿Y qué será Nomdedeu a partir de ahora? «Me voy al paro y buscaré trabajo en el sector privado», explica. No obstante, y según ha reconocido en las últimas horas en sus redes sociales, también está valorando la posibilidad de optar a liderar la candidatura por Castellón de Compromís-Sumar el 23J. «No hay ninguna decisión tomada, pero es una opción», explica.

Nomdedéu deshoja la margarita y María Dolores Parra, directora general de Internacionalización (también de Compromís), no tiene ni idea de qué será de su vida tras el cese. «Llevo siete años trabajando sin parar ni un solo día y quiero tomarme un descanso. Después ya se verá», apunta esta doctora en Economía y exconcejala de Vila-real. Lo que sí tiene claro es que seguirá trabajando en el área de Internacionalización hasta el último minuto. «Seguimos con la misma agenda, dando un imagen de tranquilidad a los inversores. Los que van a entrar lo van a encontrar todo ordenado y organizado», cuenta mientras confiesa que, en principio, no se plantea continuar en política.

Parra no es ni mucho menos la única directora general de Castellón que hará las maletas en las próximas semanas. En esta misma situación se encuentran, entre otros, Vicente García Nebot, Silvia Cerdà, Clara Tirado y Víctor García. El primero, natural de Onda y abogado, lleva desde 2019 dirigiendo el área de Urbanismo de la Conselleria de Política Territorial. También de Onda es Silvia Cerdà, que hace poco más de un año fue nombrada directora general de Industria. En las elecciones municipales del pasado domingo Cerdà y García Nebot fueron de número uno y dos en la lista del PSPV, por lo que tras la victoria por mayoría absoluta de la popular Carmina Ballester, los dos se quedarán como concejales de la oposición.

También del PSPV es la castellonense Clara Tirado, directora general de Cooperación Internacional; mientras que Víctor García, exalcalde de L’Alcora por Compromís, se ha encargado durante la última legislatura de las infraestructuras educativas.

Otro que dejará su despacho en València es Adolf Sanmartín, alcalde de Cervera del Maestre por el PSPV y profesor de Historia. Antes de ser director general de la Administración Local, Sanmartín fue director territorial de Presidencia en Castellón, un puesto que desde hace dos años ocupa Eva Redondo. Periodista de profesión, Redondo será previsiblemente una de las últimas en ser cesada y tiene pensado volver a su plaza en el servicio de comunicación de la Universitat Jaume I (UJI).

Pero el ERE no acaba ahí. Y entre los que también van a poner punto y final a su etapa están Alfred Remolar, excalde de Betxí por Compromís y director territorial de Educación; y los socialistas Emilio Obiol o Miguel Ángel Guillén, directores territoriales de Política Territorial y Justicia.

Cambios en la cúpula sanitaria

La onda expansiva de los resultados electorales del 28M se dejará notar también en el ámbito sanitario, un área que según ha repetido en numerosas ocasiones el futuro president va ser una de las prioridades de su gobierno. Así, entre los nombres que dejarán su puesto en pocas semanas destacan los de Ricardo Tosca, Miguel Rovira, Vanesa Jorge y Ximo Sanchís, gerentes de los departamentos de salud de Castelló, La Plana, Vinaròs y del Hospital Provincial.

El maremoto afectará también a la cúpula del puerto de Castelló. El cargo de presidente es elegido por la Generalitat y hace poco más de dos meses que Ximo Puig optó por Enrique Vidal para sustituir a Rafa Simó, que en las elecciones autonómicas fue de número uno por el PSPV de la provincia.

Quienes también serán cesados son José María Vidal, natural de Sant Jordi y presidente del Consell del Audiovisual de la Comunidad Valenciana cuya sede está en Castelló, y el alcalde socialista de Rossell, Evaristo Martí, adjunto a la dirección de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) y asesor de Presidència.

Movimientos en la cultura

También habrá relevo en la cúpula de la delegación territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) de Castellón. Alfonso Ribes es su máximo responsable desde hace seis años y se encarga de la gestión de todos los espacios culturales el IVC en la provincia. Funcionario y a punto de cumplir 65 años, Ribes ya ha dicho que el próximo 13 de junio, durante la presentación de la nueva temporada de Nits al Claustre desvelará públicamente cuál va a ser su futuro.