La empresa de palas de les Coves recibe un pedido extra y minimiza el ERTE

El viento vuelve a soplar a favor de la empresa de palas eólicas de les Coves de Vinromà. La mercantil LM Wind Power ha recibido en los últimos días un pedido nuevo, lo que le va a permitir minimizar el impacto del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que presentó el pasado 4 de mayo y que acaba de entrar en vigor.

Aunque en un principio la decisión de la multinacional General Electric, propietaria desde 2017 de la factoría de les Coves, era que el proceso de regulación de empleo afectara a 547 trabajadores (casi el 95% de la plantilla), finalmente el impacto será mucho menor. La compañía justificó el ERTE por la interrupción de los pedidos de uno de los dos modelos de aspas que fabrica en la planta de Castellón y estimó que la actividad no se recuperaría hasta final de año, de ahí que planteara el proceso hasta el 31 de diciembre.

La llegada de este nuevo pedido, con el que la empresa no contaba hasta hace tan solo unos días, supone un respiro, y de los importantes, para una empresa que es clave para el interior de Castellón. Y es que aunque el ERTE no se anula (está aprobado para un periodo de siete meses y la firma tiene flexibilidad para aplicarlo en función de las necesidades de producción), esa nueva actividad provocará que afecte a menos trabajadores y durante menos días. De hecho, y según ha podido saber este periódico, la intención de la multinacional del sector energético es que la aplicación de esos ajustes laborales tenga solo una duración de entre 20 y 30 días.

A la espera de Forestalia

Pese a que no ha trascendido qué empresa ha realizado el pedido que permitirá acortar el ERTE en la fábrica de hélices de les Coves y para qué proyecto eólico, lo que sí es seguro que no se trata de Forestalia. Esta compañía energética tiene previsto construir en la provincia de Teruel una veintena de parques eólicos y los 150 aerogeneradores que se situarán en localidades como Cantavieja, Fortanete o la Iglesuela del Cid se fabricarán en les Coves. Este proyecto permitirá a LM Wind Power asegurarse al menos medio año de trabajo, aunque el inicio de la confección de esas palas no se producirá, como muy pronto, hasta el primer trimestre del próximo año.

Que el ERTE en la fábrica de palas tendrá mucho menor impacto que el inicialmente estimado es, sin duda, una buena noticia para les Coves de Vinromà y la comarca, ya que además del empleo directo que genera la factoría hay muchas pequeñas empresas de la zona que trabajan para una mercantil que se instaló en Castellón en el año 2007. Durante todos estos ejercicios, ha confeccionado más de 5.000 palas para parques eólicos terrestres y marinos y el grueso de su producción se exporta a través del puerto de Castelló.

Quien también se va a ver beneficiada de este nuevo pedido es la compañía de transportes Integral Shipping Company, que opera en PortCastelló y que tiene como una de sus principales actividades el desplazamiento, vía marítima, de las hélices que se fabrican en les Coves. La firma, de hecho, ha solicitado una concesión administrativa para ocupar dos grandes espacios en la infraestructura del Grau, ubicados en la zona norte del recinto. Uno de ellos en el muelle chaflán, con 15.000 metros cuadrados, y otro en la campa Messina, con 20.863 metros cuadrados más.