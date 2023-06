Son momentos de nervios para los 2.671 alumnos (+3,45%) que a partir de este martes y hasta el jueves deben afrontar la Selectividad. Se han constituido seis tribunales que desarrollarán las pruebas en la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y la Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Jaume I, en horario de 9.00 y 15.00 horas.

Qué carrera estudiar

Saben que se la juegan, pues los resultados de esta evaluación (Ebau) determinarán si pueden estudiar la carrera que desean. Sin embargo, solo un 31% tiene claro qué estudiar, según una encuesta del salón de orientación universitaria Unitour. La mayoría o baraja dos posibles titulaciones (31%), o duda entre tres (29%), mientras que un 9% no tiene una idea clara de lo que quiere estudiar.

Las más altas notas de corte

En la Universitat Jaume I el año pasado las carreras que sumaron más solicitudes y tuvieron las más altas notas de corte fueron Medicina (13,356), Enfermería (12,23) y el nuevo grado en Bioquímica (12,624).

Para este curso, la UJI oferta 2.968 plazas, es decir 15 menos que este curso. En las jornadas de puertas abiertas, asimismo, las charlas sobre los grados que tuvieron más asistencia fueron: Enfermería, Medicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Psicología.

Más salidas

En cuanto a las titulaciones con más salidas, Medicina, Enfermería y algunas ingenierías como así como la Química se encuentran entre las carreras con más salida laboral.

A la hora de superar con éxito la prueba de acceso a la Universidad, la psicóloga Suni Marmaneu aconseja para la víspera del examen que "si has estado estudiando durante todo el curso y llevas 10 días prácticamente viviendo en la biblioteca, ha llegado el momento de descansar. Es normal tener la sensación de que no lo llevas lo suficientemente preparado, pero solo es una sensación". "Si puedes --añade-- sal a caminar durante 30 minutos, la actividad física te ayudará". "Antes de dormir, tomate una ducha, pon tu playlist preferida y luego prepara todo lo que necesites para mañana", agrega. Pide también "a las familias, tened paciencia, pueden que estén irritables, con cambios de humor, validad esas emociones a los padres les recomendaría que no hiciesen preguntas respecto a los estudios en el día de hoy, que no se hablase del tema. Que compartan con sus hijos una cena ligera sin mucho líquido, con una agradable conversación y les inviten a descansar, pues mañana será un gran día. Un día que recordarán siempre". "Decidles a vuestros hijos lo que os gustaría haber oído a vosotros, recordarles lo mucho que sean esforzado para llegar hasta donde han llegado, que deben confiar en ellos y pensar en el presente. De nada sirve que se estén atormentando por unos resultados que no están por llegar. No les juzgues ni les des consejos del pasado "si hubieses estudiado cada día", en estos momentos necesitan cariño y comprensión" "Muchos jóvenes conocen técnicas de relajación, que las practiquen aunque no estén nerviosos, les ayudaran".

El día del examen

Asimismo, el día del examen "levántate con tiempo, desayuna sano, fruta, leche, cereales y algo de proteína que te aporte energía, llévate un almuerzo para media mañana y agua. Sal con tiempo de casa. Intenta no hablar del tema con tus compañeros si eso te va a poner nervioso".

Las Ebau

Así, las EBAU comenzarán a las 9.30 horas de este martes 6 de junio con el examen de Historia de España (9.30 a 11.00). Tras un pequeño descanso, a las 11.45 empezará el examen de Valenciano, que terminará a las 13.15. Ya por la tarde, se celebrarán los exámenes de Economía, Biología y Cultura Audiovisual (de 15.30 a 17.00) y de Física e Historia del Arte de 17.45 a 19.15 horas.

El miércoles le llega el turno a Castellano. Lengua y Literatura II (de 9.00 a 11.00), seguido de Inglés (de 11.45 a 13.15). Tras la pausa para comer, por la tarde Química, Diseño e Historia de la Filosofía (de 15.30 a 17.00) y de Dibujo técnico, Geología y Geografía, de 17.45 a 19.15 horas.

El jueves, último día de las pruebas empezará con Matemáticas II, Latín y Fundamentos del Arte (9.00 a 11.00), para seguir con Griego II, Artes Escénicas II y Alemán, Francés e Italiano (11.45 a 13.15).